X Factor 2024, cosa è successo nel Terzo Live? Tilt ed eliminazione, brani dance e ospiti speciali

X FACTOR 2024 ON THE DANCEFLOOR!



PER LA SERATA A TEMA DANCE 760MILA SPETTATORI MEDI E 3,7% DI SHARE, +34% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO.



E SUI SOCIAL #XF2024 È SEMPRE LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA





ESIBIZIONI TUTTE DA BALLARE, DA GLORIA GAYNOR A MORI-CELENTANO, DAI BEE GEES A GIGI DAG.



PER LA PRIMA VOLTA ACHILLE LAURO, JAKE LA FURIA, MANUEL AGNELLI E PAOLA IEZZI VANNO AL TILT: ESCE EL MA



OPENING CON SARAFINE. TANANAI OSPITE DI PUNTATA



PROSSIMA SETTIMANA HELL FACTOR CON DOPPIA ELIMINAZIONE. E ARRIVANO I NEGRAMARO

Il terzo Live di X Factor 2024 non è stata una puntata per cuori deboli: due manche a tema “brani dance” hanno fatto ballare tutta l’X Factor Arena e la gara dello show Sky Original prodotto da Fremantle ancora una volta si è rivelata ricca di colpi di scena, tanto che il tavolo Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi ha per la prima volta in questa stagione chiamato il Tilt per stabilire l’eliminazione di puntata, quella di EL MA.A fare gli onori di casa una scintillante Giorgia, padrona di casa a #XF2024.

Ad aprire le danze è stata SARAFINE, che è tornata per la prima volta sul palco che solo un anno fa l’ha vista trionfare al termine dell’edizione 2023, con un medley realizzato ad hoc per l’opening con alcune delle hit più celebri della dance music mondiale: “Gypsy Woman (She's Homeless)” di Crystal Waters, “Freed From Desire”, di Gala, “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65. E poi il terzo, attesissimo, ospite di stagione, Tananai: dopo due date a Milano completamente sold out e prima di continuare il suo tour nei palasport italiani per tutto il mese di novembre e fino al 3 dicembre, ha portato nell’Arena di X Factor tutta l’esplosività del nuovo singolo “Booster”, tratto dal suo secondo album in studio “CALMOCOBRA” che ha debuttato in prima posizione in classifica FIMI/gfk sia degli album sia dei vinili, cd e musicassette più venduti.

Il terzo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 760mila spettatori tv medi – un dato che è in crescita del +33% rispetto a una settimana fa e del +34% rispetto alla scorsa stagione – con una share tv del 3,7%, 1.259.000 contatti e una permanenza al 60%, in aumento di 7 punti percentuali rispetto al secondo Live e di 2 punti rispetto al Live 3 di X Factor 2023.

Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il secondo appuntamento dei Live ha ottenuto 1.902.000 spettatori tv medi, +22% rispetto all’omologo della scorsa stagione.

Sui social continua il percorso da primato: con oltre 245mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+41% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +38% rispetto a una settimana fa) e con oltre 283mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (+40% sulla scorsa stagione e +41% sul precedente episodio), #XF2024 è stato ancora una volta lo show più commentato della giornata di ieri. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei 4 giudici, quelli di Giorgia e di alcuni dei concorrenti in gara, Lorenzo, Mimì, LOWRAH, Danielle, Francamente, PUNKCAKE, The Foolz, I PATAGARRI e EL MA (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ad aprire la gara, con meccanismo classico (due manche di cover, i due meno votati sospesi fino al giudizio finale dei quattro al tavolo), è stata Mimì, della squadra di Manuel, che ha portato sul palco una versione elegante e divertente di “I Will Survive” di Gloria Gaynor, nella versione dei Cake; a seguire I PATAGARRI (col loro mentore Lauro) con una “Stayin’ Alive”dei Bee Gees con cui era impossibile star seduti; LOWRAH (unica rappresentante della squadra di Paola) con un’esibizione super pop di una delle hit più rappresentative degli anni ’90, “All That She Wants”degli Ace Of Base; The Foolz (squadra di Jake) hanno fatto incontrare rock e dance con “Hot Stuff” di Donna Summer; quindi Danielle, che ha invece scelto col suo giudice Manuel “Salirò” di Daniele Silvestri, brano del 2002 in cui il cantautorato italiano contemporaneo si mischiava con una spruzzatina di dance.

A seguire, nella seconda manche, gara aperta dai PUNKCAKE (mentore Manuel Agnelli) con una cover applauditissima e letteralmente leggendaria di “Do Ya Think I’m Sexy” di Rod Stewart; quindi EL MA (squadra di Jake) si è confrontata con l’iconica Madonna di “Hung Up”; Lorenzo Salvetti, in squadra con Lauro, che ha personalizzato “Non succederà più” della coppia per eccellenza della musica italiana Claudia Mori e Adriano Celentano; Francamente (squadra di Jake), alle prese con uno dei veri capolavori della dance italiana, “L'amour toujours (I'll Fly with You)” del capitano Gigi D’Agostino; infine i Les Votives, col loro capitano Lauro, hanno incendiato il palco con “You Make Me Feel (Mighty Real)”di Sylvester.

I due meno votati sono stati Danielle e EL MA, per uno scontro quindi tra Manuel e Jake. Il tavolo, per la prima volta quest’anno, ha chiamato il Tilt con due voti ciascuno, lasciando quindi la parola al pubblico: ad abbandonare il palco è stata così la giovanissima artista di Jake.

Prosegue così il viaggio per i 9 concorrenti rimasti: la gara continua, il quarto round è atteso per la prossima settimana, giovedì 14 novembre sempre su Sky e in streaming su NOW: sarà “Hell Factor”, tesissima puntata con doppia eliminazione. Sul palco ci saranno i Negramaro, band colonna della musica italiana che presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Marziani” e il nuovo album “FREE LOVE”, in uscita il 22 novembre.

