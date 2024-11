X Factor 2024: ieri serata con Doppia Eliminazione, Record di Voti e Successo in Crescita

X FACTOR 2024 È DIVENTATO HELL FACTOR:

DUE ELIMINAZIONI NELLA SERATA PIÙ TEMUTA

IERI 665MILA SPETTATORI MEDI, +28% RISPETTO ALLA SCORSA STAGIONE.

SUI SOCIAL È SEMPRE LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA.

NEI SETTE GIORNI OLTRE 1,9 MILIONI DI SPETTATORI MEDI: +36% RISPETTO A UN ANNO FA

RECORD DI VOTI: IERI 3,4 MILIONI DI PREFERENZE,

È LA SERATA “PIÙ VOTATA” DELLE ULTIME 4 EDIZIONI E LA QUARTA DI SEMPRE (FINALI ESCLUSE)

ALL’X FACTOR ARENA SPETTACOLO CON I NEGRAMARO, OSPITI DEL QUARTO LIVE.

PROSSIMA SETTIMANA ARRIVANO I COMA_COSE E IL PRIMO TRAGUARDO: LA PRESENTAZIONE DEGLI INEDITI (MA ANCHE UNA NUOVA DOPPIA ELIMINAZIONE)

Un quarto Live al cardiopalmo per X Factor 2024. Il tema della puntata, “Hell Factor”, ha puntualmente trovato corrispondenza in una serata senza un attimo di respiro, tra la sempre spettacolare “giostra” dei concorrenti e una seconda manche tutti contro tutti. La serata ha segnato un bivio decisivo per i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi e soprattutto per i loro concorrenti, colpiti da ben due eliminazioni: The Foolz della squadra di Jakee Danielledella squadra di Manuel. A tenere i tempi della difficile serata la padrona di casa Giorgia, che ha anche accolto sul palco dell’X Factor Arena gli ospiti della serata, i negramaro, che hanno presentato in anteprima assoluta il nuovo album “FREE LOVE”, in uscita il 22 novembre, eseguendo per la prima volta il nuovo singolo “Marziani”.ù

Il quarto appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 665mila spettatori tv medi – un dato che è in crescita del +28% rispetto alla scorsa stagione – con una share tv del 3,3% e 1.240.000 contatti tv unici, valore che è in linea rispetto alla settimana scorsa. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il terzo appuntamento dei Live ha ottenuto 1.945.000 spettatori tv medi, +36% rispetto all’omologo della scorsa stagione e in linea con la puntata precedente.

Sui social #XF2024 continua a svettare: con quasi 259mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+5% rispetto a una settimana fa e +32% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione) e con oltre 290mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (+35% sulla scorsa stagione e +3% sul precedente episodio), #XF2024 è stato ancora una volta lo show più commentato della giornata di ieri. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono l’hashtag ufficiale #XF2024, i nomi dei 4 giudici e quello di Giorgia, i negramaro e anche tutti i concorrenti in gara, da Les Votives a Francamente, da I PATAGARRI a LOWRAH, PUNKCAKE, Mimì, Lorenzo fino agli eliminati Danielle e The Foolz (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

In più, record assoluto di voti: con quasi 3,4 milioni di preferenze espresse durante la messa in onda, la serata di ieri è stata (escludendo le finali) quella con il maggior numero di voti ricevuti nelle ultime 4 edizioni, nonché la quarta “più votata” di sempre; considerando, invece, solo le puntate 4 dei Live Show, quella di ieri è stata quella col maggior numero di preferenze delle ultime 6 stagioni.

Dopo la giostra iniziale, in cui i 9 concorrenti rimasti hanno ri-eseguito un brano tra quelli presentati all’X Factor Arena fin qui, i meno votati son stati i The Foolz, che hanno quindi abbandonato subito il palco.

A seguire, manche a 8 per stabilire il secondo eliminato: il primo a esibirsi è stato Lorenzo Salvetti (di Achille Lauro) sulle note di “Me so 'mbriacato” del cantautore Mannarino; a seguire Danielle e il suo mentore Manuel Agnelli con Vasco Rossi e la sua “Fegato, fegato spappolato”; Francamente (di Jake) con la hit mondiale “Blinding Lights” di The Weeknd; LOWRAH (in gara con Paola Iezzi) con l’instant classic mondiale di Lewis Capaldi “Someone You Loved”; i Les Votives (di Achille Lauro) con “La Canzone Nostra”, di Mace feat. Blanco & Salmo; Mimì (nella squadra di Manuel Agnelli) con una cover dell’eterna “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla; I PATAGARRI (nuovamente di Lauro) alle prese con George Gershwin e la sua “Summertime”; infine, i PUNKCAKE (sempre di Manuel) sempre irriverenti e sfacciati con “Mi Ami?” dei CCCP. I due meno votati sono stati Daniellee LOWRAH, e al ballottaggio con due voti a testa i giudici hanno deciso di far ricorso nuovamente al Tilt: il pubblico ha così deciso di eliminare l’artista di Manuel.

E così in gara restano adesso 7 artisti, la selezione prosegue e il percorso verso le puntate decisive si fa sempre più tortuoso. Prossima settimana, però, per questi 7 arriverà il primo, vero, traguardo stagionale, la presentazione dell’inedito: quella di giovedì 21 novembre, sempre su Sky e in streaming su NOW, sarà infatti la puntata - speciale e attesissima - con cui i ragazzi entreranno ufficialmente nel mercato discografico con un proprio brano: sarà per tutti una dolce soddisfazione nonostante sia prevista nuovamente un’altra, temutissima, doppia eliminazione. E sul palco dell’X Factor Arena arriveranno i Coma_Cose, che ora sono fuori con “POSTI VUOTI”, il loro nuovo singolo dopo il successo della coinvolgente e ipnotica “MALAVITA” (disco di platino), arrivata alla prima posizione delle classifiche radiofoniche durante l’estate 2024.

