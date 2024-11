Sky TG24, arriva 'Connessi', il nuovo programma interattivo condotto da Chiara Piotto

È in arrivo Connessi, il nuovo programma settimanale di Sky TG24 condotto da Chiara Piotto, giornalista tv e digital, tra i volti on air e social di Sky TG24, per cui ricopre anche il ruolo di inviata a Parigi, con la cura editoriale di Andrea Dambrosio, in onda da domenica 17 novembre alle 21.00. Un appuntamento per discutere l'attualità che cambia la nostra vita con un linguaggio innovativo, con ospiti in studio e interagendo in diretta con chi segue il programma sugli account social di SkyTG24. Connessi sarà infatti in diretta su tutte le piattaforme di Sky TG24, on air e online.

La trasmissione social è parte integrante del format: tramite le live sui canali Instagram e TikTok, dove sarà anche possibile registrarsi all'evento visibile sul profilo della testata per ricevere una notifica dell'avvio della diretta domenica sera, si potrà commentare e fare domande, partecipando alla discussione in studio che ogni settimana, vedrà la partecipazione di ospiti noti per la loro capacità di raccontare l'attualità sui social. A cominciare da Marco Cartasegna, founder del media social Torcha e ospite fisso di Connessi. Poche regole per il dibattito in studio: informalità, apertura, spazio a tutti i punti di vista.Al termine di ogni puntata, la diretta social continua anche sul profilo Instagram di Sky TG24, dove - insieme al media social di Torcha - giornalisti e ospiti commenteranno i temi della puntata per arricchire la conversazione e raccogliere spunti in vista degli appuntamenti successivi.

Alla prima puntata, il 17 novembre, oltre a Marco Cartasegna, founder di Torcha, parteciperanno Francesco Oggiano, giornalista esperto di comunicazione digitale e Pegah Moshir Pour, consulente e attivista per i diritti umani e digitali. Si discuterà del racconto sui social, spesso divisivo, della guerra in Medio Oriente, di fuga all'estero di giovani talenti e delle app di dating.

“CONNESSI” - IN ONDA OGNI DOMENICA DAL 17 NOVEMBRE ALLE 21.00 SU SKY TG24 (CANALI 100 E 500 DI SKY E CANALE 50 DEL DTT) E SEMPRE LIVE SUI CANALI INSTAGRAM E TIK TOK DELLA TESTATA