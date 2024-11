X Factor 2024: i 4 finalisti e Robbie Williams super ospite per la finale a Napoli

X FACTOR 2024, ECCO I 4 FINALISTI DI QUEST’ANNO: LES VOTIVES, LORENZO SALVETTI, MIMÌ, I PATAGARRI.

SI FERMA IL PERCORSO DI FRANCAMENTE E PUNKCAKE

744MILA SPETTATORI MEDI, +24% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO:

È LA SEMIFINALE PIÙ VISTA DELLE ULTIME 4 STAGIONI

RECORD PER LA CONVERSAZIONE SOCIAL: PUNTATA PIÙ DISCUSSA DELLA STAGIONE.

#XF2024 È SEMPRE LO SHOW PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA

ALL’X FACTOR ARENA IL NUOVO SINGOLO DI GAZZELLE, OSPITE DEL SESTO LIVE

TRA UNA SETTIMANA LA FINALISSIMA IN PIAZZA DEL PLEBISCITO A NAPOLI,

ROBBIE WILLIAMS SUPER OSPITE INTERNAZIONALE

I giochi sono fatti, X Factor 2024 ha decretato i suoi 4 finalisti che si giocheranno la vittoria giovedì 5 dicembre, alle 21:00 sul palco di Piazza del Plebiscito a Napoli: sono Les Votives, Lorenzo Salvetti e I PATAGARRI - tutti e tre di Achille Lauro, che arriva in finale con la squadra al completo - e Mimì, di Manuel Agnelli. A fermarsi ad un passo dalla finale sono stati PUNKCAKE, di Manuel, e Francamente, di Jake La Furia.

Saranno quindi loro a sfidarsi nell’ultimo atto di questa edizione, una finalissima – la prima in “esterna” nella storia internazionale del format – che si preannuncia imperdibile grazie anche al super ospite internazionale che sarà Robbie Williams, uno degli artisti musicali più premiati al mondo (sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards - più di qualsiasi altro artista).

La semifinale dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri sera, è stata ricchissima di grande musica grazie anche a una prima manche con i 22 elementi dell’Orchestra Philharmonic Franciacorta: la conduttrice Giorgia si è esibita proprio con l’Orchestra sulle note della sua “Gocce di memoria”, come apertura della serata; giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Ospite del sesto Live Gazzelle, che ha eseguito il suo nuovo singolo “Come il pane”, da oggi in radio e in digitale.

La semifinale di X Factor 2024, ieri su Sky Uno/+1, è stata la più vista delle ultime 4 stagioni: 744mila spettatori tv medi – un dato che è ancora in crescita del +24% rispetto alla scorsa stagione ma anche del +6% rispetto a una settimana fa – con una share tv del 3,6% e 1.321.000 contatti tv unici; la permanenza, nella serata, è stata del 56%, in linea rispetto alla puntata precedente.

Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il quinto appuntamento dei Live ha ottenuto 1.715.000 spettatori tv medi, in linea rispetto all’omologo della scorsa stagione.

Anche sui social questo sesto Live è stato da record: con oltre 358mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+64% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +11% rispetto a una settimana fa) e con oltre 390mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +62% e +12%), questa puntata ha segnato il miglior risultato della stagione in termini di dibattito social. Ancora una volta #XF2024 è in vetta alla classifica degli show più commentati della giornata in rilevazione Linear nella Social TV Audience; nei Trending Topic di X le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei concorrenti rimasti in gara, dei giudici, di Giorgia, dell’ospite Gazzelle e alcune parole relative alla finale di settimana prossima come “finale”, “Napoli”, “piazza” (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ad aprire la gara è stata la manche con orchestra: I PATAGARRI (del giudice Achille Lauro) si sono esibiti su “Can’t Help Falling In Love” di Elvis; Mimì (del giudice Manuel Agnelli) ha portato una emozionante “Strange Fruit” di Billie Holiday; Les Votives (di Lauro) hanno reinterpretato “Almeno tu nell’universo” di Mia Martini; Francamente (di Jake) ha coverizzato uno dei successi di Alice scritto da Franco Battiato, “Per Elisa”; Lorenzo Salvetti (anche lui con Achille Lauro) ha cantato l’immortale “Caruso” di Lucio Dalla; infine i PUNKCAKE hanno reso punk la straordinaria “My Way” di Frank Sinatra nella versione di Syd Vicious. I più votati sono stati I PATAGARRI: con questo successo, la band ha messo in tasca il biglietto diretto per la finalissima.

A seguire la seconda manche: prima a esibirsi Mimì, intensa su “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina; a seguire i Les Votives hanno acceso il palco con un’elegante cover di “Crazy” di Gnarls Barkley; i PUNKCAKE con l’energica “Gift Horse” degli IDLES; Francamente con una versione unplugged di “L’ultimo Bacio” di Carmen Consoli; infine Lorenzo Salvetti ha incantato con “Questo piccolo grande amore” di Claudio Baglioni.

A fine puntata, classifica cumulata dalle due manche: i meno votati sono stati i PUNKCAKE, subito eliminati; prima di loro in classifica Mimì e Francamente, finite al ballottaggio dei giudici che le hanno portate al tilt: dopo 200 secondi tesissimi, il televoto ha salvato Mimì ed eliminato Francamente.

Ora per I PATAGARRI, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì inizia una settimana di lunghissime prove che culminerà nella finalissima di X Factor 2024, giovedì 5 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli, prima e attesissima finale “in esterna” nella storia internazionale del format. La finale avrà inizio alle 21.00 e sarà in diretta su Sky, in streaming su NOW e in simulcast anche in chiaro su TV8.

Una serata che sarà incredibile, piena di attesa per il verdetto finale ma anche di colpi di scena e sorprese, a partire dalla presenza di Robbie Williams: sul palco nel cuore di Napoli, Robbie presenterà anche BETTER MAN, il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica e che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio.

Manca una settimana alla finalissima, manca una settimana a giovedì 5 dicembre: chi vincerà X Factor 2024?

