Sky Guinness World Records®: successo del Big Sky Cares Wrapathon per beneficenza

Sky ha stabilito un nuovo Guinness World Records® per il maggior numero di persone impegnate a incartare regali simultaneamente in più sedi. Questo straordinario risultato è stato raggiunto durante il Big Sky Cares Wrapathon, un evento organizzato contemporaneamente nelle sedi di Sky in Regno Unito, Irlanda, Italia e Germania.

In soli cinque minuti, oltre duemila persone hanno collaborato per impacchettare migliaia di giocattoli, libri e puzzle, destinati alla beneficenza in occasione delle festività natalizie. L'impresa è stata certificata dai delegati ufficiali del Guinness World Records, che hanno garantito il rispetto delle regole necessarie per il riconoscimento.

Il CEO di Sky Italia, Andrea Duilio, ha espresso entusiasmo per il risultato ottenuto:

«Obiettivo raggiunto! Con un’iniziativa di Sky Cares abbiamo battuto un Guinness World Records e dato un piccolo contributo a tante persone svantaggiate in questo periodo di festa. È stato un modo divertente per coinvolgere i colleghi in un’attività diversa dal solito e, soprattutto, siamo felici di aver sostenuto tante associazioni benefiche in tutta Europa. Grazie ai colleghi che si sono uniti a noi in questa iniziativa davvero lodevole.»

Tra le undici sedi europee coinvolte, spicca quella di Milano, dove i regali saranno donati alla Fondazione L'Albero della Vita E.T.S., un’organizzazione impegnata a garantire il benessere e la tutela di bambini, giovani e famiglie in difficoltà.

Questa iniziativa si inserisce nel programma Sky Cares, che promuove il volontariato e la beneficenza coinvolgendo i dipendenti di Sky in attività concrete a supporto di associazioni del terzo settore. Il Big Wrapathon rappresenta un esempio di come Sky sia in grado di coniugare solidarietà, lavoro di squadra e impegno sociale, creando un impatto positivo sulle comunità locali in tutta Europa.

Con il raggiungimento di questo prestigioso record mondiale, Sky si conferma un'azienda che punta a fare la differenza, rendendo il periodo natalizio ancora più speciale per chi è in difficoltà.



