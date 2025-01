MasterChef Italia: Sfide e record di ascolti nella Serata 'Tinta di Rosso' su Sky e NOW

Per MasterChef Italia una serata che si può dire “tinta di rosso”, con tanti imprevisti: fin dalle prime battute, con l’arrivo della prima Red Mystery Box – e il successivo, immediato, Pressure Test – per proseguire con il rosso dell’amore delle quindici coppie che festeggiavano l’anniversario di matrimonio alle Terme di Boario, sede della prova in esterna di ieri. Le sfide studiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo a dura prova la Masterclass, portando nel complesso a tre eliminazioni – Ilaria (animatrice per bambini 26enne da Roma), Gaetano (studente universitario 19enne di origine palermitana) e Laura (29enne bresciana attualmente disoccupata) – ma anche a due “new entries”, la modella 26enne Sara e il falegname 61enne Pino.

Per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, un’altra serata da record sul fronte ascolti: media serata di 959mila spettatori tv medi, in crescita del +11% rispetto alla scorsa stagione, con il 4,5% di share, numeri che rappresentano il risultato più alto della stagione fino a questo momento. In particolare, il primo episodio ottiene 1.001.000 spettatori tv medi, con 1.347.000 contatti tv, il 3,9% di share tv e il 74% di permanenza; il secondo ottiene 917mila spettatori tv medi, con 1.233.000 contatti tv, il 5,3% di share tv e il 74% di permanenza. Sui sette giorni,gli episodi di una settimana fa totalizzano una media, in Total Audience, di 2.186.000 spettatori, in linea rispetto agli stessi dati della precedente stagione.

Sui social il cooking show ha raggiunto 100mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 120mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7: sono numeri grazie ai quali MasterChef Italia è stato lo show più discusso della giornata. Su X le parole collegate a MasterChef Italia più utilizzate durante la serata sono l'hashtag ufficiale del programma, i nomi dei 3 giudici, quello dell’aspirante chef Pino e Boario, sede della prova in esterna (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Per gli aspiranti chef, ingresso in Masterclass con una Red Mystery Box: in palio, Golden Pin per il migliore ma Pressure Test immediato per i peggiori. Il tema della prova era il “cuore”, presente in ben dieci ingredienti: cuore di vitello, cuore di merluzzo, pomodoro cuore di bue, cuore di palma, cuore di banano, cuore di tonno essiccato, crauto cuore (o cavolo cappuccio), cuore di Bortigali (un formaggio sardo), ciliegie durone cuore e pepino (chiamato anche pera-melone sudamericano). Dopo 45 minuti di cucinata, i giudici hanno assaggiato Che cavolo di cuore di Anna (cuore di cavolo ripieno di cuore di vitello, cuore di palma e consommè di ciliegie e brodo), Jack di cuori di Jack (merluzzo, beurre blanc di pepino, acqua di pomodoro con olio alle ciliegie e spolverata di cuore di tonno) e Tachicardia di Gianni (cuore di merluzzo in salsa di ciliegie aromatizzato con salsa alle erbe e menta). È stata proprio Anna ad aggiudicarsi la vittoria e la Golden Pin, oltre alla possibilità di nominare un aspirante chef da mandare tra i peggiori insieme a Katia Gaetano e Reza, individuati dai giudici, e quindi al Pressure Test immediato: la sua scelta è caduta su Ilaria. Ad aspettare i quattro c’erano Sara e Pino, le due “riserve” di questa stagione, desiderosi di guadagnare un posto ufficiale in Masterclass. Altro potere nelle mani di Anna, la possibilità di affidare a ciascuno dei quattro una delle coppie di ingredienti a disposizione, in ordine crescente di difficoltà, da valorizzare durante la cucinata di 40 minuti: cacio e pere a Ilaria, gamberi e ceci a Katia, carré d’agnello e cavolo trunzu a Gaetano, mandorle di mare e pesche tabacchiere a Pino, fegato di vitello e cucumarazzo (cetriolo pugliese) a Sara. Gli assaggi sono cominciati da Katia con Carlo Maria (pasta ripiena di gamberi su vellutata di ceci, fondo di vongole e tartare di gamberi) e Pino con Mandorle abruzzesi (mandorle di mare su crema di pesche, con dadolata di pane alle acciughe), poi Ilaria con Cappellacci cacio e pere della redenzione (cappellacci ripieni di pere e pecorino su fonduta di cacio con radicchio saltato), Sara con Veneziano in Grecia (fegato alla veneziana con tzatziki di cucumarazzo) e Gaetano con Il signore degli agnelli (agnello al forno con olio al cavolo trunzu su fondo di agnello e purea di cavolo trunzu). Gli errori più gravi sono stati commessi da Ilaria e Gaetano, che hanno quindi dovuto abbandonare la Masterclass, mentre i “pirati” Pino e Sara hanno potuto finalmente togliere il grembiule grigio per uno bianco, segno dell’ingresso a tutti gli effetti nella gara di quest’anno.

Trasferimento alle Terme di Boario (Brescia) per una romantica Prova in Esterna che ha celebrato le Nozze d’Oro di quindici coppie con un’elegante cena a tema anni ’70 e ‘80. Capitani delle due brigate Pino e Reza, scelti direttamente dai giudici, mentre i rispettivi componenti sono stati individuati con un meccanismo di scelta alternato e a catena: Pino aveva Anna, Jack, Martina, Sara, Gianni, Franco e Linda per il menù rosso (cocktail di gamberi rivisitato e anatra all’arancia con patate duchessa da porzionare davanti alle coppie); Reza aveva Katia, Mary, Samuele, Laura, Claudio, Alessia e Simone per il menù blu (tagliolini paglia e fieno mari e monti e lo zuccotto di zuppa inglese da porzionare davanti ai commensali). Le coppie sono rimaste soddisfatte tanto da assegnare la vittoria sul filo del rasoio: con 8 voti a 7 ha vinto la brigata rossa.

Per i blu, un altro tesissimo Pressure Test con un viaggio in Sudamerica grazie alle empanadas, i fagottini ripieni e fritti protagonisti della prova. In 40 minuti di cucinata i cuochi amatoriali dovevano preparare la loro versione creativa e gustosa, con una salsa di accompagnamento a piacere: Katia si è presentata con Katia’s (ripiene di salsiccia, salame e patate con salsa di peperoni, melanzane, cipolle e lime), Alessia con Empanadas come le immaginavo (ripiene di manzo, olive e peperoni gialli e rossi con salsa chimichurri al prezzemolo, peperoncino e aglio), Simone con Hermano (ripiene di vitello, ‘nduja, peperoni e curry con salsa di peperoni e panna), Laura con Empanadas della discoteca (ripiene di salsiccia, peperoni e cipolla con maionese alla paprika), Claudio con Empanadas di casa mias (ripiene di salsiccia, cipolla, capperi e pomodorini con salsa di acciughe, aglio e panna), Samuele con Empanadas delle grezze (ripiene di salsiccia, cavolo viola, patate e lime con maionese ai peperoni e pancetta), Reza con 20 minuti Oriente Express empanadas (ripiene di agnello, melanzane, paprika e curcuma con salsa di avocado e pomodori) e Mary con Ay què calor (ripiene di manzo, agnello, peperoni e cipolla con maionese all’avocado e paprika). Secondo il parere inappellabile dei giudici, le meno riuscite sono state quelle di Laura, che ha dovuto quindisfilare il grembiule e abbandonare la Masterclass.

La prossima settimana proseguiranno le sfide di MasterChef Italia organizzate dai giudici che però hanno in serbo sorprese e ospiti d’eccezione. Quella di giovedì 9 gennaio - sempre alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW - sarà infatti una serata speciale, dedicata a uno dei più grandi maestri della Cucina Italiana, Gualtiero Marchesi, da molti considerato il vero padre fondatore della nuova cucina italiana nonché lo chef italiano più noto del mondo.

Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari.

Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. In questi anni, sono state recuperate e donate oltre 51 tonnellate di alimenti: un dato che equivale a circa 130 tonnellate di emissioni di CO₂ potenzialmente evitate (circa 980 viaggi in auto tra Milano e Napoli) e che comporta il risparmio di circa 90mila metricubi di acqua (pari a circa 28 piscine olimpiche). Le donazioni coinvolgono principalmente carne, latticini, frutta, verdura e uova.

Considerando solo la scorsa edizione: durante le riprese sono state effettuate 9 donazioni a Last Minute Market, grazie alle quali sono state recuperate circa 3.6 tonnellate di prodotti, evitate oltre 14 tonnellate di emissioni di CO₂, risparmiati circa 8.500 metricubi di acqua. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo.

Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.

Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas, presente a livello globale e accreditata da oltre 60 organismi internazionali, leader di livello mondiale nell’offrire servizi di verifica, certificazione e audit in ambito Qualità, Salute e Sicurezza, Ambiente e Responsabilità Sociale. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Endemol Shine Italy ha portato a bordo dei nuovi episodi di MasterChef Italia: Volskwagen Veicoli Commerciali, Hotpoint – Ariston, Regina Asciugoni, Duchessa Lia, AIA S.p.A., Acqua Minerale San Benedetto, ACE, Mutti, Garofalo Pasta, Kozel, Olio Fiippo Berio, Eurovo, Rizzoli Emanuelli, Siggi, Pizzoli, GranTerre, Melinda, MD Supermercati, Cromaris, Bluenergy Group, Alce Nero, Ubena spezie, Zwilling Ballarini Italia, De’Longhi, Molino Spadoni, Mazzetti l'Originale, ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Gottardo spa, Latteria Soligo, Riserva San Massimo. RTL 102.5 è media partner del programma. Si rinnova la partnership con la casa editrice Baldini+Castoldi che curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore di MasterChef Italia. MasterChef Italia è uno show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy.

Un programma scritto da Luca Busso con Laura Cristaldi, Daniele Baroni, Davide D’Addato, Emanuele Morelli, Annalisa Failla, Costanza Danelon, Gabriele Lampugnani, Claudia Colombo, e con Francesca Mazzantini, Francesca Valenti, Paola La Rosa, Maria Chiara Salvi, Stefania Soleto, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Direttore della fotografia Flavio Toffoli. Scenografie Francesco Mari. La regia è di Umberto Spinazzola.

MasterChef è basato su un format creato da Franc Roddam in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam e distribuito da Banijay Group.

Nel 2017 MasterChef è stato incoronato dal Guinness World Records come “Format TV culinario più di successo al mondo”: sono più di 700 le edizioni prodotte dal reboot nel 2005, in 70 versioni locali, con oltre 300 milioni di spettatori e più di 16.000 episodi in onda nel mondo fino ad oggi.

