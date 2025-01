Federico Ferri ricorda Rino Tommasi: «Leggenda del giornalismo sportivo e fondatore di Sky Sport»

Oggi ci ha lasciato Rino Tommasi, una vera e propria leggenda del giornalismo sportivo, un gigante che ha segnato la storia del nostro mestiere e della narrazione sportiva. Rino Tommasi è stato un punto di riferimento non solo per il giornalismo italiano, ma anche per quello internazionale, in particolare nel mondo della boxe, del tennis e del calcio. Ha rivoluzionato il linguaggio del giornalismo sportivo e il modo di raccontare gli eventi sportivi, in particolare con la sua presenza a Canale 5 e successivamente a Telepiù. È stato un innovatore e un maestro, tanto nelle vesti di giornalista quanto in quelle di manager, soprattutto per Sky Sport, dove ha fondato e diretto la redazione, lasciando un'impronta indelebile.

Rino Tommasi è stato anche un precursore per molti giovani giornalisti, come quelli che ha scelto e formato, tra cui Caressa, Compagnoni e Marianella. Ma la sua eredità non si ferma alla professione, perché la sua passione e il suo modo unico di raccontare lo sport hanno appassionato intere generazioni di tifosi, in particolare nel tennis, dove ha scritto la storia insieme a Gianni Clerici. La sua narrazione, capace di rendere ogni partita un evento epico, ha contribuito a rendere il tennis più popolare e amato in Italia, ancor più dei campioni stessi. Rino Tommasi lascia un vuoto profondo, ma anche un esempio luminoso di come fare giornalismo e raccontare lo sport con passione e competenza.



Ecco come Federico Ferri, direttore di Sky Sport ricorda la figura di Rino Tommasi:



LEGGENDA DEL GIORNALISMO SPORTIVO - «Potremmo dire che lo è stato per lo sport come un Maradona o un Mohamed Ali, perché questo era il livello e quanto entrato nella storia del nostro mestiere Rino Tommasi. Ho detto giornalismo italiano, dovrei dire giornalismo mondiale, dal momento che è probabilmente il giornalista italiano fra i più premiati e con più prestigio a livello internazionale, in particolare nel mondo della boxe e del tennis. »



LA GRATITUDINE DI SKY SPORT - «In questa giornata lo ricorderanno altri più qualificati di me che hanno lavorato tanto con Rino, l'hanno conosciuto ancora più da vicino di me, lo ricorderanno nel modo migliore. Lo faccio con tre vesti. La prima è quella da direttore di Sky Sport e a nome ovviamente di tutta l'azienda possiamo manifestare davvero il grande dolore per questa notizia ma soprattutto la straordinaria gratitudine per un pilastro di questa azienda.»



FONDATORE E MENTORE DI SKY SPORT - «Sky nasce dall'unione di Telepiù e di Stream, Rino Tommasi è stato direttore e fondatore di Telepiù nel 1991 e ancora oggi alcune delle voci più amate dai nostri abbonati, dei volti più amati dei nostri abbonati sono giornalisti che assunse lui a Sky Sport fin da quel 1991. Mi vengono in mente alcuni, Caressa, Compagnoni, Marianella, Tranquillo, Porrà, Nosotti, ne sto dimenticando sicuramente alcuni, però la firma di Rino Tommasi, il lavoro di Rino Tommasi, l'esempio di Rino Tommasi sono fondanti per questa redazione e per questa testata. Cito poi Elena Pero, ovviamente, che ha ereditato il microfono di Rino dopo essere cresciuta con lui. Ripeto, sicuramente ce ne sono molti altri. La prima cosa da dire è la riconoscenza immensa che dobbiamo a questo straordinario maestro, a questa leggenda, da parte di tutta Sky.»



INNOVATORE DEL RACCONTO DELLO SPORT IN TV - «L'altra vesta è quella del giornalista. Hai detto giustamente che è stato, forse non so se amerebbe sentirlo dire, ma certamente è stato non solo un maestro, ma anche un innovatore in tutto. E per quanto riguarda la TV, non servizio pubblico, quindi lo sport in tv, non sulla Rai, è certamente stato e sarà la persona più importante per questo paese. Nel 1981 ha cominciato a dirigere i servizi sportivi di Canale 5, nel 1991 appunto Telepiù, dopo quella straordinaria TV Cooper Capodistria, che era un po' un sogno di noi bambini e ragazzini negli anni 80 e 90, che ci consentiva di vedere tutto il meglio dello sport, un po' come un po' fa. Sky Sport oggi e quindi certamente il suo ruolo dal punto di vista anche di non solo di straordinario giornalista, straordinario telecronista, formatore ma anche di manager è stato fondamentale come è stato manager nel mondo della boxe.»



UNA PASSIONE CHE HA ISPIRATO GENERAZIONI - «E il terzo e ultimo aspetto è quello che ci unisce tutti, Fabio, cioè da appassionato di sport. Da appassionato di sport e da bambino cresciuto con il mito di Rino Tommasi credo che siamo in tanti oggi a ricordare il fenomeno, quello che più ci ha esaltato raccontando la boxe e per quanto mi riguarda come passione in modo particolare il tennis. Lo dico perché per gran parte del periodo in cui Rino Tommasi e Gianni Clerici hanno fatto le loro telecronache, 149 slam, a 149 slam è stato presente Rino Tommasi.»



L'EREDITA' DEL RACCONTO DI TOMMASI - «Il tennis, lo dico ai ragazzi di oggi, non era quello di oggi. Il tennis italiano non era quello di oggi. C'era proprio, non arrivava la seconda settimana. Non c'era Jannick Sinner, non c'erano i fenomeni di oggi. Ecco, molti si sono avvicinati e si sono appassionati al tennis non per i campioni che Rino e Gianni hanno raccontato in campo, ma per il modo di raccontare di Rino e Gianni. Sono stati protagonisti veramente di un'epoca del mondo del tennis e dico protagonisti come i giocatori. Proprio Rino che non avrebbe mai voluto che il racconto si sostituisse all'evento, che il racconto fosse più importante dell'evento, però è stato per tanti il motivo per appassionarsi allo sport e questo credo che sia la più grande eredità che lascia una leggenda come Rino Tommasi.»

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)