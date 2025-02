Limonov: il film di Kirill Serebrennikov in Prima TV su Sky Cinema e NOW

In esclusiva su Sky Cinema il film di Kirill Serebrennikov, LIMONOV, in onda domenica 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Ben Whishaw veste i panni del carismatico scrittore e politico russo Eduard Limonov nel film LIMONOV, tratto dal romanzo biografico di Emmanuel Carrère. Adattato da Paweł Pawlikowski (Cold War) e diretto da Kirill Serebrennikov (Parola di Dio, La moglie di Tchaikovsky), il film è stato selezionato in concorso ufficiale al Festival di Cannes 2024. LIMONOV è un'opera intensa che esplora le molte sfaccettature di un uomo che ha fatto della sua vita una continua sfida al sistema e alla convenzione. La pellicola segue il percorso tumultuoso di Limonov tra Russia, America ed Europa, in un viaggio che è tanto geografico quanto esistenziale. Dalle sue esperienze come giovane poeta a Mosca, alle sue avventure nella New York degli anni '70, fino al ritorno in patria come figura politica controversa, il film racconta una vita che sfida ogni definizione.

LIMONOV è prodotto da WILDSIDE (società del gruppo FREMANTLE), CHAPTER 2, FREMANTLE SPAIN, FRANCE 3 CINEMA, in collaborazione con HYPE STUDIOS, PATHÉ E LOGICAL CONTENT VENTURES, VISION DISTRIBUTION e FORMAPRO FILMS, con la partecipazione di CANAL+, CINÉ+, FRANCE TELEVISIONS, in collaborazione con FREMANTLE e SKY.

SINOSSI - Un militante rivoluzionario, un delinquente, uno scrittore underground, il maggiordomo di un miliardario a Manhattan. Ma anche un poeta, un amante delle belle donne, un guerrafondaio, un attivista politico e un romanziere che ha scritto della propria grandezza. La storia della vita di Eduard Limonov è un viaggio attraverso la Russia, l’America e l’Europa durante la seconda metà del XX secolo.

Sky Exclusive LIMONOV | domenica 9 febbraio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo.

