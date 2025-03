Antonella d'Errico e Pechino Express su Sky: «Un viaggio umano che emoziona»

Su Sky e NOW si accende la magia della Grande Stagione dei Motori 2025 con il primo Gran Premio di MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la partenza della Formula 1 in Australia. La Casa dello Sport di Sky è pronta a raccontare con passione, competenza e il top della tecnologia una stagione che si annuncia come la più avvincente e incerta di sempre. 11 mesi ricchi di adrenalina e velocità, con oltre 1.000 ore in diretta - di cui più di 100 dedicate a rubriche e...