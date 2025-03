Pechino Express 2025: Rivalità, sfide e eliminazioni nella seconda tappa delle Filippine su Sky e NOW

Lo scenario mozzafiato delle Filippine continua a far da sfondo a una gara serratissima: quest’anno i viaggiatori di Pechino Express sono determinati e competitivi, e corrono verso i traguardi di tappa senza demordere nemmeno un attimo. Ieri, nella seconda tappa dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, le nove coppie in gara – tra cui sono ufficialmente scattate le prime rivalità, spesso decisamente palesi - hanno percorso in totale 187 chilometri, da San Vicente, sull’Isola di Palawan, passando per la tappa intermedia di San Rafael fino a Sabang, sede del tappeto rosso conclusivo. Al traguardo di puntata i verdetti: la coppia vincitrice è quella composta da Giulio Berruti e Nicolò Maltese, gli Estetici, mentre la prima eliminazione di stagione ha colpito Gianluca Fubelli “Scintilla” e Federica Camba, gli Spettacolari.

La seconda tappa, su Sky Uno/+1 e on demand, ha segnato una total audience di427mila spettatoricon il 2,1% di share (in tv 676mila contatti e il 60% di permanenza). Sui sette giorni, l’episodio del debutto di una settimana fa ha triplicato i risultati ottenuti il giovedì sera, raggiungendo una total audience cumulata di 1.508.000 spettatori.

Sui social ha raggiunto 60mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e oltre 74mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7. Su X le parole collegate a Pechino Express più utilizzate durante la serata sono stati i nomi di alcuni concorrenti – Nathalie, Dolcenera, Virna e Vito – e di alcune coppie, a partire da Medagliati, Atlantiche, Primi Ballerini, Estetici, Cineasti (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

La partenza della seconda tappa è stata fissata a San Vicente. Qui il conduttore Costantino della Gherardesca ha fornito una preziosa ricompensa alla coppia dei Magici Jey e Checco Lillo, vincitori della scorsa settimana: i due fratelli hanno quindi potuto penalizzare ben due coppie, imponendo un ritardo di 10 minuti al via a Jury Chechi e Antonio Rossi, i Medagliati, e di 15 agli Spettacolari. Prima missione sulla spiaggia di Nasalogan insieme all’inviato speciale Fru: i viaggiatori, usando solo una corda lunga non più di due metri, hanno dovuto realizzare una pista da biglie lunga ben cento metri scavata grazie a uno dei due componenti della coppia letteralmente trascinato dall’altro. La ripartenza veniva loro concessa solo dopo una partita a biglie, una volta completato un intero giro di pista.

Quindi di nuovo in corsa verso il villaggio di Barangay San José Roxas, specializzato nella produzione di anacardi. Qui una nuova missione, per la quale prima di ripartire dovevano indovinare il numero di anacardi presenti dentro ad un barattolo. Superato l’ostacolo anacardo, nuova sfida, questa volta “mnemonica”: in una scuola del villaggio di Batak, una delle tribù più antiche delle Filippine, i viaggiatori hanno dovuto imparare a memoria delle parole in filippino legate al basket, sport molto popolare nel Paese, prima di una vera partita proprio a basket con gli studenti. Solo dopo il match son potuti ripartire in direzione San Rafael, dove era situato il libro rosso. Un traguardo parziale preziosissimo, perché per la prima volta nella storia del programma, condannava direttamente al ballottaggio finale la coppia ultima classificata. L’ordine di arrivo ha visto trionfare i Medagliati, che hanno stoppato così la loro tappa e guadagnato l’immunità, seguiti dagli Estetici e dai Complici Dolcenera e Gigi Campanile; ultime invece Ivana Mrázová e Giaele De Donà, le Atlantiche, già a rischio eliminazione ma punite anche con l’obbligo di realizzare una corvée, un servizio utile alla comunità locale. Trascorsa la notte, i viaggiatori sono ripartiti con destinazione Purok Baybay, dove con delle indicazioni misteriose hanno dovuto individuare il tappeto rosso finale: era situato all’Elephant Cave, una formazione calcarea millenaria sita a Sabang.

Al traguardo finale la classifica ha assegnato la vittoria agli Estetici - pur rallentati per qualche minuto da una crisi di Giulio dovuta alla fibromialgia, patologia di cui soffre da anni - seguiti da Primi Ballerini Virna Toppi e Nicola del Freo e Magici. Ultimi arrivati in classifica gli Spettacolari, al ballottaggio con le Atlantiche. Agli Estetici l’ultima parola: hanno scelto di eliminare Gianluca e Federica, la cui sorte è stata confermata dalla busta nera che ha sancito la loro uscita di scena.

Tra una settimana saranno otto le coppie ai nastri di partenza per la tappa numero 3 di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo. Cosa succederà? Quale coppia dovrà interrompere questo viaggio indimenticabile?

Anche questa nuova avventura di “Pechino Express” sarà adrenalinica, faticosissima ma entusiasmante: nella rotta “Fino al tetto del mondo” le coppie di viaggiatori conosceranno mondi sorprendenti e usanze lontanissime, percorreranno chilometri pesantissimi ma importanti per la solidarietà, con il premio finale devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati, e stringeranno legami fortissimi sia all’interno della coppia sia con la gente che incontreranno lungo il proprio cammino. Più i viaggiatori riusciranno a sentirsi parte del nuovo mondo che scopriranno lungo la corsa di “Pechino Express” più la loro esperienza sarà indimenticabile. Queste 9 coppie promettono di portare un mix di intrattenimento e avventure straordinarie in questa nuova edizione di Pechino Express. La loro varietà di esperienze, dalle arti performative allo sport e alla moda, arricchirà ulteriormente il format, rendendo la competizione ancora più avvincente.

PARTNER - RTL 102.5 è radio ufficiale di Pechino Express. WeRoad torna a Pechino Express come travel partner ufficiale. Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha portato a bordo degli episodi di “Pechino Express” Sustenium – Menarini, Samsung Electronics Italia, WeRoad, Skechers, Vivident Xylit, Saikebon.

PECHINO EXPRESS – FINO AL TETTO DEL MONDO

Dal 6 marzo ogni giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW,

sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

SOCIAL