Casa contro Casa: la nuova sfida immobiliare di Fabrizio Zampetti debutta su TV8

Casa contro Casa, è una nuova produzione originale firmata Banijay Italia, in cui il mercato immobiliare è al centro della narrazione, sbarca su TV8, in prima tv assoluta, dal 24 marzo, dal lunedì al venerdì alle ore 19.10.

Alla conduzione Fabrizio Zampetti, figura di riferimento nel panorama del real estate di lusso. Sarà lui a ricevere la richiesta di un cliente in cerca della casa perfetta, in una specifica zona d’Italia. Perché come ama ricordare lo stesso Zampetti “la felicità non ha prezzo, ma ha un budget”.

Zampetti metterà a duello le 2 migliori offerte sul mercato secondo i parametri a lui comunicati dal cliente. Una volta visitate con lui entrambe le case e messi in evidenza sia punti di forza che debolezze - soprattutto grazie all'occhio clinico di Zampetti e alla sua imparzialità - il cliente dovrà compiere la sua prima scelta, decidendo la preferita fra le 2 contendenti. Ma la sfida non è ancora finita... perché la casa appena selezionata, prima di poter diventare la futura abitazione del cliente, dovrà ancora vedersela in un secondo duello con una terza casa, questa volta una soluzione che entra in gioco solo grazie all’esperienza di Zampetti che modificando alcuni parametri della ricerca iniziale, sarà in grado di sottoporre al cliente una nuova proposta, l'offerta nascosta, una soluzione che sarebbe rimasta esclusa dalla prima ricerca. Solo a questo punto, dopo aver visitato anche la terza casa, il cliente potrà finalmente decidere se confermare la prima decisione o scegliere come sua nuova futura casa l'ultima entrata in gioco nel duello finale. Quale casa vincerà la sfida?

Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Banijay Italia ha coinvolto nel progetto Idealista, Casa.it, Genertel Assicurazione Online e Vorwek -Foletto.

