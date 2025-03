The Last of Us: a Milano un evento speciale in attesa dei nuovi episodi su Sky e NOW

Dal creatore di “Chernobyl” CRAIG MAZIN

Dal creatore dell’omonimo videogioco sviluppato per PlayStation® NEIL DRUCKMANN

Protagonisti PEDRO PASCAL e BELLA RAMSEY

Dal 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW

in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti

A due settimane esatte dal debutto della seconda, attesissima stagione di THE LAST OF US, la serie Sky Exclusive vincitrice dell’Emmy Award® ispirata al celebre videogioco, Sky e NOW, con Billboard Italia (media partner dell’evento), invitano tutti a un weekend interamente dedicato alla serie di culto targata HBO.

Sabato 5 e domenica 6 aprile a Milano, presso il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (viaSan Vittore 21 ), l’evento THE LAST OF US – REWATCH & SURVIVE permetterà di rivivere, grazie a un programma fittissimo di appuntamenti, tutte le emozioni di un primo ciclo di episodi da record, riuscito nell’impresa di entusiasmare la critica e i fan del videogioco sviluppato da Naughty Dog, di macinare numeri impressionanti in tutto il mondo e di conquistarsi un fandom fatto anche di milioni di spettatori che mai avevano giocato all’acclamato videogame per PlayStation prima.

Fra cosplayer e photo opportunity, la maratona dei primi quattro episodi sabato, quella degli altri cinque domenica, commentati, subito dopo ciascuna proiezione, da tantissimi content creator e talent che racconteranno le loro esperienze col videogioco e si confronteranno sull’adattamento TV firmato Craig Mazin e Neil Druckmann. E per ingannare l’attesa del 14 aprile, quando i nuovi episodi debutteranno in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, l’anteprima di una scena dei nuovi episodi, che verrà proposta sia sabato che domenica.

Mocho porterà i suoi iconici burger targati Meat Crew che gli ospiti potranno gustare prima dell’inizio dell’evento.

Dai personaggi del videogioco agli attori della serie, il primo panel di sabato – “Il potere del cinema e dello storytelling” – seguirà alla proiezione dei primi due episodi della serie e vedrà Mr. Marra confrontarsi con il collettivo ArteSettima sulla potenza della storia al centro di The Last of Us.

Il terzo, acclamatissimo episodio della prima stagione, interamente dedicato alla storia d’amore tra Bill e Frank, sullo sfondo di un mondo che muore, verrà commentato da Camilla Boniardi e Guglielmo Scilla nel panel “Tra vivere e sopravvivere: l’amore in The Last of Us”.

Il terzo e ultimo panel di sabato – “Dietro le voci di The Last of Us” - vedrà protagonisti, invece, Maurizio Merluzzo e i doppiatori di Bella Ramsey e di Pedro Pascal, Arianna Vignoli e Lorenzo Scattorin (voce di Joel sia nel videogioco che nella serie), che racconteranno i segreti di questo affascinante lavoro.

“The Last of Us: come ca**o hanno fatto?” seguirà, domenica, la proiezione di quinto e sesto episodio della serie. Victor Laszlo e i ragazzi della Slimdogs discuteranno di alcune scene di backstage e del making of della serie, riprendendo il loro omonimo format.

Settimo e ottavo episodio, invece, saranno commentati subito dopo la proiezione da Pow3r e Machedavvero, in un panel moderato da Himorta, “The Last of Us: dal videogioco alla serie”.

Gran finale con musica: Diego Naska e Alessio Stigliano, dopo la proiezione dell’ultimo episodio della prima stagione, il nono, nel panel “The Last of Us: quando la musica racconta” discuteranno della colonna sonora della serie, prima di lasciar spazio a una performance acustica di Naska. Concept design e production: NOku.

Basata sull’acclamato franchise videoludico sviluppato da Naughty Dog per le console PlayStation®, “The Last of Us” è scritta e prodotta esecutivamente da Craig Mazin e Neil Druckmann. La serie è una co-produzione con Sony Pictures Television, produttori esecutivi sono anche Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O'Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan ed Evan Wells. Società di produzione: PlayStation Productions, Word Games, Mighty Mint e Naughty Dog.

THE LAST OF US – REWATCH & SURVIVE | Sabato 5 e domenica 6 aprile a Milano pressoMuseo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci

In questo secondo capitolo della serie, cinque anni dopo gli eventi della prima stagione, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle.

La seconda stagione, in sette nuovi episodi, vede di nuovo protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni, rispettivamente, di Joel ed Ellie, insieme a Gabriel Luna che interpreta Tommy e Rutina Wesley nel ruolo di Maria. Le già annunciate new-entry nel cast sono invece Kaitlyn Dever, che vestirà i panni di Abby, Isabela Merced nel ruolo di Dina, Young Mazino in quello di Jesse, Ariela Barer interpreterà Mel, Tati Gabrielle sarà Nora, Spencer Lord vestirà i panni di Owen, Danny Ramirez sarà Manny e Jeffrey Wright interpreterà invece Isaac. Catherine O'Hara è guest star della nuova stagione.

THE LAST OF US | La seconda stagione dal 14 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW