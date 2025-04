Cucine da Incubo torna su Sky e NOW: Cannavacciuolo all’estero riaccende le missioni impossibili

Ripartono le “avventure da incubo” di Antonino Cannavacciuolo: sono le nuove Cucine da incubo, protagoniste del ciclo di episodi inediti attesi a partire da domenica 6 aprile in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW.

E per la prima volta nella storia di Cucine da incubo, proprio nella serata del suo ritorno, quest’anno Antonino oltrepasserà i confini nazionali per una puntata speciale che avrà luogo a Rottendorf – piccolo centro situato tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania.

Per Cannavacciuolo – amatissimo e acclamato Chef da 8 Stelle Michelin in totale (di cui tre per il suo ristorante Villa Crespi) e dalle grandi capacità imprenditoriali – è arrivato il momento di vestire nuovamente i panni del “supereroe” delle Cucine da incubo: vere e proprie missioni impossibili nelle quali visiterà ristoranti con un servizio, uno stile e una qualità del cibo che vengono giudicati deludenti dai clienti insoddisfatti, e incontrerà i ristoratori e il personale di cucine in cui regnano liti, improvvisazione e cattiva gestione.

Situazioni talmente insostenibili, rese insopportabili da incuria o indolenza, che sembrano destinate inesorabilmente a causare la chiusura delle attività: Antonino Cannavacciuolo, con decisione, creatività ed empatia, porterà la sua esperienza da Chef e da imprenditore per consigliare gestori e dipendenti e aiutarli a trovare una soluzione.

In ogni episodio di Cucine da Incubo, show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy - al via dal 6 aprile, tutte le domeniche per sette settimane, alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go,Chef Cannavacciuolo arriverà nel locale per provare in prima persona il menù e valutare cibo e servizio, osserverà poi lo staff al lavoro e, in base ai problemi emersi, darà la sua consulenza, fornendo anche consigli per un nuovo menù.

Il locale sarà sottoposto a un make over totale, una ristrutturazione completa da compiere in tempi record, che darà alla location un aspetto e un’atmosfera del tutto nuovi, capaci di renderla più accogliente, funzionale e vivibile rispetto alla precedente: una struttura che adesso sarà finalmente a misura di cliente.

Dopo questi interventi, lo staff sarà poi pronto a ricominciare: con la passione per la ripartenza e la forza dei consigli ricevuti dallo Chef, ma anche con la fondamentale consapevolezza degli errori passati, tutte le persone al lavoro in sala e cucina potranno tornare al lavoro, riaprendo le porte alla clientela.

Come detto, nella serata del ritorno di Cucine da incubo Antonino sarà in Germania, a Rottendorf, nel ristorante “La dolce Napoli”, locale gestito da Roberto e da sua moglie Enza, una coppia di origini partenopee che vive in Germania da oltre venti anni. A “La dolce Napoli” i clienti non entrano più a causa di una cucina che ha ben poco di italiano e di un’atmosfera che poco invoglia la clientela a varcare la soglia d’ingresso. Come se non bastasse, marito e moglie sembrano ormai ai ferri corti anche tra le mura domestiche: Enza, in particolare, si sente poco valorizzata dal marito, che vede in lei l’origine di tutti i problemi del ristorante. A soffrire della situazione personale e professionale dei due ci sono anche i figli della coppia. Il compito di Antonino Cannavacciuolo sarà decisamente complesso: in cucina è chiamato a portare un po’ di Italia, ingrediente fondamentale in un ristorante simile, ma inevitabilmente questo lo porterà anche a vestire i panni di “consulente matrimoniale”.

Dopo l’inedita tappa all’estero, le avventure da mission impossible andranno da Bricherasio (Torino) a Vallecorsa (Frosinone), da Ciampino (Roma) a Robbiate (Lecco), San Severo (Foggia) e Montella (Avellino).

Il programma è l’adattamento italiano del famosissimo format internazionale Kitchen Nightmares, format creato da Optomen Television Ltd e licenziato da All3Media International.

