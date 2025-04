Fabio Caressa e il Diavolo lanciano Money Road, dal 29 maggio su Sky e in streaming NOW

Sky Cinema presenta in prima tv “Napoli - New York” il nuovo film di Gabriele Salvatores, in onda lunedì 28 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Un progetto cinematografico con una genesi eccezionale: il soggetto è tratto da un trattamento inedito scritto da Federico Fellini e Tullio Pinelli negli anni ‘40, poi riscoperto e...