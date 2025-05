Sky Sport accende Roma: a Villa Miani lo spettacolo della vigilia degli Internazionali di Tennis

UEFA CHAMPIONS LEAGUE OLTRE OGNI RECORD SU SKY E TV8 INTER-BARCELLONA SFIORA GLI 8 MILIONI DI SPETTATORI MEDI IN TOTAL AUDIENCE* CON IL 36% DI SHARE PICCO DI 8 MILIONI 841 MILA SPETTATORI MEDI COMPLESSIVI IN TOTAL AUDIENCE* E IL 49,1% DI SHARE TV PER GLI ULTIMI MINUTI DEI TEMPI SUPPLEMENTARI TV8 SEGNA IL MIGLIOR RISULTATO DI SEMPRE IN ALL DAY ED È PRIMO CANALE NAZIONALE IN PRIME TIME SKY PRIMO EDITORE NAZIONALE DURANTE IL MATCH DI SAN SIRO UEFA Champions League...