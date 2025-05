Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Sky e NOW elegge il migliore con pasta fresca d’Italia

Proseguono i festeggiamenti per i 10 anni di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, che chiude questo straordinario ciclo di episodi con la seconda puntata-evento inedita, che per l’occasione è una “puntata itinerante”. Giovedì 22 maggio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, lo chef Alessandro Borghese estende infatti il “campo di gara” a 4 regioni d’Italia - Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte e Puglia - e spegne i motori del suo iconico van per eleggere il Miglior ristorante con laboratorio di pasta fresca d'Italia

L’assoluta protagonista dell’ultima puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia sarà quindi una delle eccellenze più apprezzate e caratteristiche del Belpaese, che non può mai mancare sulle tavole italiane: la pasta fresca. Dalle lasagne ai tortellini, dagli agnolotti alle orecchiette, dai pansoti ai paccheri: ogni regione vanta le proprie tipologie e tradizioni per prepararla, cucinarla e servirla. Questa ricchezza ha dato origine a una ristorazione specializzata nella preparazione artigianale della pasta, facendone il proprio core business e vincendo numerosi riconoscimenti. Lo chef Alessandro Borghese è dunque pronto a scoprire cosa rende unici i locali che tramandano i segreti del mestiere delle “sfogline”, alla ricerca del ristorante che più rappresenti questo mondo affascinante e golosissimo.

Nella seconda puntata-evento della decima stagione di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, attesa per giovedì 22 maggio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, i 4 ristoranti in gara sono “Fratelli Bruzzone” di Martina a Torino, “Vegia Ostaia Da O Poulu” di Roberto a Genova, “Ristorante Da Cesarina” di Pietro a Bologna e “U'vulesce Vino e Cucina” di Rosario a Cerignola (Foggia).

Anche nella seconda puntata speciale le regole del gioco restano immutate, nonostante la struttura sia più dinamica: quattro ristoratori si sfidano a colpi di gusto e originalità per aggiudicarsi il titolo di migliore in una determinata categoria e ottenere l’iconico “dieci” dello chef. Ciascuno invita nel proprio locale i tre sfidanti, accompagnati da Ale Borghese, che per prima cosa si occupa della scrupolosa ispezione in cucina. L’attenta valutazione continua poi durante il pasto, quando il personale viene valutato su accoglienza, servizio e preparazione.

Successivamente, a tavola i commensali prima commentano i piatti che assaggiano e poi stilano la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menu, servizio e conto, oltre alla quinta categoria, lo special, diverso in ciascun episodio: tutti e quattro i concorrenti, infatti, si cimentano nello medesimo piatto tematico o ingrediente rappresentativo del territorio di riferimento, per dar vita a un confronto ancora più diretto; in questa puntata la protagonista indiscussa sarà la lasagna, pietra miliare della cucina italiana che ogni regione interpreta a modo suo declinandola in diverse versioni, dal condimento alla sfoglia rettangolare, rigorosamente sottile e morbida.

Le votazioni rimangono segrete finché i quattro ristoratori non tornano a sedersi allo stesso tavolo per il confronto finale: qui svelano i propri giudizi e discutono a carte scoperte su ogni aspetto della gara. I voti di chef Borghese, invece, vengono svelati alla fine perché, come sempre, possono confermare o ribaltare la classifica. Anche il vincitore di questa seconda puntata-evento, oltre all’ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceve premi per un valore superiore ai 5000€ e il “bollino” #Ale4Ristoranti da esporre all’esterno a testimonianza di una rete di locali testati da chi se ne intende, i ristoratori stessi.

IN QUESTO EPISODIO IL MIGLIOR RISTORANTE CON LABORATORIO DI PASTA FRESCA D'ITALIA

Fratelli Bruzzone: situato nel centro storico di Torino, tra la Mole Antonelliana e il Museo Egizio, è un ristorante elegante e molto curato, con grandi vetrate e arredamenti chic. Martina, titolare e cuoca, è determinata e sempre molto concentrata nel gestire la cucina e la sala. Nel locale porta in tavola i suoi ricordi, riproponendo piatti di cucina casalinga piemontese, dove la pasta fresca è il cardine del menu;

Vegia Ostaia Da O Poulu: a Genova, sulle alture diSestri Ponente e a pochi minuti a piedi dall'osservatorio astronomico, è la classica osteria a carattere regionale con tovaglie a quadretti, muri in pietrae mattoni a vista. Fuori presenta un accogliente giardino con orto dove d’estate èpossibile mangiare al fresco. Roberto, titolare e responsabile di sala, è colui che mette le mani in pasta, grazie agli insegnamenti della mamma;

Ristorante Da Cesarina: nel centro di Bologna, è un locale storico e caratteristico con travi in legnoa vista, quattro sale moltograndi e un dehors che affaccia su una dellepiazze più belle della città. Quando il clima lo consente si può mangiare all'aperto godendo di una splendida vista. Il titolare Pietro lavora nel mondo della ristorazione da sempre, avendo iniziato proprio dalla lavorazione della pasta fresca. Porta in tavola la tipica cucina bolognese, mettendo al centro della sua cucina la pasta fresca;

U'vulesce Vino e Cucina: vicino alla caratteristica Basilica di San PietroApostolo, nel cuore di Cerignola (in provincia di Foggia), trasmette una sensazione gradevole di familiarità e calore con spazi intimi, una quarantina di coperti all’interno, legno alle pareti e un maestoso bancone in legno con un’enoteca a vista. Il titolare Rosario, vulcanico e carismatico, lavora in sala e si occupa di accogliere e intrattenere i clienti. Innamorato della sua terra, porta in tavola la tradizione pugliese, mettendo in risalto la pasta fresca, quotidianamente lavorata dalla mamma.

