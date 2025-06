THE WALKING DEAD: DARYL DIXON, su Sky e NOW. L’estate degli zombie inizia qui

Il guerriero solitario più amato dell’apocalisse è pronto a tornare. Daryl Dixon, interpretato dal carismatico Norman Reedus, è il protagonista assoluto di THE WALKING DEAD: DARYL DIXON, il nuovo, attesissimo spin-off, inedito in Italia, dell’iconica saga ispirata alla graphic novel di Robert Kirkman. Dal 2 giugno la serie debutta in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Da questo lunedì la prima stagione, dal 23 giugno la seconda.

Ma è solo l’inizio di un’estate interamente dedicata agli zombie dell’amato franchise: con THE WALKING DEAD: THE ONES WHO LIVE,il primo degli spin-off, già disponibile, e THE WALKING DEAD: DARYL DIXON in arrivo fra pochi giorni, a luglio si aggiungerà alla library Sky anche un terzo spin-off, THE WALKING DEAD: DEAD CITY, che va a completare il THE WALKING DEAD UNIVERSE per una estate, su Sky e NOW, all’insegna della sopravvivenza.

Daryl Dixon (Norman Reedus), uno dei protagonisti principali sopravvissuti allo scoppio dell'epidemia, è l'ultimo membro superstite della sua famiglia. Nello spin-off a lui dedicato lo troviamo inserito in un nuovo contesto, la Francia. Mentre fatica a ricostruire come sia finito lì e perché viaggi attraverso un paese distrutto, finisce in un'abbazia dove un gruppo di suore gli affida il destino di Laurent (Louis Puech Scigliuzzi), un undicenne nato all'inizio dell'apocalisse, chiedendogli di portarlo in salvo. Daryl accetta questo compito inaspettato e prende con sé Laurent mentre continua a cercare risposte per riuscire a tornare a casa. Ma i legami che stringe durante il suo percorso finiscono inevitabilmente col complicare il suo piano.

THE WALKING DEAD: DARYL DIXON – La prima stagione dal 2 giugno in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La seconda in arrivo dal 23 giugno

