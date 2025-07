Diretta oggi Sky Sport Basket Italia-Lituania, Finale Europei U20 (streaming NOW, Youtube, SkySport.it)

Dopo la vittoria in semifinale contro la Serbia (85-78) oggi alle 19.30 l'Italia Under 20 si giocherà il titolo europeo con la Lituania (che ha avuto la meglio della Francia). Match in diretta su Sky Sport Basket (canale 209), con la telecronaca di Dario Vismara. Segui la sfida live anche in streaming su Skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport. In semifinale il miglior marcatore della partita era stato Francesco Ferrari della Cividale, con ben 21 punti. Dietro di lui Leonardo Marangon con 18 e Elisee Assui con 17, ma è andato in doppia cifra anche Trucchetti con 10.

L’Italia torna dunque a giocarsi una Medaglia d’Oro all’Europeo Under 20 dopo l’edizione del 2013, disputata a Tallinn (Estonia), e conclusa sul gradino più alto del podio dalla squadra allenata da coach Sacripanti. In precedenza, solo nel 2011 gli Azzurri erano arrivati in finale: a Bilbao prevalse la Spagna di Mirotic contro i classe 1991 e 1992 guidati in campo, tra gli altri, da Nicolò Melli, Alessandro Gentile, Michele Vitali, Riccardo Moraschini e Achille Polonara.

Nelle scorse settimane Sky ha annunciato l’acquisizione dei diritti pay per le stagioni 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028 del campionato italiano di Serie A di basket - LBA. Nella Casa dello Sport un’altra grande novità per il nuovo canale Sky Sport Basket (canale 209), che riunisce il basket italiano, europeo e statunitense.

La Serie A - LBA sarà infatti un altro importante pilastro dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende i Campionati FIBA Eurobasket 2025, in programma dal 27 agosto; l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove sfide della NBA.

LA LBA SU SKY - Per le prossime tre stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta a:

60 partite della stagione regolare,

2 per ogni turno e sempre il big match della giornata;

2 partite per giornata dei quarti di finale dei playoff;

tutte le semifinali e tutte le finali.

Inoltre, su Sky e NOW tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Supercoppa Italiana e della Coppa Italia, per la quale Sky ha acquisito anche i diritti per la trasmissione in chiaro.

Oltre ai match in diretta sul nuovo canale Sky Sport Basket, anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

