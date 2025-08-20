Ayrton Senna – La leggenda di un pilota speciale su Sky Documentaries e streaming NOW

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
mercoledì, 20 agosto 2025 | Ore: 12:00

Il lato privato del campione di formula uno, freddo al volante, ma aperto e affettuoso con amici e familiari in Brasile, è al centro di Ayrton Senna - La leggenda, in prima visione su Sky Documentaries il 20 agosto alle 21.15 in streaming su NOW e disponibili anche on demand.

Il film intervista, diretto dal regista britannico Francis Megahy, ripercorre l’inizio della carriera del pilota attraverso immagini inedite e raccoglie riflessioni sul suo rapporto con le donne, la famiglia, la religione; il campione racconta il suo bisogno di connettersi con la natura, il desiderio di primeggiare e vincere ogni sfida, ma anche il costante pericolo di morte legato alla sua professione. “Il pericolo è molto presente nella mia mente. Ma già il fatto di esserne consapevole, di sapere che potresti farti del male o addirittura morire, ti dà la capacità di riuscire a fermarti nei momenti in cui è davvero necessario che tu lo faccia”.

Il regista, che con Senna ha stretto negli anni un rapporto di amicizia, dà risalto anche al legame profondo che Senna aveva con il suo paese, e nel film si intuisce la sua generosità e il suo interesse per le questioni sociali e l’ambiente, mostrandoci un suo lato inedito.

AYRTON SENNA – LA LEGGENDA È UN DOCUMENTARIO IN PRIMA VISIONE SU SKY DOCUMENTARIES il 20 AGOSTO ALLE 21.15, IN STREAMING SU NOW E DISPONIBILE ANCHE ON DEMAND.

