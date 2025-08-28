\r\n \r\nManca sempre meno all&amp;rsquo;inizio della nuova stagione di X Factor, al via da gioved&amp;igrave; 11 settembre, in esclusiva su Sky e&amp;nbsp;in streaming su NOW.. Da quel giorno ritroveremo all&amp;rsquo;opera la conduttrice Giorgia e i giudici Achille Lauro, Jake La Furia&amp;nbsp;e Paola Iezzi&amp;nbsp;insieme alla new entry al tavolo Francesco Gabbani.\r\nE nel percorso di avvicinamento a #XF2025, gioved&amp;igrave; 28 agosto - su Sky e NOW e sempre disponibile on demand -&amp;nbsp;appuntamento speciale per conoscere proprio il nuovo giudice attraverso i suoi ricordi, i suoi racconti e le parole di un&amp;rsquo;ospite eccezionale: Gabbani, Vanoni, la musica&amp;nbsp;&amp;egrave; un lungo viaggio nella carriera di Francesco, che racconta di s&amp;eacute;, della sua vita e della sua passione per la musica, dalla sua adolescenza alla lunga gavetta fino alle grandi e amatissime hit conosciutissime dal pubblico e ai grandi riconoscimenti conquistati in Italia e non solo. Il tutto impreziosito dalla presenza di una delle pi&amp;ugrave; grandi artiste della storia della musica italiana nonch&amp;eacute; sua amica, Ornella Vanoni, per la quale ha firmato il brano del 2021 Un sorriso dentro al pianto.\r\nFrancesco e Ornella ricorderanno il loro primo incontro e gli aneddoti della loro amicizia, tenendo sempre al centro la loro idea di musica e la bellezza del talento tra i giovani. Soprattutto, Francesco raccoglier&amp;agrave; i consigli e i suggerimenti da parte di Ornella&amp;nbsp;a pochi giorni dal suo esordio assoluto nei panni di giudice di un talent show: alla vigilia di X Factor 2025, la nuova avventura che lo vedr&amp;agrave; protagonista al tavolo da gioved&amp;igrave; 11 settembre su Sky e in streaming su NOW.\r\nFrancesco, attesissima novit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;edizione 2025 dello show Sky Original prodotto da Fremantle, parler&amp;agrave; dei suoi esordi a Carrara&amp;nbsp;e della sua giovent&amp;ugrave; passata sempre facendo musica nel negozio di strumenti musicali dei genitori, ma anche delle piccole e grandi esperienze sul palco e dietro le quinte &amp;ndash; ad esempio quando, da giovanissimo, &amp;egrave; stato fonico di palco per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro &amp;ndash; che hanno costituito la sua gavetta. Fino al successo con le sue hit pi&amp;ugrave; conosciute, da Occidentali&amp;rsquo;s&amp;nbsp;Karma a Viceversa, da Amen a Viva la vita, fino ai grandi trionfi al Festival di Sanremo (&amp;egrave; stato il primo artista nella storia del Festival a vincere per due anni consecutivi prima tra le Nuove Proposte e poi tra i Big).\r\nIn pi&amp;ugrave;, camminando per le strade di Carrara ci accompagner&amp;agrave;, oltre che nel negozio di famiglia dove ha suonato le prime note, anche nella sua &amp;ldquo;giocheria&amp;rdquo;, il luogo del cuore dove registra la sua musica e suona diversi strumenti per poi, tra un pezzo e l&amp;rsquo;altro, dipingere coloratissime tele in maniera istintiva e collezionare calzini.\r\nGabbani, Vanoni, la musica, appuntamento speciale atteso per gioved&amp;igrave; 28 agosto alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, &amp;egrave; quindi un ritratto a tutto tondo di Francesco Gabbani, in attesa di conoscere un altro suo lato inedito, quello che per la prima volta nella sua carriera lo porta a essere giudice di un talent show.\r\n\r\nSu NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano, i Film pi&amp;ugrave; attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming. Clicca qui e scopri tutte le offerte attive