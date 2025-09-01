Babygirl, thriller con Nicole Kidman premiato a Venezia, prima TV Sky Cinema e streaming NOW

Arriva in prima TV su Sky Cinema l’intrigante thriller con Nicole Kidman ed Harris Dickinson BABYGIRL, in onda lunedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Presentato in anteprima alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e vincitore della Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile assegnata a Nicole Kidman, BABYGIRL è un viaggio provocatorio e sorprendente nei meandri del desiderio, del potere e dell’identità femminile, che rompe gli schemi del genere per offrire una riflessione intensa e viscerale. Con atmosfere da thriller anni ’90, ma uno sguardo contemporaneo e femminile, il film esplora le contraddizioni della sessualità repressa e la ricerca di autenticità in una società che premia il controllo e la perfezione.

Un’opera visivamente audace e carica di tensione emotiva, che mette in discussione ruoli di genere, potere e moralità.

SINOSSI - Romy (Nicole Kidman) è una brillante CEO newyorkese, madre e moglie, che vive secondo regole ferree, dominate dal bisogno di controllo e dalla paura del giudizio. Ma quando nella sua vita entra Samuel (Harris Dickinson), un giovane stagista carismatico e irriverente, il suo mondo ordinato inizia a sgretolarsi. Ne nasce una relazione proibita, intensa e trasgressiva, che diventa un campo di battaglia tra desiderio, vergogna e liberazione. Sullo sfondo, il marito Jacob (Antonio Banderas), regista teatrale sensibile e affettuoso, e la giovane assistente Esme (Sophie Wilde), pronta a confrontarsi con le complesse dinamiche di potere.

COLLEZIONE “FILM DA LEONI” - In occasione dell’82. Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Sky Cinema Due offre una programmazione di 17 film premiati nelle precedenti edizioni, tra cui 4 prime visioni premiate nel 2024: IO SONO ANCORA QUI (miglior sceneggiatura), THE BRUTALIST (Leone d’argento per la regia), BABYGIRL (Coppa Volpi a Nicole Kidman) e LA STANZA ACCANTO (Leone d’oro).

La rassegna proporrà film italiani premiati come NUOVOMONDO (Leone d’argento 2006) e TERRAFERMA (Premio Speciale della Giuria a Venezia 2011) di Emanuele Crialese, la storia grottesca È STATO IL FIGLIO diretto da Daniele Ciprì, premiato per il Miglior contributo tecnico 2012, e interpretato da Toni Servillo e Fabrizio Falco, vincitore del Premio Marcello Mastroianni; il viaggio nel cuore della ‘ndrangheta ANIME NERE, che aveva ottenuto il Premio Pasinetti 2014; la crisi del comunismo secondo Nanni Moretti PALOMBELLA ROSSA, Premio Filmcritica 1989; la storia ispirata alla vita del regista Claudio Noce, PADRENOSTRO con Pierfrancesco Favino, anche lui vincitore della Coppa Volpi nel 2020; e VERMIGLIO, l’opera di Maura Delpero premiata con il Gran premio della giuria 2024.

Tra i film stranieri invece sono previsti: PRISCILLA, in cui Sofia Coppola porta sul grande schermo l’autobiografia della moglie di Elvis Presley, interpretata da Cailee Spaeny che per questo ruolo ha ottenuto la Coppa Volpi al Festival di Venezia 2023; STILL LIFE, vincitore del Premio Orizzonti 2013 per la migliore regia a Uberto Pasolini; L’ASSASSINIO DI JESSE JAMES PER MANO DEL CODARDO ROBERT FORD (Coppa Volpi 2007 a Brad Pitt); il biopic sul leader irlandese MICHAEL COLLINS, vincitore del Leone d’oro 1996 e della Coppa Volpi a Liam Neeson; il musical di Damien Chazelle LA LA LAND, Coppa Volpi 2016 a Emma Stone, che ritroviamo in POVERE CREATURE!, il film di Yorgos Lanthimos premiato con il Leone d’oro 2023.

BABYGIRL | lunedì 1° settembre in prima TV alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive