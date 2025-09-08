Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
NOW a Milano – il pop-up da vivere, gustare e scoprire tra serie, sport e show in Piazza Gae Aulenti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
lunedì, 08 settembre 2025 | Ore: 13:21

NOW a Milano – il pop-up da vivere, gustare e scoprire tra serie, sport e show in Piazza Gae AulentiNOW, il servizio streaming di Sky, sarà protagonista a Milano da venerdì 12 a domenica 14 settembre con un evento speciale in Piazza Gae Aulenti in Portanuova che porterà nel cuore della città un pop-up store dedicato alla scoperta della grande varietà dei suoi contenuti: serie tv, film, show, intrattenimento e grandi eventi sportivi in diretta.

L’iniziativa vuole raccontare l’identità di NOW attraverso un concept che unisce elementi tangibili e intangibili, trasformando il brand in un’esperienza multisensoriale che fa della varietà dei contenuti un vero e proprio percorso di scoperta. Per avvicinare il pubblico in modo divertente sono nate le prime caramelle al “gusto di contenutoche richiamano i programmi più iconici di NOW. Ricette pensate per creare sapori totalmente inediti come “erba di stadio” per il calcio, “asfalto” per i motori, fino a “zombie” e “anni ’90” per le grandi serie tv.

Per ospitare questa esperienza, il pop-up store prende la forma di un enorme distributore di caramelle alto più di 10 metri, dove i visitatori possono letteralmente “assaggiare” i contenuti disponibili su NOW, entrando in contatto diretto con l’universo della piattaforma. Le originali ricette della tasting experience sono state progettate con un approccio di neuromarketing sensoriale che sfrutta il gusto, l’olfatto e la vista per creare un legame più immediato e duraturo con i vari contenuti e con il brand.

Durante le tre giornate ci saranno diverse sorprese: l’iniziativa prenderà vita anche grazie alla partecipazione di volti iconici dei programmi Sky e NOW, che contribuiranno a rendere l’esperienza ancora più coinvolgente. Nei prossimi giorni verranno svelati gli ospiti speciali che arricchiranno il programma con incontri esclusivi, interviste e performance live pensate per regalare momenti di autentica emozione e intrattenimento. Sarà un’occasione unica per avvicinarsi al mondo Sky e NOW e incontrare da vicino creator e protagonisti che ogni giorno entrano nelle case degli spettatori, raccontando lo sport con passione e portando sullo schermo i grandi show e le produzioni originali Sky.

La brand activation, ideata e realizzata dalla Sky Creative Next Gen, il nuovo team della Sky Creative Agency fatto da Gen Z per Gen Z, si rivolge sia a chi già conosce NOW sia a chi si avvicina per la prima volta. Punta a coinvolgere, in modo particolare, la Gen Z, che è sempre più alla ricerca di esperienze tra fisico e digitale ed è attratta da format speciali, personalizzati e con dinamiche di gamification. Tutti i partecipanti potranno, infatti, mettersi in gioco per indovinare l’abbinamento corretto e ricevere gadget brandizzati NOW.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa è possibile seguire la pagina ufficiale dell’iniziativa www.nowtv.it/voglia-di-now e le pagine social di NOW su Instagram, Facebook, X e TikTok.

CREDITS

  • Agency: Sky Creative Italy
  • Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano
  • Head of Brand, Creative strategy and Next Gen: Claudia Strada
  • Creative Director: Sara Bottani
  • Head of Production&Operations: Annalisa Orsi
  • Head of Business: Manuela Bandiera
  • Account Director: Maddalena Alessi, Chiara Serra
  • Executive producer: Sara Benvenuto, Giorgio Zattoni, Manuela Mombelli
  • Art director: Roberto Columpsi, Camilla Bortolotti
  • Copywriter: Giulia Basile, Alessandro Erik Adorno
  • Designer: Youssef Zridi, Serafina Preziosa
  • Produzione Gelee: Pasticceria Rapisardi
  • Confezionamento: Drink&Taste
  • Allestimento: Innscena

