Serie C e Sky Wifi insieme: tutte le emozioni del campionato su Sky e NOW

Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership con Sky, che continuerà a portare tutte le partite del campionato su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni, con Sky Wifi come nuovo title sponsor della stagione 2025-26.

La Serie C è l’autentica rappresentazione dei territori italiani: tante squadre che raccontano storie, passioni e città da Nord a Sud del Paese. Con la conferma della copertura televisiva e streaming integrale su Sky e NOW, Sky conferma la propria vicinanza al calcio che vive e cresce nei territori, un impegno che si rafforza anche grazie a Sky Wifi, il servizio ultrabroadband di Sky, in grado di connettere persone, città e tifosi.

L’incontro odierno nella Casa dello Sport di Sky, che ha visto protagonisti tutti i club e i vertici di Sky Sport, ha rappresentato un momento di condivisione e di rilancio di un progetto comune che guarda al futuro, con l’obiettivo di valorizzare sempre di più il campionato e di renderlo ancora più vicino alle comunità locali.

Con la conferma della copertura televisiva e streaming integrale del campionato su Sky e NOW e con Sky Wifi title sponsor, la Serie C prosegue un percorso di crescita e riconoscibilità, continuando a offrire ai tifosi e alle società un’esperienza sportiva connessa e coinvolgente, in grado di unire tecnologia e passione.

Anche per le prossime tre stagioni tutta la Serie C sarà su Sky e in streaming su NOW, con oltre 1.200 partite all’anno tra regular season, playoff, playout, Supercoppa e Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con rubriche dedicate, highlights e approfondimenti.

Matteo Marani, Presidente Lega Pro:

“La Serie C, grazie al rinnovo della partnership con Sky, mostra un importante segnale di continuità e di crescita, valorizzando il suo prodotto in modo costante. Quest’anno la Serie C Sky Wifi, primo campionato europeo, ha inoltre la grande novità tecnologica del Football Video Support che la rende ancora più riconoscibile. Grazie al title sponsor Sky Wifi continueremo a dare una sempre maggiore visibilità ai club, ai calciatori ed ai tifosi della Serie C e il racconto delle nostre partite crescerà sempre di più”.

Federico Ferri, direttore Sky Sport:

“Siamo felici di aprire oggi le porte della nostra Casa dello Sport a tutte le Società della Serie C che partecipano al campionato, dai Club dei grandi centri a quelli che rappresentano realtà più piccole, a cui dedicheremo anche quest’anno la nostra attenzione, la nostra cura, la nostra passione. La Serie C rappresenta per noi un grande ponte con le realtà del territorio, che raccontiamo e valorizziamo, e anche una piattaforma per innovare, sia dal punto di vista editoriale, sia sul piano produttivo. Per questo, anche per le prossime tre stagioni garantiremo il meglio della nostra copertura, portando nelle case dei tifosi le emozioni e la passione di tutte le piazze”.