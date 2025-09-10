Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Sky e NOW: tornano le notti magiche di Champions, Europa e Conference League con 527 partite live
Immagine di Sky e NOW: tornano le notti magiche di Champions, Europa e Conference League con 527 partite live - Scopri di più su Sky Italia

Sky e NOW: tornano le notti magiche di Champions, Europa e Conference League con 527 partite live

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
mercoledì, 10 settembre 2025 | Ore: 12:17

FASCINO, SPETTACOLO E IMPREVEDIBILITÀ:

RIPARTONO LE COPPE EUROPEE

NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY

SU SKY E IN STREAMING SU NOW

OLTRE 500 PARTITE LIVE PER 53 NOTTI DA SOGNO

SQUADRE E CAMPIONI IN CAMPO DA MARTEDÌ 16 SETTEMBRE

CON LA “LEAGUE PHASE”, POI LE SFIDE A ELIMINAZIONE DIRETTA

FINO ALLE TRE FINALI DI MAGGIO 2026

IL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO
PROTAGONISTA INSIEME A FABIO CARESSA DELLA CAMPAGNA SKY CHE LANCIA

LA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

CON 185 DELLE 203 PARTITE IN ESCLUSIVA

E TUTTI I 342 MATCH IN ESCLUSIVA DI

UEFA EUROPA LEAGUE E UEFA CONFERENCE LEAGUE

TECNOLOGIA AL TOP, GRANDE COPERTURA EDITORIALE

E L’AVVENTURA EUROPEA DELLE 7 SQUADRE ITALIANE.

AVVICINAMENTO A TUTTI I MATCH TRA ALLENAMENTI, CONFERENZE STAMPA,
INTERVISTE, NEWS, COLLEGAMENTI LIVE DA TUTTI I CAMPI PRINCIPALI
CON STUDI PRE E POSTPARTITA DEDICATI

IN CAMPO E IN STUDIO LA GRANDE SQUADRA DEL COMMENTO

CON 37 TROFEI EUROPEI IN BACHECA:

FABIO CAPELLO, ZVONIMIR BOBAN, ALESSANDRO DEL PIERO,
BEPPE BERGOMI, ALESSANDRO COSTACURTA,
PAOLO DI CANIO, LUCA MARCHEGIANI, FAOUZI GHOULAM, WALTER ZENGA,
RICCARDO MONTOLIVO, MASSIMO GOBBI, MICHELE PADOVANO,
GIANCARLO MAROCCHI, LORENZO MINOTTI, FABIO QUAGLIARELLA,
ALDO SERENA E NANDO ORSI

SI UNISCE AL GRUPPO ANCHE L’ALLENATORE IN ATTIVITÀ LUCA GOTTI

#SkySport

Fascino, spettacolo e imprevedibilità: le Coppe Europee rappresentano il meglio che il calcio continentale possa offrire e anche quest’anno vivranno la loro straordinaria stagione nella Casa dello Sport di Sky. Da martedì 16 settembre su Sky in streaming su NOW tornano le notti dedicate alle tre competizioni UEFA – Champions, Europa e Conference League - distribuite su 53 grandi serate, per un’avventura unica che abbraccerà in totale ben 527 partite live. Si inizia con la regina, la UEFA Champions League, con il nuovo format che un anno fa ha moltiplicato spettacolo, brividi ed emozioni, con più partite e più scontri tra le big già dalla prima giornata.SuSky è possibile vivere in esclusiva 185 delle 203 partite della stagione 2025/2026, fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026. Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business,grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

Stesso format di successo per UEFA Europa League e UEFA Conference League, le due competizioni del giovedì in esclusiva su Sky con tutte le 342 gare, disponibili anche grazie a Diretta Gol. Grande attesa per le 7 squadre italiane protagoniste dell’avventura europea: Napoli, Inter, Atalanta e Juventus in UEFA Champions League, Roma e Bologna in UEFA Europa League, Fiorentina in UEFA Conference League.

Il massimo impegno editoriale per un legame, quello tra Sky e le Coppe UEFA, che durerà fino al 2027: la copertura delle settimane europee per i tifosi e gli appassionati sarà completa e capillare, a partire dagli allenamenti, con news e interviste live delle 7 squadre italiane e dei top team internazionali, per un lungo prepartita che arriverà fino all’immediata vigilia dei match. Sarà quindi una stagione da Oscar, come suggerisce anche la nuova campagna firmata dalla Sky Creative Agency, on air in queste settimane in tv e su digital. Protagonisti il regista premio Oscar® Paolo Sorrentino e la voce del calcio di Sky Fabio Caressa che s’incontrano in uno stadio San Siro vuoto e notturno. Sotto i riflettori, il dialogo tra i due è sospeso tra calcio e cinema, tra imprevedibilità e talento puro. Mentre Sorrentino confessa a Caressa l’impossibilità di scrivere un copione sulla UEFA Champions League, troppo imprevedibile e piena di colpi di scena, scorrono le immagini dei momenti più emozionanti della passata stagione. Il messaggio è chiaro e diretto: la UEFA Champions Leagueè lo spettacolo più imprevedibile del mondo.

Sky e NOW: tornano le notti magiche di Champions, Europa e Conference League con 527 partite live


 LA SETTIMANA DI COPPE NELLA CASA DELLO SPORT   Appuntamento martedì 16 settembre per la prima giornata della “League Phase” della UEFA Champions League, un girone unico da 36 squadre con sfide affascinanti e verdetti incerti fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata, come ha dimostrato la scorsa stagione. Nelle due serate a settimana dedicate alla più prestigiosa delle Coppe Europee, il martedì e il mercoledì - anche giovedì 18 settembre nella settimana inaugurale – Champions League Show sarà lo studio che accompagnerà e commenterà le partite. La conduzione sarà affidata alla regina d’Europa Federica Masolin, che nelle prime fasi del torneo sarà temporaneamente sostituita da Sara Benci, per lo studio delle 18, e da Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. Sarà Giunta a curare nel corso della stagione i momenti dedicati alle statistiche e agli approfondimenti.

Durante Champions League Show, insieme alla presenza fissa della prima firma Paolo Condò, si alterneranno le tante leggende del calcio che compongono la squadra di Sky Sport. Un dream team che vanta in bacheca ben 37 trofei continentali: Fabio Capello, Zvonimir Boban, Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Faouzi Ghoulam, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Riccardo Montolivo, Massimo Gobbi, Walter Zenga, Michele Padovano, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Fabio Quagliarella, Aldo Serena e Nando Orsi, con nuovi arrivi che arricchiranno ulteriormente il team durante la stagione, come Luca Gotti, allenatore in attività che si unisce alla squadra, portando le sue analisi tattiche direttamente dal campo. Sui campi saranno al lavoro gli inviati della squadra di Sky Sport, tra i quali Gianluca Di Marzio, Giorgia Cenni e Gianluigi Bagnulo, oltre agli inviati che seguono la quotidianità dei club italiani nelle Coppe europee.

Il giovedì, invece, sarà il giorno della UEFA Europa League, al via eccezionalmente mercoledì 24 settembre, e della UEFA Conference League, che scatterà il 2 ottobre. Ad accompagnare i pre e i postpartita dei 342 incontri, oltre ai talent di Sky Sport, il lavoro della redazione di Sky Sport e i commenti autorevoli dei giornalisti Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Gianfranco Teotino, con la conduzione di Mario Giunta e Vittoria Orlando allo spazio news per tutti gli insight di giornata.


Le lunghe serate europee di Sky Sport continuano al termine degli studi con Goleador Europa,il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta. Giovedì, invece, a chiudere la tre giorni continentale, torna After Party–Best of Europe,il programma che dalle 23.30 ripercorre in un’ora quanto avvenuto in campo, con i commenti e gli highlights delle migliori giocate, i primi bilanci, e Lisa Offside a raccontare i retroscena dalla sua prospettiva privilegiata a pochi centimetri dai campi di gioco.

Sky e NOW: tornano le notti magiche di Champions, Europa e Conference League con 527 partite live

Il racconto delle competizioni europee non si esaurisce nella tre giorni di match live. Nella Casa dello Sport la copertura è sempre ricca e capillare grazie al canale all news Sky Sport 24, che per tutta la settimana fornisce notizie, commenti e aggiornamenti direttamente dai ritiri delle squadre italiane e dei principali club internazionali, senza dimenticare l’appuntamento quotidiano delle 14 di Euro Show, condotto da Valentina Mariani e Niccolò Omini.

Il tutto con la più raffinata tecnologia che prevede anche l’utilizzo della realtà aumentata e dell’intelligenza artificiale in campo, con il telespettatore che avrà la sensazione di immergersi a 360 gradi nell’evento sportivo grazie anche all’uso della rail cam che abbiamo visto all’opera in occasione della semifinale Inter-Barcellona del maggio scorso. Fa il suo debutto negli studi europei lo Sky Sport Skill, che propone le giocate individuali chiave dei fuoriclasse, mettendo al centro del racconto la tecnica stellare degli attori in campo. Tecnica ma anche tattica, con il supporto dello Sky Sport Tech, lo strumento che permette di entrare negli schemi pensati dagli allenatori.

IL CALCIO DI SKY - Per tifosi e appassionati di calcio, su Sky è iniziata una stagione senza precedenti con oltre 2.000 partite live per più di 4.000 ore di diretta dai più affascinanti stadi d’Europa, con quasi 600 ore di studi e approfondimenti. È tornata la Serie A Enilive, con tre partite su dieci a giornata negli slot serali, i big match con almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato, tra cui 4 scontri diretti tra le big, con gli studi pre e postpartita di tutte e dieci le gare di ciascun turno e inviati su tutti i campi. Poi la Serie C Sky Wifi, con tutte le 1.143 partite della stagione, compresi i playoff e i match della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale).

Calcio nazionale ma anche internazionale, con i grandi campionati esteri: la Premier League inglese, scattata lo scorso 15 agosto (in esclusiva su Sky fino al 2028), con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night; la Bundesliga tedesca, esclusiva Sky fino al 2029, iniziata il 22 agosto con 5 partite per turno, con anche il meglio della Coppa di Germania e 2 partite per ogni giornata di Bundesliga 2, la seconda serie del campionato tedesco; e ancora, la Ligue 1 francese, novità della stagione di Sky Sport che dal 15 agosto trasmetterà le migliori due partite per turno.

Il calcio non si ferma neanche nelle pause dedicate alle Nazionali, con le sfide delle European Qualifiers ai Mondiali FIFA 2026 e le migliori amichevoli tra selezioni nazionali. Tutte in diretta ad eccezione delle sfide degli Azzurri che saranno trasmesse in differita (i prossimi appuntamenti: 9/11 e 12/14 ottobre, 13/15 e 16/18 novembre, con i playoff in programma il 26 e 31 marzo 2026). Spazio anche alla fase finale della prima edizione della Serie A Women’s Cup, che si concluderà a fine settembre con le Final Four. L’impegno di Sky a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità, continuerà poi con la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia a partire dai quarti di finale.

La Casa dello Sport è anche la casa delle grandi storie, con i momenti più iconici di sempre sul nuovo canale Sky Sport Legend (canale 210) e i racconti delle Produzioni Originali firmate dagli storyteller di Sky Sport. Inoltre, la nuova stagione si arricchirà con un nuovo videopodcast quindicinale curato da Stefano Borghi: si chiama 90/10 e racconterà storie di calcio che vanno dal 1990 al 2010, viaggiando nella memoria e negli archivi di Sky Sport.

COPERTURA DIGITAL E SOCIAL - Dopo una stagione che ha consacrato l’ecosistema digitale di Sky Sport come uno dei principali hub per gli appassionati di calcio europeo, si riparte con il rilancio dell’offerta dedicata alle competizioni continentali, anche su Sky Sport Insider (lo spazio editoriale premium di Skysport.it con contenuti esclusivi scritti dalle firme più prestigiose di Sky Sport e dai grandi campioni della squadra del racconto) e Spoiler, lo sport senza segreti, la newsletter giornaliera dedicata ai lettori di Sky Sport Insider. I dati della scorsa stagione testimoniano il successo della strategia digitale: il sito ha totalizzato 15 milioni di utenti unici116 milioni di pagine viste e 41 milioni di visualizzazioni video. Anche la presenza sui social media ufficiali di Sky Sport ha avuto un impatto significativo, con circa 9.000 post pubblicati, 96 milioni di interazioni e oltre 800 milioni di video views. Numeri che confermano la centralità del digitale per Sky Sport e che pongono le basi per una nuova stagione all’insegna dell’innovazione e della qualità editoriale. 

Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26 con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Sky e NOW: tornano le notti magiche di Champions, Europa e Conference League con 527 partite live

    FASCINO, SPETTACOLO E IMPREVEDIBILITÀ: RIPARTONO LE COPPE EUROPEE NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY SU SKY E IN STREAMING SU NOW OLTRE 500 PARTITE LIVE PER 53 NOTTI DA SOGNO SQUADRE E CAMPIONI IN CAMPO DA MARTEDÌ 16 SETTEMBRE CON LA “LEAGUE PHASE”, POI LE SFIDE A ELIMINAZIONE DIRETTA FINO ALLE TRE FINALI DI MAGGIO 2026 IL PREMIO OSCAR PAOLO SORRENTINO PROTAGONISTA INSIEME A FABIO CARESSA DELLA CAMPAGNA SKY CHE LANCIA LA UEFA CHAMPIONS...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 10 settembre 2025

  • Nasce La7 Cinema: dal 1° ottobre sul Canale 29 il nuovo canale dedicato al grande cinema

    Una nuova realtà entra nel panorama televisivo italiano. Dal 1° ottobre 2025 nasce La7 Cinema, nuovo canale del Gruppo Cairo Communication dedicato al grande racconto del cinema. In chiaro, sul Canale 29, al posto di La7d, la nuova Rete ospiterà tutti i generi cinematografici, dalla commedia all’action, dal crime al western, dal cinema d’autore ai grandi classici, per un’esperienza avvincente che farà scoprire e riscoprire...
    T
    Televisione
    mercoledì, 10 settembre 2025

  • Serie C e Sky Sport: Marani e Ferri raccontano novità e futuro di una partnership vincente

    In occasione del rinnovo della partnership tra Sky e Lega Pro, abbiamo raccolto le dichiarazioni di Matteo Marani, Presidente di Lega Pro, e Federico Ferri, direttore di Sky Sport. Le loro parole riflettono l'entusiasmo e la visione condivisa per il futuro della Serie C, un campionato che si consolida come un prodotto televisivo di valore, puntando su innovazione, visibilità e passione. L'incontro, avvenuto nella "Casa dello Sport" di Sky, ha segnato...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Trenitalia Regionale e X Factor 2025: un treno speciale e tanta musica in viaggio verso la finale di Napoli

    Trenitalia (Gruppo FS) conferma per il secondo anno consecutivo, attraverso il brand Regionale, la partnership con X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle che riparte l’11 settembre su Sky e in streaming su NOW Per annunciare la collaborazione, è stato presentato alla stazione di Milano Centrale un treno Regionale con livrea dedicata, che riporta il messaggio “X Factor Accende il talento. Viaggia con la musica” insieme ai...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Presentato X Factor 2025 su Sky e NOW: autenticità, emozioni, confermata finale a Napoli

    La nuova stagione di X Factor 2025 (da giovedi in onda su Sky Uno e in streaming su NOW) è stata presentata ufficialmente al Liceo Artistico Boccioni di Milano (nella foto), davanti a 300 studenti delle quarte e quinte, in un evento che ha simbolicamente unito il mondo della scuola con quello del talent show. Una scelta non casuale, come ha spiegato la preside Stefania Giacalone: "L'attenzione al talento inteso come manifestazione di individualità, di...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Serie C e Sky Wifi insieme: tutte le emozioni del campionato su Sky e NOW

    Presidenti e rappresentanti delle squadre della Serie C si sono ritrovati nella sede di Sky a Milano per celebrare il rinnovo della partnership con Sky, che continuerà a portare tutte le partite del campionato su Sky e in streaming su NOW per le prossime tre stagioni, con Sky Wifi come nuovo title sponsor della stagione 2025-26. La Serie C è l’autentica rappresentazione dei territori italiani: tante squadre che raccontano storie, passioni e...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Giuseppe De Bellis: «X Factor, la gemma di Sky che illumina il talento dei giovani»

    Giuseppe De Bellis, in qualità di Executive Vice President Sport, News and Entertainment di Sky Italia, ci racconta come X Factor continui a rappresentare una delle punte di diamante del palinsesto della piattaforma, capace di unire intrattenimento, musica e opportunità per i giovani talenti. Dalla conferma di gran parte della giuria alle novità sulla finale ancora in Piazza del Plebiscito a Napoli, De Bellis spiega come il programma si inserisca nella strategia...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

  • Serie A Juventus-Inter, debutta Refcam con immagini esclusive con la prospettiva dell’arbitro

    Lega Calcio Serie A si appresta ad un’altra giornata storica nell’evoluzione dello spettacolo televisivo delle partite e dell’innovazione tecnologica. In occasione della grande sfida di Serie A Enilive Juventus-Inter, in programma sabato 13 settembre alle ore 18.00 all’Allianz Stadium di Torino, farà il suo esordio in Italia la Refcam, una telecamera ultramoderna che consente di assistere all’evento-partita dal punto di vista...
    S
    Sport
    martedì, 09 settembre 2025

  • HbbTV Awards 2025: a Istanbul l’eccellenza internazionale della TV connessa

    L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è lieta di annunciare che sono aperte le candidature per gli HbbTV Awards di quest’anno. Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025 Il concorso si svolge nell'ambito del tredicesimo...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 09 settembre 2025

  • Generazione Sottovoce su Sky TG24 e NOW: il coraggio silenzioso di chi costruisce il futuro

    Un momento fragile, pieno di incertezze ma anche di slancio: è il tempo sospeso che separa la fine della scuola dall’inizio della vita adulta. Un tempo in cui ci si interroga sul futuro, si fanno i conti con le proprie paure e si prova a immaginare un progetto di vita. È questo il cuore di GENERAZIONE SOTTOVOCE, una coproduzione SkyTG24 e Fondazione Cariplo, con sei interviste realizzate nell’ambito di Azionamenti | Laboratorio di possibilità...
    S
    Sky Italia
    martedì, 09 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Shark - Il primo squalo, Mercoledi 10 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema propone un mix irresistibile di avventura, emozioni e grandi storie. Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD (canale 301) arriva Shark – Il primo squalo, con Jason Statham alle prese con un megalodonte riemerso dagli abissi ...
     mercoledì, 10 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: U.S. Palmese, Martedi 9 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. La prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) si accende con U.S. Palmese, commedia sportiva dei Manetti Bros. dove Rocco Papaleo interpreta un calciatore dal talento indiscusso e dal temperamento ingestibile che, messo ai margini del calcio...
     martedì, 09 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 7 - 13 Settembre: U.S. Palmese, The Walking Dead, The Equalizer, X Factor 2025

    GUIDA TV SKY / NOW | 7 - 13 SETTEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 7 settembre il palinsesto di Sky Uno e NO...
     lunedì, 08 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Assassinio sull'Orient Express, Lunedi 8 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata dedicata al grande cinema tra prime visioni, cult senza tempo, thriller ad alta tensione, azione, commedia, sentimenti e storie emozionanti. Il fascino senza tempo di Assassinio sull’Orient Express inaugura la prima serata di Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301): Kenneth Branagh dirige e interpreta il celebre Poirot, intrappolato tra neve e sospetti in un treno bloccato mentre og...
     lunedì, 08 settembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 7 Settembre: finale Mondiale Volley Italia-Turchia, Eurobasket Italia-Slovenia

    In vista del weekend, Domenica 7 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è l...
     domenica, 07 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨