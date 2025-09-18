Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Sport Motori Weekend (18 - 21 Settembre) F1 Azerbaigian, GT Valencia, MXGP Australia

Sky Italia
giovedì, 18 settembre 2025

Sky Motori

In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con F1, GT World Challenge, MXGP e gli speciali di Sky Sport dedicati a Ollie Bearman.

F1 A BAKU Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di F1, il Gran Premio d’Azerbaigian,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 11.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Sabato, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Domenica, alle 13, al via la gara. Nel weekend azero, in pista anche la F2.

Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené.Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara conDavide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

UN WEEKEND CON BEARMAN – Nella settimana del GP d’Azerbaigian Sky Sport dedica alcuni speciali a Ollie Bearman, rookie di questa stagione al volante della Haas. Da oggi alle 20.45 su Sky Sport F1 e in streaming su NOW – con repliche durante il weekend - appuntamento speciale con “Inside the team – Un GP con Bearman”, un weekend all’interno della squadra Haas con Matteo Bobbi in compagnia del pilota britannico, per analizzare e far vivere da vicino come la scuderia di F1 lavora e prepara il weekend di gara. Inoltre, domani alle 23, “Mi presento: Ollie Bearman”, l’intervista al pilota che racconta la sua stagione tra sogni e aspettative.

GTWC E MXGP – Nel fine settimana di motori nella Casa dello Sport di Sky torna il GT World Challenge Europe,che scende in pista per il penultimo appuntamento stagionale.Semaforo verde di Gara 1 sabato dalle 14 su Sky Sport Max e NOW. Si prosegue domenica con Gara 2 dalle 14.30 sullo stesso canale. In pista anche l’MXGP, che fa tappa a Darwin per il GP d’Australia. Domenica, su Sky Sport Uno e NOW, appuntamento alle 5.30 con Gara 1. Dopodiché, alle 8.30, in scena Gara 2.

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su skysport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

 F1: IL GP D’AZERBAIGIAN IN ESCLUSIVA
LIVE SU SKY SPORT UNO, SKY SPORT F1, SKY SPORT 4K E NOW

 

GIOVEDI 18 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 11.30: Conferenza stampa piloti
  • Ore 15.15: Paddock Live Pit Walk

VENERID 19 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 7.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 11.55: F2 - Qualifiche
  • Ore 13: Inside the team – Un GP con Bearman
  • Ore 13.45: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Paddock Live
  • Ore 15.30: Paddock Live Show
  • Ore 16: Conferenza stampa Team Principal (differita)
  • Ore 20.45: Mi Presento: Ollie Bearman

SABATO 20 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 12.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14.00: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race
  • Ore 10.30: Inside the team – Un GP con Bearman
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy
  • Ore 20.30: Inside the team – Un GP con Bearman

GTWC EUROPE: ROUND 9 VALENCIA
SU SKY SPORT MAX E NOW 

 

SABATO 20 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 14 su Sky Sport Max e NOW

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 14.30 su Sky Sport Max e NOW

MONDIALE MOTOCROSS:
MXGP AUSTRALIA LIVE SU SKY SPORT UNO E NOW

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 

  • Ore 5.30: Gara 1
  • Ore 8.30: Gara 2

I MOTORI IN CHIARO SU TV8
 

SABATO 20 SETTEMBRE 2025 

  • ore 16:30 Motori F1 Paddock Live Pre Qualifiche
  • ore 17:00 Motori F1 GP Azerbaijan: Qualifiche
  • ore 18:15 Motori F1 Paddock Live Post Qualifiche 

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025 

  • ore 12:00 Motori F2 Baku: Sprint Race
  • ore 13:15 Motori F2 Baku: Feature Race
  • ore 14:30 Motori F1 Paddock Live Pre Gara  
  • ore 16:00 Motori F1 GP Azerbaijan: Gara
  • ore 17:45 Motori F1 Podio  
  • ore 18:00 Motori F1 Paddock Live Post Gara  
     

