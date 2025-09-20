Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 4a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
sabato, 20 settembre 2025 | Ore: 12:03

Sabato 20 Settembre alle 20:45 | UDINESE - MILAN   

Domenica 21 Settembre alle 18:00 | COMO - FIORENTINA

  Lunedi 22 Settembre alle 20:45 |  NAPOLI - PISA

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,
INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT
AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT
E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH  

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026,  con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.   

LA QUARTA GIORNATA - Da venerdì 19 a lunedì 22 settembre, appuntamento con la quarta giornata della stagione. Sabato alle 20.45 si gioca Udinese-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Domenica alle 18, sarà il momento di Fiorentina-Como su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, mentre lunedì, alle 20.45,in campo Napoli-Pisa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte dalle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,con Mario Giunta insieme a Michele Padovano, Riccardo Gentile e Angelo Carotenuto. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Alessandro Costacurta e Giancarlo Marocchi.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci con Paolo Assogna, Marco Bucciantini e Fernando Orsi ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni e Federico Zancan. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Marco Nosotti e Luca Marchetti.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale, nell’inedita collocazione del monday night dalle 20 e dalle 22.30. Alessandro Bonan sarà in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Walter Zenga, Gianfranco Teotino e Gianluca Di Marzio in collegamento da Napoli.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

RELOAD – A dare inizio al weekend di Serie A l’appuntamento con “Reload”, la produzione originale firmata Sky Sport che racconta la vita dei talent che compongono la squadra editoriale della Casa dello Sport. Dalle origini, passando per la carriera da calciatori, fino ad arrivare a oggi e al loro ruolo all’interno di Sky. Protagonista del secondo episodio – in onda domani alle 18.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW (disponibile on demand) - uno dei portieri simbolo degli anni ’90 e quello con più presenze con la maglia della Lazio, da più di vent’anni volto noto di Sky Sport: Luca Marchegiani. Un viaggio nell’infanzia vissuta a Jesi, sua città natale, negli anni trascorsi al Brescia e al Torino, dove ha vinto l’ultimo trofeo nella storia del club, e nei trionfi in biancoceleste.


VENERDI 19 SETTEMBRE 2025

  • ore 20:45 Lecce vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 23 alle 24  Studio - Friday Night 
    in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Riccardo Montolivo, Ivan Capelli

 SABATO 20 SETTEMBRE 2025

  • dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day 
    in studio: Sara Benci, Riccardo Gentile, Michele Padovano, Angelo Carotenuto
     
  • ore 15:00 Bologna  vs Genoa [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 18:00 Verona vs Juventus [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24  Studio - Saturday Night 
    in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Giancarlo Marocchi
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 4a Giornata: Udinese vs Milan [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Aldo Serena
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Peppe Di Stefano
    Bianconeri ancora imbattuti con 2 vittorie e un pari. Milan a quota 7 punti dopo l'1-0 sul Bologna. In vantaggio 4 a 2 nelle ultime 7 sfide a Udine, un pareggio.

DOMENICA 21 SETTEMBRE 2025

  • dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day
    in studio: Sara Benci, Marco Bucciantini, Nando Orsi, Paolo Assogna
     
  • ore 12:30 Lazio vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Torino vs Atalanta [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Cremonese vs Pama [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football
    in studio: Leo Di Bello, Maurizio Compagnoni, Federico Zancan, Lorenzo Minotti
     
  • ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 4a Giornata: Fiorentina vs Como [visibile con pacchetto Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251)
    Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti
    Viola reduci dalla sconfitta interna contro il Napoli (1-3). Como dall'1-1 in casa contro il Genoa. Una vittoria a testa nelle 2 sfide della scorsa stagione.
     
  • dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Stefano De Grandis
     
  • dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica
    In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti
     
  • ore 20:45 Inter vs Sassuolo [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 22 SETTEMBRE 2025

  • dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:30 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì 
    in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Walter Zenga, Gianluca Di Marzio (da Napoli)
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 4a Giornata: Napoli vs Pisa  [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)
    Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani
    Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Massimo Ugolini
    Azzurri a punteggio pieno e con appena un gol subito. Pisa con un solo punto. Un solo successo a Napoli (1986) in 12 sfide tra A, B e coppa Italia.

TUTTA 4a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BAR

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 38a Giornata: Palinsesto e TelecronistiSky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

 L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

  • Venerdi 19 Settembre ore 20:45 | Lecce vs Cagliari
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Maniel Favia
    Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini
     
  • Sabato 20 Settembre ore 15:00 | Bologna vs Genoa
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Marco Nosotti
     
  • Sabato 20 Settembre ore 18:00 | Verona vs Juventus
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni
    Inviato a Verona per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà
     
  • Sabato 20 Settembre ore 20:45 | Udinese vs Milan
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Stefano Borghi - Commento: Aldo Serena
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Peppe Di Stefano
     
  • Domenica 21 Settembre ore 12:30 | Lazio vs Roma
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Botti
    Inviati a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci e Angelo Mangiante
     
  • Domenica 21 Settembre ore 15:00 | Torino vs Atalanta
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Daniele Barone
    Inviato a Torino per collegamenti ed interviste: Paolo Aghemo
     
  • Domenica 21 Settembre ore 15:00 | Cremonese vs Parma
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Inviato a Cremona per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni
     
  • Domenica 21 Settembre ore 18:00 | Fiorentina vs Como
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Vanessa Leonardi e Francesco Cosatti
     
  • Domenica 21 Settembre ore 20:45 | Inter vs Sassuolo
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Dario Massara
    Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Borzaghi e Andrea Paventi
     
  • Lunedi 22 Settembre ore 20:45 | Napoli vs Pisa
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani
    Bordocampo ed interviste: Francesco Modugno e Massimo Ugolini
     

