Final Four Serie A Women’s Cup su Sky e NOW: Roma-Lazio e Juventus-Inter per il primo trofeo

Tre partite che valgono il primo trofeo della stagione: prima il derby di Roma, poi il derby d’Italia, in meno di 24 ore. Castellammare di Stabia è pronta ad accogliere la Final Four della Serie A Women’s Cup, la nuova competizione che ha visto in campo le 12 squadre della massima serie. In corsa ne sono rimaste solo quattro: Roma, Lazio, Juventus e Inter, che si sfideranno tra martedì e mercoledì allo stadio Romeo Menti (diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW) per conquistare un posto nella finale di sabato alle 17.30. Sul campo tante protagoniste dell’ultimo Europeo in Svizzera, con il commissario tecnico Andrea Soncin presente in tribuna.

La prima semifinale sarà Roma-Lazio, martedì alle 20.30, un derby che arriva a meno di 72 ore da quello maschile vinto dai giallorossi. Le due squadre arrivano all’appuntamento dopo aver dominato la prima fase: Lazio regina del girone A e Roma imbattuta nel girone C.

Mercoledì alle 18.30 toccherà a Juventus-Inter, che lo scorso anno hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto in campionato. Le bianconere arrivano da una stagione trionfale con scudetto e Coppa Italia, le nerazzurre invece sono reduci dal doppio successo contro l’Hibernian in Europa Cup. La Juve ha staccato il pass come migliore seconda, l’Inter ha vinto il girone B.

Serie A Women’s Cup – Final Four

Semifinali (in caso di parità al 90’, tiri di rigore)

Martedì ore 20.30 ( Sky Sport Uno e NOW )

ROMA-LAZIO

Telecronaca: Federico Zanon – Commento: Martina Angelini

Inviato: Francesco Modugno





JUVENTUS-INTER

Telecronaca: Gaia Brunelli – Commento: Rita Guarino

Inviato: Francesco Modugno

Finale (in caso di parità al 90’, supplementari)