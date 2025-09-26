Marco Belinelli Ambassador e Special Guest del nuovo canale Sky Sport Basket

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
C'è una grandissima novità nella prossima stagione di pallacanestro sui canali di Sky Sport: Marco Belinelli entra a far parte della squadra di Sky come Ambassador del nuovo Sky Sport Basket (canale 205) e Special Guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione.

Belinelli rappresenta perfettamente l'identità dell'offerta di Sky Sport, avendo primeggiato nel campionato italiano di Serie A (che torna sui canali di Sky con due partite ogni weekend, insieme alla Supercoppa del weekend 27-28 settembre, le Final 8 di Coppa Italia e i playoff Scudetto), in Eurolega e in Eurocup (in esclusiva per i prossimi tre anni) e in NBA (di cui è l'unico italiano ad aver vinto il titolo). Belinelli completa il grande quintetto di campioni del racconto del basket, con Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna. 

Il titolo NBA vinto nel 2014 con i San Antonio Spurs è solo l'apice di una carriera piena di successi per Marco Belinelli. Già campione d'Italia con la Fortitudo Bologna nel 2004-05 all'inizio della sua carriera, ha impreziosito la sua esperienza in NBA durata 13 stagioni con la vittoria della gara del tiro da tre punti nell'All-Star Game del 2014, accumulando 860 partite di regular season e 65 di playoff. Al suo ritorno in Europa alla Virtus Bologna sono coincisi altri successi in campo nazionale (altri due Scudetti nel 2021 e nel 2025) e continentale (l'Eurocup nel 2022), cui si aggiungono 154 presenze con la maglia della Nazionale


