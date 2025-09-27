Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Immagine di Basket Supercoppa Italiana 2025 diretta Sky Sport e NOW: Trento, Brescia, Bologna, Milano LIVE su Cielo

Basket Supercoppa Italiana 2025 diretta Sky Sport e NOW: Trento, Brescia, Bologna, Milano LIVE su Cielo

Sky Italia
sabato, 27 settembre 2025 | Ore: 06:00

IL GRANDE BASKET DI SKY SPORT

Da sabato 27 settembre, su Sky e NOW

NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY
PARTE LA STAGIONE DEL BASKET ITALIANO
CON LA SUPERCOPPA 2025

OGGI LE SEMIFINALI

TRENTO-BRESCIA
ore 18, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo

VIRTUS BOLOGNA-MILANO
ore 20.45, Sky Sport Basket e Cielo 

DOMENICA LA FINALE

Alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo

 NELLA SQUADRA DI SKY SPORT BASKET ENTRA

MARCO BELINELLI

AMBASSADOR DI SKY SPORT BASKET

E SPECIAL GUEST NEI TOP MATCH DELLA STAGIONE 

SI COMPLETA LO STRAORDINARIO QUINTETTO DI CAMPIONI DEL COMMENTO DI SKY
CON CHICCA MACCHI, ANDREA MENEGHIN, DAVIDE PESSINA E MATTEO SORAGNA

 #SkySportBasket

La grande stagione del basket italiano parte dalla Frecciarossa Supercoppa 2025: sabato 27 settembre, e domenica 28 appuntamento su Sky e in streaming su NOW per ilprimo atto della nuova stagione del campionato LBA.

Nell’occasione sarà anche annunciato il nuovo straordinario campione che entra ufficialmente nella squadra Sky: Marco Belinelli. Sarà Ambassador del nuovo canale Sky Sport Basket, special guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Marco è l’unico italiano ad aver vinto il titolo NBA, con San Antonio nel 2013-2014, vincitore della gara da tre punti dell’All Star Weekend 2014, tre volte campione d’Italia (con Fortitudo Bologna nel 2004-2005 e Virtus Bologna nel 2020-2021 e 2024-2025) e vincitore dell’Eurocup 2021-2022 (con la Virtus Bologna), cui si aggiungono 154 presenze con la maglia della Nazionale. Belinelli rappresenta perfettamente l’identità del nuovo canale Sky Sport Basket, essendo stato protagonista in Serie A, in Eurolega e in NBA, e completa il grande quintetto di campioni del racconto del basket, con Chicca Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna.

Questo week end all'Unipol Forum di Assago quattro grandi squadre si contendono la Frecciarossa Supercoppa 2025: si parte domani alle 17.30 sul canale dedicato Sky Sport Basket e su Sky Sport Uno per il prepartita di Dolomiti Energia Trento-Germani Brescia, in diretta dalle 18. La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Laura Macchi. La seconda semifinale Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano è invece in programma alle 20.45, con prepartita live dalle 20 su Sky Sport Basket. Telecronaca di Andrea Solaini e Andrea Meneghin.

Domenica 28 settembre, prepartita dalle 17 per la finale tra le due squadre vincenti delle semifinali, in diretta dalle 18 su Sky Sport BasketSky Sport Uno. La telecronaca sarà di Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

Gli studi pre e postpartita saranno condotti da Giulia Cicchiné, con la partecipazione di Matteo Soragna. Domenica ci saranno anche Flavio Tranquillo e Davide Pessina Pessina e tutta la squadra di Sky Sport Basket per il lancio del nuovo canale e della nuova stagione. Le interviste ai protagonisti saranno curate da Gaia Accoto.

Le tre partite saranno trasmesse anche in chiaro su Cielo e in streaming sul sito skysport.it. Aggiornamenti costanti per tutto il weekend anche su Sky Sport 24 e sugli account social ufficiali di Sky Sport.


IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT - La Supercoppa Italiana rappresenta il primo atto ufficiale di una stagione che promette spettacolo nella Casa dello Sport di Sky. Il nuovo canale Sky Sport Basket riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense. La Serie A - LBA (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali. Inoltre, tutte le partite delle prossime 3 stagioni della Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket, che comprende anche l’EuroLeague e l’EuroCup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni e, da ottobre, le nuove gramdo sfide della NBA. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket.

I due appuntamenti validi per la 1a giornata della LBA 2025-26 in onda in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW saranno EA7 Emporio Armani Milano vs Bertram Derthona Tortona (domenica 5 Ottobre alle ore 16) e Virtus Olidata Bologna vs Napoli Basketball (lunedi 6 Ottobre ore 20)

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA SU SKY, IN STREAMING SU NOW E IN CHIARO SU CIELO

Sabato 27 settembre

Semifinali:

  • Dolomiti Energia Trento-Germani Brescia, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo alle 18
  • Virtus Olidata Bologna-EA7 Emporio Armani Milano, in diretta su Sky Sport Basket e Cielo alle 20.45

Domenica 28 settembre

  • Finale, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e Cielo alle 18

  Basket Supercoppa Italiana 2025 diretta Sky Sport e NOW: Trento, Brescia, Bologna, Milano LIVE su Cielo

