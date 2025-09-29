Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Sky Cinema e NOW - Le Assaggiatrici in prima TV dramma intenso nella Germania 1943

lunedì, 29 settembre 2025 | Ore: 06:00

Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “LE ASSAGGIATRICI”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli), ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia soltanto nel 2012, a 95 anni, poco prima di morire.

Con uno sguardo empatico e rigoroso, Silvio Soldini costruisce un film corale e intenso, che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra.

Da un soggetto di Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, e una sceneggiatura scritta con Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca, LE ASSAGGIATRICI vede protagonisti Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.

SINOSSI - Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui vivono i suoceri e il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta confinante, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto e la paura di essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata assieme ad altre giovani donne del villaggio per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti. Rosa, la berlinese, fatica a farsi accettare, ma quando finalmente vince la diffidenza verso di lei, accade qualcosa che la farà sentire in colpa: un ufficiale delle SS, contro ogni razionalità e a dispetto di sé stessa, risveglia in lei l’amore, o forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.

Sky Exclusive LE ASSAGGIATRICI | Lunedì 29 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Grazie a Sky Extra, i clienti Sky da più di 3 anni potranno accedere all’anteprima on demand con Primissime.

