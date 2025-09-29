Sky Cinema e NOW - Le Assaggiatrici in prima TV dramma intenso nella Germania 1943

Arriva in esclusiva su Sky Cinema in prima TV “LE ASSAGGIATRICI”, il nuovo film di Silvio Soldini, in onda lunedì 29 settembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming solo su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Girato in lingua tedesca e ambientato nella Germania del 1943, LE ASSAGGIATRICI racconta una pagina poco nota della Seconda Guerra Mondiale. Prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, il film è tratto dal romanzo omonimo vincitore del Premio Campiello di Rosella Postorino (edito da Feltrinelli), ispirato alla storia vera di Margot Wölk, unica sopravvissuta tra le donne costrette ad assaggiare i pasti destinati ad Adolf Hitler. La donna ha rivelato la sua storia soltanto nel 2012, a 95 anni, poco prima di morire.

Con uno sguardo empatico e rigoroso, Silvio Soldini costruisce un film corale e intenso, che riflette sul desiderio, la paura e la forza dell’amicizia femminile in tempo di guerra.

Da un soggetto di Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia, e una sceneggiatura scritta con Doriana Leondeff, Silvio Soldini e Lucio Ricca, LE ASSAGGIATRICI vede protagonisti Elisa Schlott, Max Riemelt e Alma Hasun.

SINOSSI - Autunno 1943. La giovane Rosa, in fuga da Berlino colpita dai bombardamenti, raggiunge un piccolo paese isolato vicino al confine orientale. Qui vivono i suoceri e il marito, impegnato al fronte, le ha scritto di rifugiarsi in attesa del suo ritorno. Rosa scopre subito che il villaggio, apparentemente tranquillo, nasconde un segreto: all’interno della foresta confinante, Hitler ha il suo quartier generale, la Tana del Lupo. Il Führer vede nemici dappertutto e la paura di essere avvelenato è la sua ossessione. Una mattina all’alba Rosa viene prelevata assieme ad altre giovani donne del villaggio per assaggiare i cibi cucinati per lui. Divise tra la paura di morire e la fame, le assaggiatrici stringeranno tra loro alleanze, amicizie e patti segreti. Rosa, la berlinese, fatica a farsi accettare, ma quando finalmente vince la diffidenza verso di lei, accade qualcosa che la farà sentire in colpa: un ufficiale delle SS, contro ogni razionalità e a dispetto di sé stessa, risveglia in lei l’amore, o forse il semplice bisogno di sentirsi viva, nonostante tutto.

Sky Exclusive LE ASSAGGIATRICI | Lunedì 29 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. Grazie a Sky Extra, i clienti Sky da più di 3 anni potranno accedere all’anteprima on demand con Primissime.

