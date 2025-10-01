Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Tennis in diretta Sky Sport e NOW 🎾ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva)

Sky Italia
mercoledì, 01 ottobre 2025

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky in streaming su NOW.. In diretta esclusiva da mercoledì 1° a domenica 12 ottobre il torneo ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva).

Tutti i giorni alle 12.15 (tranne sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 12.45) su Sky Sport 24 Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno i match del mattino e presenteranno le sfide del pomeriggio nell’appuntamento di Studio Tennis.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì 1° ottobre – 1^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Giovedì 2 ottobre - 2^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30 

Venerdì 3 ottobre - 3^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Sabato 4 ottobre - 4^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 11.45
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Domenica 5 ottobre - 5^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 13
  • Sky Sport Max: dalle 6.30 alle 12.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Lunedì 6 ottobre - 6^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Martedì 7 ottobre - 7^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Mercoledì 8 ottobre - 8^ giornata

  • Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30
  • Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Giovedì 9 ottobre

  • Sky Sport Tennis: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
  • Sky Sport Uno: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale
  • Sky Sport Mix: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale

Venerdì 10 ottobre

  • Sky Sport Uno: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale
  • Sky Sport Mix: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale

Sabato 11 ottobre

  • Sky Sport Tennis: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
  • Sky Sport Uno: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale
  • Sky Sport Mix: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale

Domenica 12 ottobre

  • Sky Sport Tennis: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare
  • Sky Sport Uno: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare
  • Sky Sport Mix: dalle 10.30 finale singolare
Grazie all'offerta Pass Sport NOW a 19,99 euro al mese la piattaforma in streaming di Sky è la soluzione più comodaper seguire tutta la stagione 2025 del tennis su Sky!

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Ottobre 2025 sui canali Sky e in streaming su NOW

    SEGNALAZIONI - IL MEGLIO SU SKY / NOW | OTTOBRE 2025 Le serie in arrivo da vedere tutte d'un fiato, i film più amati in prima visione e i programmi esclusivi da non perdere. Ottobre 2025 si preannuncia ricco di emozioni e sorprese per tutti gli appassionati di intrattenimento!  Luglio si apre con paesaggi esotici, drammi familiari e ritorni nell’universo post-apocalittico più famoso di sempre. Preparati a vivere un’estate int...
     mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Modalità Aereo, Mercoledi 1 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. La serata di Sky e NOW si apre alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) con Modalità aereo, la commedia diretta da Fausto Brizzi con Lillo e Paolo Ruffini nei panni di due inservienti aeroportuali che, impadronitisi del cellulare di un imprenditore arrogante, decidono di...
     mercoledì, 01 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Sherlock Holmes, Martedi 30 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda Sherlock Holmes, la spettacolare rilettura firmata Guy Ritchie del leggendario detective, con Robert Downey Jr. e Jude Law impegnati in un'indagine tra magia nera e misteriosi delitti che minacciano Londra. Sempre alle 21:15,...
     martedì, 30 settembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 28 Settembre - 4 Ottobre: X Factor Bootcamp, Ocean’s, Suits LA

    GUIDA TV SKY / NOW | 28 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! La settimanai apre domenica 28 settembre c...
     lunedì, 29 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Le assaggiatrici, Lunedi 29 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD (ore 21.15/canale 301) e in seconda serata su Sky Cinema Drama HD (ore 21.45/canale 308) arriva Le assaggiatrici, il dramma di Silvio Soldini con Elisa Schlott, che racconta la vicenda di Rosa, una giovane tedesca del 1943 costretta a diventare assaggiatrice dei...
     lunedì, 29 settembre 2025

