Tennis in diretta Sky Sport e NOW 🎾ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva)

Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW.. In diretta esclusiva da mercoledì 1° a domenica 12 ottobre il torneo ATP Masters 1000 Rolex Shanghai (in esclusiva).

Tutti i giorni alle 12.15 (tranne sabato 11 e domenica 12 ottobre, alle 12.45) su Sky Sport 24 Eleonora Cottarelli e i suoi ospiti analizzeranno i match del mattino e presenteranno le sfide del pomeriggio nell’appuntamento di Studio Tennis.

Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il “campo centrale”, il canale di riferimento per gli appassionati, dove seguire live e con il commento in italiano tutti gli incontri con in campo giocatori italiani, oltre ai match più significativi. Alcune sfide saranno in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Max e Sky Sport Mix.

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA.

Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

La programmazione del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai su Sky Sport e in streaming su NOW

Mercoledì 1° ottobre – 1^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 8 e dalle 10 alle 16.30

Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Giovedì 2 ottobre - 2^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Venerdì 3 ottobre - 3^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Sabato 4 ottobre - 4^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 11.45

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Domenica 5 ottobre - 5^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Arena: dalle 6.30 alle 13

Sky Sport Max: dalle 6.30 alle 12.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Lunedì 6 ottobre - 6^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 12.15 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 16.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 16.30

Martedì 7 ottobre - 7^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Mercoledì 8 ottobre - 8^ giornata

Sky Sport Tennis: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Uno: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Sky Sport Mix: dalle 6.30 alle 10.30 e dalle 12.30 alle 16.30

Giovedì 9 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale

Sky Sport Uno: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale

Sky Sport Mix: dalle 9 1° quarto di finale; dalle 12.30 2° quarto di finale

Venerdì 10 ottobre

Sky Sport Uno: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale

Sky Sport Mix: dalle 9 3° quarto di finale; dalle 12.30 4° quarto di finale

Sabato 11 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale

Sky Sport Uno: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale

Sky Sport Mix: dalle 10.30 1^ semifinale; dalle 13 2^ semifinale

Domenica 12 ottobre

Sky Sport Tennis: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare

Sky Sport Uno: dalle 8 finale doppio; dalle 10.30 finale singolare

Sky Sport Mix: dalle 10.30 finale singolare

