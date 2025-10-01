Sky TG24 Live In Roma: al Teatro di Villa Torlonia su geopolitica, clima, lavoro e intelligenza artificiale

Torna Sky TG24 Live In. Il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, che da anni porta l'informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane, approda a Roma, il 17 ottobre, nella cornice suggestiva del Teatro di Villa Torlonia, trasformandolo per un'intera giornata in uno studio televisivo. Qui personalità nazionali e internazionali si alterneranno sul palco per affrontare le sfide più urgenti e i cambiamenti epocali che attraversano il nostro tempo: la crisi in Medio Oriente e il conflitto russo-ucraino, che ridisegnano gli equilibri geopolitici globali; la guerra dei dazi e le sue ripercussioni sull'economia e sul futuro del lavoro; il nuovo pontificato di Papa Leone, chiamato a dare risposte e visione alla Chiesa in un'epoca di grande trasformazione. Ma lo sguardo si allargherà anche ad altri temi cruciali: l'emergenza climatica e le politiche di transizione ecologica, l'irrompere dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, i cambiamenti sociali che ridefiniscono le relazioni e le comunità, fino alle prospettive e alle aspettative delle giovani generazioni. Un racconto corale, fatto di testimonianze, idee e proposte, che metterà al centro l'approfondimento e la ricerca di soluzioni condivise per interpretare e governare il futuro.

Tra i primi ospiti: Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani; Marina Elvira Calderone, Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali; Carlo Calenda, leader di Azione; Nicola Fratoianni, Segretario Sinistra Italiana; Alessandro Giuli, Ministro della Cultura; Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL; S.Em. Card. Gianfranco Ravasi Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Cultura; Noa, cantante; Narges Mohammadi, Premio Nobel per la Pace; Darya Majidi, Presidente UN Women Italy; Marco D'Amore, Attore e regista; Alessia Maurelli, plurimedagliata olimpica, campionessa del mondo ed ex capitana della Nazionale Italiana di Ginnastica Ritmica; Simona Quadarella, tre volte campionessa del mondo di Nuoto; Sergio Schiavone, Comandante RIS Roma; Stefano Vicari, Primario Neuropsichiatria Infantile Ospedale Pediatrico Bambino Gesù Roma.

Lo studio del tg allestito all'interno del Teatro di Villa Torlonia ospiterà anche il pubblico, con il coinvolgimento di alcuni licei locali. In questo contesto unico, il canale all news accoglierà i propri ospiti e chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su skytg24.it.