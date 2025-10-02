Il Confronto in diretta Sky TG24: Occhiuto vs Tridico, sfida decisiva per le elezioni in Calabria

Nuovo appuntamento con Il Confrontosu Sky TG24. Il format che negli anni ha contribuito a rendere il canale all news un punto di riferimento nel racconto della politica italiana, prosegue il suo approfondimento sulle elezioni regionali. Dopo il faccia a faccia già avvenuto tra Acquaroli e Ricci per le regionali nelle Marche, l’attenzione si sposta ora sulle altre regioni chiamate alle urne, tra cui Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Puglia e Calabria. Si riparte proprio da qui: con la Calabria chiamata al voto straordinario il 5 e 6 ottobre. Il faccia a faccia tra Roberto Occhiuto, presidente uscente ed esponente di Forza Italia sostenuto dal centrodestra, e Pasquale Tridico, già presidente dell’INPS e sostenuto dalle principali forze di coalizione del centrosinistra, è fissato per giovedì 2 ottobre alle 10.00, in diretta dagli studi di Sky TG24 a Roma Montecitorio.

Il format prevede lo stesso tema di domanda per entrambi i candidati e uguale tempo di risposta, la domanda incrociata e, in chiusura, l’appello finale agli elettori. A condurre sarà Giovanna Pancheri, presentatrice di Start, l’approfondimento politico di Sky TG24. Al termine del confronto, ospiti e commentatori arricchiranno l’analisi sui temi emersi nel dibattito.

Occhiuto, che aveva vinto le elezioni regionali del 2021 con il 54,46% dei voti, si è ricandidato dopo aver rassegnato le dimissioni in seguito a un avviso di garanzia, dichiarando di voler lasciare ai calabresi la decisione sul futuro della regione. Tridico, volto nuovo della competizione, si propone invece come alternativa al governo uscente.

In occasione delle elezioni regionali, Sky TG24 arricchirà la sua copertura con gli Instant Poll realizzati in esclusiva da YouTrend, che fotograferanno in tempo reale le scelte degli elettori alla chiusura delle urne, e con il Trovapresidente, la Voting Advice Application su skytg24.it che consente a ciascuno di scoprire il proprio posizionamento politico e i candidati alla presidenza più vicini e più lontani.

Un racconto arricchito da reportage, approfondimenti e inviati sul territorio per seguire passo dopo passo una delle sfide più delicate della stagione politica italiana.

