Immagine di X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive

S
Sky Italia
giovedì, 02 ottobre 2025 | Ore: 06:00

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOWTorna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp.

Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti davanti a loro: i temutissimi Bootcamp, infatti, rappresentano un vero e proprio banco di prova per entrambi, per gli aspiranti concorrenti e per i giudici, chiamati a farsi conoscere ancor più a fondo, i primi, e a compiere scelte sempre più decisive, i secondi.

Quest’anno il meccanismo si rinnova e diventa ancora più serrato, e vedrà il quartetto al tavolo ancora seduto tutto assieme: l’accesso alle Last Call sarà possibile soltanto ottenendo l’unanimità del tavolo, ovvero 4 sì dai giudici. In caso di divisione del tavolo tra favorevoli e contrari potranno confrontarsi per supportare la propria scelta, cercando di convincere i colleghi a cambiare idea. In alternativa, i concorrenti potranno sperare nell’uso strategico dello X Pass, l’asso nella manica che ogni giudice potrà giocare per salvare un talento in cui crede davvero o per assicurarselo, nel caso in cui anche gli altri fossero disposti a fargli passare il turno.

La serata si preannuncia ricca di emozioni, tra momenti di suspense, colpi di scena e performance destinate a lasciare il segno. A dettare i tempi delle scelte e dello show, come di consueto, sarà Giorgia, che continuerà ad ascoltare e a guardare tutto dalla sua postazione privilegiata nel backstage dove potrà accompagnare gli artisti subito prima e subito dopo la performance.

Dopo questa puntata – attesa per giovedì 2 ottobre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go (e tutti i martedì alle 21:30 anche in chiaro su TV8, al tasto 8 del telecomando) – la prossima settimana ci sarà un nuovo appuntamento con i Bootcamp per decidere gli ultimi concorrenti che potranno accedere alle Last Call, dalle quali emergeranno i tre componenti di ciascuna squadra che potranno stringere in mano un biglietto per i Live Show, attesi da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e in streaming su NOW.

A questo punto, terminato il percorso di selezione, i quattro giudici avranno formato le rispettive squadre formate da tre concorrenti ciascuno che, a partire da giovedì 23 ottobre sempre su Sky e NOW, saranno pronti ad affrontare i Live Show, le puntate in diretta dal Teatro Repower di Milano. Manche dopo manche gli artisti in gara potranno farsi conoscere dal pubblico e giudicare dalla giuria, creando un appassionante e spettacolare percorso lungo 7 settimane che si concluderà anche quest’anno in Piazza del Plebiscito a Napoli, dopo il successo dello scorso anno in termini di partecipazione all’evento in piazza che ha fatto da corollario al successo di ascolti (la finale più vista delle ultime quattro stagioni). Proprio lì, in quella che è una delle piazze più grandi d’Italia nonché la suggestiva e magica sede di eventi di livello internazionale, giovedì 4 dicembre verrà proclamato il vincitore di questa edizione.

A raccontare tutto questo ci sarà come sempre una narrazione immersiva che abbraccia palco e retroscena, audizioni e confessionali, urgenze artistiche e fragilità umane. Non si ascolta solo la musica: si ascoltano i percorsi, le trasformazioni, le prese di coscienza. Si assiste, passo dopo passo, alla nascita di un’identità.

X Factor 2025 è pronto a tornare. E con lui, torna il palco che può cambiare tutto. Perché da quest’anno più che mai, X Factor accende il talento.

X FACTOR 2025 Dall’11 settembre ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.
Dal 16 settembre ogni martedì in chiaro alle 21:30 su TV8, al tasto 8 del telecomando

X FACTOR 2025 - PARTNER - Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor; il Premium Partner McDONALD'S; il Beauty Partner Sephora (Benefit Cosmetics, Haus Labs by Lady Gaga, Rare Beauty, Sephora Collection); l'Automotive Partner Škoda; gli Official Partner Caffè Borbone, Elah Dufour Novi, Regionale di Trenitalia, MediaWorld, Dondi Salotti, Allianz, Colgate, Medici Senza Frontiere. il Technical Partner ghd

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani, Alessandra Tomaselli e di Lorenzo Campagnari. Scritto con Giovanni Bagnari, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Matteo Lena, Elaine Heri, Martino Maggio e Alessandro Violato, direttore musicale Antonio Filippelli, regia studio Luigi Antonini, regia eng Riccardo Struchil, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico.

