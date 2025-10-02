Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 🏆 2 Ottobre: Palinsesto Telecronisti

Giovedi 2 Ottobre



INIZIA LA STAGIONE 2025/2026 DELLA

UEFA CONFERENCE LEAGUE

CON LA PRIMA GIORNATA DELLA “LEAGUE PHASE”



IN CAMPO ANCHE PER LA SECONDA GIORNATA DI

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/2026



SU SKY E IN STREAMING SU NOW

36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA

CON DIRETTA GOL



TRE LE ITALIANE IN CAMPO:

alle 18:45 ROMA - LILLE e BOLOGNA - FRIBURGO

alle 21 FIORENTINA - SIGMA OLOMUC



Approfondimento pre e postpartita affidato a

STUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUE

con i giornalisti e i top talent di Sky Sport

TV8 Europa League Night

in diretta un big match tra club stranieri

Giovedi 1 Ottobre dalle 20.30 su TV8

e a seguire il nuovo tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night

Giovedì di grande calcio tutto da vivere su Sky e in streaming su NOW Giovedì 2 ottobre la prima giornata della “league phase” di UEFA Conference League e il secondo turno di UEFA Europa League, con 36 partite da seguire in esclusiva nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Sport 251 e NOW).

LE ITALIANE - Alle 18.45 saranno due le squadre italiane a scendere in campo:la Roma giocherà allo Stadio Olimpicocontro i francesi del Lille (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre il Bologna alla stessa ora sfiderà il Friburgo al Dall’Ara (Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Alle 21 sarà il momento dell’esordio della Fiorentina in Conference League: i Viola affronteranno i cechi del Sigma Olomuc su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

STUDI - Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Studio Europa e Conference League, il programma condotto da Mario Giunta che sarà in compagnia di Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini e Stefano De Grandis. Spazio news e approfondimenti affidato a Vittoria Orlando. Dalle 23.30 sarà il momento di After Party-Best of Europe, con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e LisaOffside. A mezzanotte chiude la serata Goleador Europa, il riassunto di tutti i gol segnati sui campi continentali, condotto da Martina Quaranta.

LA COPERTINA DI SUEDE - La copertina che introduce gli studi di Europa League e Conference League è sulle note del brano degli Suede "Dancing with the Europeans". Il singolo fa parte del loro decimo album in studio, "Antidepressants".

L'EUROPA LEAGUE IN CHIARO - La tre giorni di grande calcio internazionale si completa poi con Feyenoord-Aston Villa, in diretta su TV8 giovedì 2 ottobre, alle ore 21.00. I padroni di casa sono stati sconfitti 1-0 all’esordio dal Braga, mentre la squadra inglese ha sconfitto con il medesimo risultato il Bologna. Il post-partita è al centro della puntata di Sky Sport 24 Night, il nuovo tg sportivo di Cielo, in diretta in seconda serata sette giorni su sette, che per l’occasione sarà in simulcast su TV8. In scaletta anche i servizi su Roma-Lille, Bologna-Friburgo, Fiorentina-Sigma di Conference League, e tutti i gol e gli highlights del secondo turno di Uefa Europa League e Uefa Conference League.

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,

i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

Clicca qui e scopri tutte le offerte attive

SKY EUROPA E CONFERENCE LEAGUE 2025/26 DIRETTA - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato della Uefa Champions League su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

UEFA EUROPA LEAGUE 2a GIORNATA



Giovedì il palinsesto propone la seconda giornata della Uefa Europa League 2025/26, con una lunga maratona di calcio internazionale e tanti approfondimenti. Dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23:00 andrà in onda lo studio "Europa e Conference League", condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi e Veronica Baldaccini, per introdurre e commentare i temi della serata europea. A seguire, dalle 23:30, spazio a "After Party - Best of Europe", con Sara Benci alla conduzione e gli interventi di Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside, per rivivere emozioni e storie delle Coppe. L'appuntamento proseguirà fino a notte fonda con "Goleador Europa", in onda dalle 01:00, guidato da Martina Quaranta.

Alle 18:45 scatterà la prima finestra con la Diretta Gol, in esclusiva su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251), NOW e Sky Go, con la possibilità di vivere tutte le emozioni in contemporanea. Tra gli incontri seguiti, Roma vs Lille con la telecronaca di Riccardo Gentile, Bologna vs Friburgo con Federico Botti, Celtic vs Braga con Filippo Benincampi, Viktoria Plzen vs Malmoe con Paolo Redi, Fenerbahce vs Nizza con Federico Zanon, Steaua Bucarest vs Young Boys con Matteo Marceddu, Panathinaikos vs Go Ahead Eagles con Nicolò Ramella, Ludogorets vs Betis con Antonio Nucera e Brann vs Utrecht con Andrea Menon.

Sempre alle 18:45 sarà trasmessa in diretta esclusiva Roma vs Lille su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. Telecronaca di Federico Zancan, commento tecnico di Lorenzo Minotti, inviati a bordocampo Paolo Assogna e Angelo Mangiante. Entrambe reduci da una vittoria: la Roma ha battuto il Nizza in trasferta (1-2), mentre il Lille ha superato in casa il Brann (2-1). Non esistono precedenti tra le due formazioni. In contemporanea, sempre alle 18:45, Bologna vs Friburgo sarà trasmessa su Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), disponibile anche su NOW e Sky Go, con Paolo Ciarravano alla telecronaca e Giancarlo Marocchi al commento tecnico. A bordocampo Marco Nosotti e Niccolò Omini. Gli emiliani arrivano dalla sconfitta esterna contro l'Aston Villa (1-0), i tedeschi dal successo casalingo contro il Basilea (2-1). Nessun precedente fra i due club.

Alla stessa ora, spazio a Fenerbahce vs Nizza su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (254), con Riccardo Morelli alla telecronaca. Entrambe reduci da un ko: i turchi hanno perso 3-1 sul campo della Dinamo Zagabria, mentre il Nizza è stato sconfitto 1-2 in casa dalla Roma. Nei cinque confronti diretti, i francesi sono avanti con tre vittorie a due. Sempre alle 18:45, diretta esclusiva di Celtic vs Braga su Sky Sport (255), con telecronaca di Fabrizio Redaelli.

Alle 21:00 tornerà la Diretta Gol su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251), NOW e Sky Go, per seguire in tempo reale i match della seconda fascia oraria. Tra le partite in programma, Basilea vs Stoccarda con Nicolò Ramella, Porto vs Stella Rossa con Paolo Redi, Feyenoord vs Aston Villa con Matteo Marceddu, Genk vs Ferencvaros con Manuel Favia, Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagabria con Andrea Menon, Nottingham Forest vs Midtjylland con Federico Zanon, Lione vs Salisburgo con Federico Botti, Celta vs Paok con Giovanni Cristiano e Sturm Graz vs Rangers con Filippo Benincampi.

Sempre alle 21:00, riflettori accesi su Feyenoord vs Aston Villa, trasmessa in chiaro anche su TV8 (canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky), oltre che su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253), NOW e Sky Go. Telecronaca di Elia Faggion. Gli olandesi arrivano dalla sconfitta in casa dello Sporting Braga (1-0), mentre l'Aston Villa ha battuto il Bologna (1-0). Nessun precedente tra le due squadre. In contemporanea, Nottingham Forest vs Midtjylland sarà trasmessa su Sky Sport Mix (211) e Sky Sport (254), disponibile anche su NOW e Sky Go, con Andrea Voria alla telecronaca. Gli inglesi hanno pareggiato 2-2 in casa del Betis, mentre i danesi hanno vinto 2-0 contro lo Sturm Graz. È il primo confronto diretto. Sempre alle 21:00, Lione vs Salisburgo sarà live su Sky Sport (255), con la telecronaca di Giovanni Rispoli, mentre Porto vs Stella Rossa sarà trasmessa su Sky Sport (256), NOW e Sky Go, con telecronaca di Calogero Destro.

dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23: Studio - “Europa e Conference League”

In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini



In studio: Mario Giunta, Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini dalle 23:30 Studio - "After Party - Best of Europe"

In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside



In studio: Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside Alle 01:00: Studio - "Goleador Europa"

con Martina Quaranta



con Martina Quaranta ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League



- Roma vs Lille : Riccardo Gentile

- Bologna vs Friburgo : Federico Botti

- Celtic vs Braga : Filippo Benincampi

- Viktoria Plzen vs Malmoe : Paolo Redi

- Fenerbache vs Nizza: Federico Zanon

- Steaua Bucarest vs Young Boys : Matteo Marceddu

- Panathinakos vs Go Ahead Eagles: Nicolò Ramella

- Ludogorets vs Betis: Antonio Nucera

- Brann vs Utrecht: Andrea Menon





Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League - : Riccardo Gentile - : Federico Botti - : Filippo Benincampi - : Paolo Redi - Federico Zanon - : Matteo Marceddu - Nicolò Ramella - Antonio Nucera - Andrea Menon ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: ROMA vs LILLE

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan, commento Lorenzo Minotti,

Inviati Paolo Assogna e Angelo Mangiante

Entrambe reduci da una vittoria. Roma sul campo del Nizza (1-2). Lille dal successo interno sul Brann (2-1). Nessun precedente tra le due formazioni.



ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: BOLOGNA vs FRIBURGO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Giancarlo Marocchi

Inviati Marco Nosotti e Niccolò Omini

Emiliani reduci dal ko esterno contro l'Aston Villa (1-0). Friburgo dal successo interno sul Basilea (2-1). Nessun precedente tra le due formazioni.



ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: FENERBACHE vs NIZZA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Riccardo Morelli

Entrambe reduci da un ko. Fenerbahce dal 3-1 sul campo della Dinamo Z. Nizza dall'1-2 in casa contro la Roma. Francesi in vantaggio 3 a 2 nei 5 precedenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Riccardo Morelli Entrambe reduci da un ko. Fenerbahce dal 3-1 sul campo della Dinamo Z. Nizza dall'1-2 in casa contro la Roma. Francesi in vantaggio 3 a 2 nei 5 precedenti ore 18.45 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: CELTIC vs BRAGA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabrizio Redaelli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Fabrizio Redaelli ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: Diretta Gol

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League



- Basilea vs Stoccarda : Nicolò Ramella

- Porto vs Stella Rossa: Paolo Redi

- Feyenoord vs Aston Villa: Matteo Marceddu

- Genk vs Ferencvaros : Manuel Favia

- Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagabria : Andrea Menon

- Nottingham Forest vs Midtjlland: Federico Zanon

- Lione vs Salisburgo: Federico Botti

- Celta vs Paok: Giovanni Cristiano

- Sturm Graz vs Rangers: Filippo Benincampi



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Arena 204, Sky Sport 251 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Tutti i gol "live" con la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti della giornata di Europa League - : Nicolò Ramella - Paolo Redi - Matteo Marceddu - : Manuel Favia - : Andrea Menon - Federico Zanon - Federico Botti - Giovanni Cristiano - Filippo Benincampi ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: FEYENOORD-ASTON VILLA

[in chiaro anche su TV8 - canale 8 DTT, TivùSat e 125 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Elia Faggion

Olandesi reduci dal ko esterno sul campo dello Sporting Braga (1-0). Aston Villa dal successo interno sulla Bologna (1-0). Nessun precedente tra le due formazioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Elia Faggion Olandesi reduci dal ko esterno sul campo dello Sporting Braga (1-0). Aston Villa dal successo interno sulla Bologna (1-0). Nessun precedente tra le due formazioni. ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: NOTTINGHAM FOREST vs MIDTJYLLAND

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Andrea Voria

Inglesi reduci dal 2-2 sul campo del Betis. Midtjylland dalla vittoria interna sullo Sturm Graz (2-0). Nessun precedente tra le due formazioni.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport Mix 211, Sky Sport 254 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Voria Inglesi reduci dal 2-2 sul campo del Betis. Midtjylland dalla vittoria interna sullo Sturm Graz (2-0). Nessun precedente tra le due formazioni. ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: LIONE vs SALISBURGO

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Giovanni Rispoli



Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 255 Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go Telecronaca: Giovanni Rispoli ore 21.00 Uefa Europa League 2025/26 2a Giornata: PORTO vs STELLA ROSSA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva Sky Sport 256

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Calogero Destro

UEFA CONFERENCE LEAGUE 1a GIORNATA

Giovedì prende il via la Uefa Conference League 2025/26 - 1ª giornata, con una lunga programmazione su Sky e NOW che accompagnerà i tifosi dall'anteprima pomeridiana fino a tarda notte. Dalle 18:00, dalle 20:00 e dalle 23:00 spazio allo studio "Europa e Conference League", condotto da Mario Giunta insieme a Beppe Bergomi e Veronica Baldaccini, per introdurre i temi principali della competizione e commentare in tempo reale le sfide. Alle 23:30 sarà la volta di "After Party - Best of Europe", con Sara Benci, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside, per ripercorrere i momenti più intensi della giornata europea. L'appuntamento si chiuderà all'01:00 con "Goleador Europa", condotto da Martina Quaranta.

Alle 18:45 scatterà la prima finestra con la Diretta Gol Conference League, in esclusiva su Sky Sport Mix (211), Sky Sport (251), NOW e Sky Go, per vivere tutte le emozioni in simultanea. Le telecronache della prima tranche saranno Gaia Brunelli per Dynamo Kiev-Crystal Palace, Alberto Pucci per Losanna-Breidablik, Marco Pagano per Noah-Rijeka, Pietro Scognamiglio per Zrinjski Mostar-Lincoln Red, Gioele Anni per Jagiellonia-Hamrun Spartans, Luca Pellegrini per Lech Poznan-Rapid Vienna, Alessio Colombo per Kuopio-Drita, Matteo Occhiuto per Omonia Nicosia-Mainz e Andrea Calderoni per Rayo Vallecano-Skendija.

Dalle 21:00 nuovo appuntamento con la Diretta Gol Conference League, in onda su Sky Sport Arena (204), Sky Sport (251), NOW e Sky Go. Questa volta toccherà ad Alberto Pucci raccontare Aberdeen-Shakhtar Donetsk, Pietro Scognamiglio per Sparta Praga-Shamrock Rovers, Antonio Nucera per Fiorentina-Sigma Olomuc, Gioele Anni per AEK Larnaca-AZ Alkmaar, Andrea Calderoni per Legia Varsavia-Samsunspor, Matteo Occhiuto per Celje-AEK Atene, Marco Pagano per Rakow Czestochowa-Universitatea Craiova, Alessio Colombo per Shelbourne-Hacken e Luca Pellegrini per Slovan Bratislava-Strasburgo.

Sempre alle 21:00, riflettori puntati su Fiorentina vs Sigma Olomuc, trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport Uno (201), Sky Sport (252) e Sky Sport 4K (213), oltre che in streaming su NOW e Sky Go. La telecronaca sarà affidata a Dario Massara con Massimo Gobbi al commento tecnico, mentre Vanessa Leonardi seguirà il match da bordocampo. Non ci sono precedenti tra le due formazioni: per i viola si tratta di un esordio importante, con l'obiettivo di confermare il percorso positivo delle ultime edizioni della Conference League e iniziare al meglio la nuova stagione europea.