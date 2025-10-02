wedotv rafforza la presenza in Italia: arrivano su Sky con wedotv Movies Italia e Big Stories

AVOD wedotv ha ampliato la propria presenza in Italia con due dei suoi canali FAST - wedotv movies Italia e wedotv Big Stories - distribuiti sulla piattaforma satellitare Sky Italia.



Sky Italia includerà wedotv movies Italia e wedotv BIG movies nella sua offerta satellitare utilizzando la distribuzione satellitare Hotbird di wedotv (Eutelsat Hotbird 13° uplink, transponder 117). Entrambi i canali utilizzano la soluzione HbbTV Addressable TV di wedotv per l'inserimento dinamico di annunci pubblicitari per il mercato locale e sono già disponibili per i consumatori.

“L'Italia è stato il primo mercato europeo al di fuori della nostra area di copertura iniziale nella regione DACH e nel Regno Unito, dove abbiamo lanciato i nostri canali AVOD e FAST, e lo abbiamo fatto localizzando completamente i servizi. Questo è successo due anni fa e da allora abbiamo aggiunto molte piattaforme locali”, ha dichiarato Philipp Rotermund. "L'espansione della nostra presenza con la distribuzione sulla piattaforma satellitare Sky Italia è un enorme passo avanti nel mercato, che rende i nostri canali ancora più accessibili agli spettatori. Ora sia wedotv movies Italia che wedotv BIG stories sono disponibili per oltre un terzo delle famiglie italiane".

Oltre a Sky Italia, sia wedotv movies che wedotv BIG stories sono disponibili tramite tivusat Samsung TV Plus, LG Channels, Vidaa (Hisense) e Tiscali. Anche il servizio diretto al consumatore wedotv.com e tutte le app associate sono disponibili con navigazione in italiano e programmazione italiana.



