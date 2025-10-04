Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO



Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO



Domenica 5 Ottobre alle 18:00 | NAPOLI - GENOA



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

LA SESTA GIORNATA - Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre, appuntamento con la sesta giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Verona-Sassuolo su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45, sarà il momento di Atalanta-Como su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, mentre domenica alle 18 in campo Napoli-Genoa su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Venerdì sera si parte dalle 20 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella, Michele Padovano e Andrea Zorzi. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,con Mario Giunta insieme a Fernando Orsi, Maurizio Compagnoni e Riccardo Gentile. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Alessandro Costacurta, Stefano Borghi e Paolo Condò.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci con Paolo Assogna e Federico Zancan ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Fabio Quagliarella e Marco Bucciantini. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Ospiti della tavola rotonda Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi, Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. Lunedì sera sarà il momento de L’Originale dalle 23. Alessandro Bonan, Gianluca di Marzio e Fayna saranno in compagnia di Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino e Giancarlo Marocchi.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.



SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 6a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 3 OTTOBRE 2025

dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 24 Studio - Friday Night

in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Andrea Zorzi, Michele Padovano



in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Andrea Zorzi, Michele Padovano ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 6a Giornata: Verona vs Sassuolo [visibile con pacchetto Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Telecronaca:Antonio Nucera - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti

Veneti ancora senza vittorie, 3 pari e 2 ko. Sassuolo reduce dal 3-1 sull'Udinese. Quattro vittorie a testa nei 9 precedenti di A al Bentegodi, un pareggio.

SABATO 4 OTTOBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile



in studio: Sara Benci, Nando Orsi, Maurizio Compagnoni, Riccardo Gentile ore 15:00 Lazio vs Torino [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Parma vs Lecce [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) ore 18:00 Inter vs Cremonese [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20:00 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi



in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Alessandro Costacurta, Stefano Borghi ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 6a Giornata: Atalanta vs Como [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marco Demicheli

Entrambe reduci da un 1-1 rispettivamente contro Juventus e Cremonese. Atalanta ancora imbattuta. Il Como a Bergamo ha vinto 3-2 la scorsa stagione.

DOMENICA 5 OTTOBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Paolo Assogna



in studio: Sara Benci, Federico Zancan, Paolo Assogna ore 12:30 Udinese vs Cagliari [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Fiorentina vs Roma [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Bologna vs Pisa [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Fabio Quagliarella



in studio: Leo Di Bello, Marco Bucciantini, Fabio Quagliarella ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 6a Giornata: Napoli vs Genoa [visibile con pacchetto Sport e/o Calcio]

Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno

Azzurri reduci dalla prima sconfitta (2-1 contro il Milan), dopo 4 vittorie. Genoa ancora senza vittorie, 2 pari e 3 ko. Non vince a Napoli in A da 16 anni.



Satellite: diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251) Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno Azzurri reduci dalla prima sconfitta (2-1 contro il Milan), dopo 4 vittorie. Genoa ancora senza vittorie, 2 pari e 3 ko. Non vince a Napoli in A da 16 anni. dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo di Canio, Stefano De Grandis, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi



in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo di Canio, Stefano De Grandis, Alessandro Del Piero, Alessandro Florenzi dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Dario Massara



In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Dario Massara ore 20:45 Juventus vs Milan[disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

LUNEDI 6 OTTOBRE 2025

dalle 23 alle 24 Studio - Sky Calcio L'Originale del Lunedì

in studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Luca Gotti, Gianfranco Teotino, Giancarlo Marocchi, Gianluca Di Marzio

TUTTA 6a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdi 3 Ottobre ore 20:45 | Verona vs Sassuolo

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Giancarlo Marocchi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Antonio Nucera - Commento: Giancarlo Marocchi Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti Sabato 4 Ottobre ore 15:00 | Lazio vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara

Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara Inviato a Roma per collegamenti ed interviste: Matteo Petrucci Sabato 4 Ottobre ore 15:00 | Parma vs Lecce

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviata a Parma per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviata a Parma per collegamenti ed interviste: Silvia Vallini Sabato 4 Ottobre ore 18:00 | Inter vs Cremonese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Botti Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Matteo Barzaghi e Andrea Paventi Sabato 4 Ottobre ore 20:45 | Atalanta vs Como

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani

Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marco Demicheli



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Luca Marchegiani Bordocampo ed interviste: Massimiliano Nebuloni e Marco Demicheli Domenica 5 Ottobre ore 12:30 | Udinese vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Giovanni Poggi

Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Giovanni Poggi Inviato a Udine per collegamenti ed interviste: Francesco Cosatti Domenica 5 Ottobre ore 15:00 | Fiorentina vs Roma

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviati a Firenze per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi e Angelo Mangiante



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Manuel Favia Inviati a Firenze per collegamenti ed interviste: Vanessa Leonardi e Angelo Mangiante Domenica 5 Ottobre ore 15:00 | Bologna vs Pisa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Andrea Voria Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini Domenica 5 Ottobre ore 18:00 | Napoli vs Genoa

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti

Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Riccardo Gentile - Commento: Lorenzo Minotti Bordocampo ed interviste: Massimo Ugolini e Francesco Modugno Domenica 5 Ottobre ore 20:45 | Juventus vs Milan

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni

Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Peppe Di Stefano

