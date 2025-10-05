Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre sarà la volta del primo Monday night della stagione: dalle 20 dall’Unipol Arena di Bologna la sfida Virtus Olidata Bologna-Napoli Basketball, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket italiano della Serie A Unipol è protagonista anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Insider, la parte premium del sito arricchito dalle grandi firme di Sky Sport, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT – La Serie A Unipol (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali, oltre alle Final Eight di Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket. Inoltre, dal prossimo 21 ottobre da non perdere le nuove grandi sfide della NBA mentre è iniziato lo spettacolare cammino di Eurolega ed Eurocup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERIE A UNIPOL SU SKY E IN STREAMING SU NOW

1^ giornata

Domenica 5 ottobre

Alle 16 (con pre partita dalle 15.30) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

EA7 Emporio Armani Milano- Bertham Derthona Tortona

(telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, in studio Giulia Cicchinè e Laura Macchi, interviste di Gaia Accoto)

Milano dovrà fare a meno della sua stella Shavon Shields, reduce dall’infortunio maturato nella sconfitta contro il Partizan di giovedì, ma potrà contare su una batteria di giocatori di primo livello a partire da Zach LeDay, fin qui forse il migliore nell’inizio stagione dei biancorossi. Tortona, invece, si presenterà con tante novità rispetto alla stagione precedente, con Dominik Olejniczak, protagonista con la sua Polonia all’ultimo Eurobasket, a presidiare il pitturato

Lunedì 6 ottobre