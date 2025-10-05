Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli
Immagine di Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli - Scopri di più su Sky Italia

Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
domenica, 05 ottobre 2025 | Ore: 11:35

Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW.

La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre sarà la volta del primo Monday night della stagione: dalle 20 dall’Unipol Arena di Bologna la sfida Virtus Olidata Bologna-Napoli Basketball, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW.

Con risultati, classifiche, notizie e highlights, il grande basket italiano della Serie A Unipol è protagonista anche sul canale all news Sky Sport 24, sul sito skysport.it, su Insider, la parte premium del sito arricchito dalle grandi firme di Sky Sport, sulla APP Sky Sport e sui profili e account ufficiali di Sky Sport sui principali social network.

IL GRANDE BASKET SU SKY SPORT – La Serie A Unipol (con 60 partite della stagione regolare, 2 per ogni turno e sempre il big match della giornata; 2 partite per turno dei quarti di finale dei playoff; tutte le semifinali e tutte le finali, oltre alle Final Eight di Coppa Italia) è uno degli importanti pilastri dell’offerta di Sky dedicata al basket. Inoltre, dal prossimo 21 ottobre da non perdere le nuove grandi sfide della NBA mentre è iniziato lo spettacolare cammino di Eurolega ed Eurocup, in esclusiva per le prossime 3 stagioni. Tutto in solo canale: Sky Sport Basket, che riunisce in una destinazione unica per gli appassionati la pallacanestro italiana, europea e statunitense.

 LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERIE A UNIPOL SU SKY E IN STREAMING SU NOW

 1^ giornata

Domenica 5 ottobre

  • Alle 16 (con pre partita dalle 15.30) in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
    EA7 Emporio Armani Milano- Bertham Derthona Tortona
    (telecronaca di Geri De Rosa e Andrea Meneghin, in studio Giulia Cicchinè e Laura Macchi, interviste di Gaia Accoto)
    Milano dovrà fare a meno della sua stella Shavon Shields, reduce dall’infortunio maturato nella sconfitta contro il Partizan di giovedì, ma potrà contare su una batteria di giocatori di primo livello a partire da Zach LeDay, fin qui forse il migliore nell’inizio stagione dei biancorossi. Tortona, invece, si presenterà con tante novità rispetto alla stagione precedente, con Dominik Olejniczak, protagonista con la sua Polonia all’ultimo Eurobasket, a presidiare il pitturato

Lunedì 6 ottobre

  • Alle 20 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
    Virtus Olidata Bologna-Napoli Basketball
    (telecronaca di Davide Fumagalli e Laura Macchi, interviste di Giulia Cicchiné)
    La Virtus ha prima battuto il Real Madrid e poi è crollata a Valencia in Eurolega, e ora proverà ad approfittare del giorno di riposo aggiuntivo per farsi trovare pronta all’esordio in campionato. Dall’altra parte Napoli, con in panchina Alessandro Magro e con Naz Mitrou-Long al comando delle operazioni sul parquet, potrebbe essere la sorpresa della stagione e proverà da subito a iniziare con una vittoria in trasferta che sarebbe preziosissima 


    Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.
    Clicca qui e scopri le offerte attive

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Discovery debutta in chiaro sul digitale terrestre al canale 37

    DAL 5 OTTOBRE L’ICONICO CANALE DEL GRUPPO WARNER BROS. DISCOVERY DEBUTTA IN CHIARO AL 37 DEL DTT DISCOVERY  Un palinsesto ricco di titoli inediti e serie factual all’insegna della scoperta e della divulgazione SI PARTE CON LA “SHARK NIGHT” DOMENICA 5 OTTOBRE ALLE 21:15 Arriva DISCOVERY, il nuovo canale del gruppo Warner Bros. Discovery, disponibile in chiaro sul canale 37 del DTT. A partire da domenica 5 ottobre uno dei...
    T
    Televisione
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Basket Serie A al via in diretta su Sky e streaming NOW: Milano-Tortona e Virtus Bologna-Napoli

    Il campionato italiano di basket di Serie A Unipol 2025/2026 parte in diretta su Sky e in streaming su NOW. La prima giornata propone sui canali di Sky Sport due partite affascinanti e cariche di significato. Si parte domenica 5 ottobre dall’Unipol Forum di Assago con la sfida EA7 Emporio Armani Milano-Bertham Derthona Tortona, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW, con pre partita dalle 15.30 e palla a due alle 16. Lunedì 6 ottobre...
    S
    Sky Italia
    domenica, 05 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Su DAZN è ora disponibile 'Christian Pulisic: The Italian Dream', l’intervista al numero 11 rossonero realizzata per “Storie di Serie A”, il format di Lega Serie A che permette ai tifosi di ascoltare i protagonisti dei club raccontarsi attraverso testimonianze intime e dirette, e che quest’anno, per alcune interviste esclusive, vede il coinvolgimento editoriale di DAZN. Per l’occasione, il...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 6a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 3 Ottobre alle 20:45 | VERONA - SASSUOLO Sabato 4 Ottobre alle 20:45 | ATALANTA - COMO  Domenica 5 Ottobre alle 18:00 |  NAPOLI - GENOAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A...
    S
    Sky Italia
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    In quattro cercano la prima vittoria: Bari, Catanzaro, Sampdoria e Spezia per i tre puntiQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 7a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di...
    S
    Sport
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 7a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sabato 4 ottobre allo Orogel Stadium - Dino Manuzzi andrà in scena l’atteso derby emiliano-romagnolo tra Cesena e Reggiana, valido per la 7ª giornata di Serie BKT. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 19:30 e la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Quella di sabato è più di una partita di calcio, ma è un derby storico che...
    D
    DAZN
    sabato, 04 ottobre 2025

  • Back in the Game, la nuova serie Reale Mutua, racconta storie di sport e vita su Sky Sport

    Si intitola “Back in the Game” la nuova serie firmata Reale Mutua, punto di riferimento nel settore assicurativo salute e benessere, e condotta dalla medaglia d’oro olimpica Jury Chechi e in onda su Sky Sport Arena a partire dal 13 ottobre alle ore 19.30. Il format, composto da 12 puntate – le prime 8 trasmesse su Sky Sport e le successive disponibili sui canali digital di Reale...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • Serie A, AUDICOM pubblicherà i dati di ascolto Total Audience DAZN a partire da questo weekend

    A partire dalla sesta giornata del campionato di Serie A, in programma venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, la pubblicazione dei dati di ascolto relativi alle partite sarà in capo ad AUDICOM, che si avvarrà della tecnologia di produzione Auditel. Il passaggio di consegne per la pubblicazione dei dati era stato preannunciato il 5 marzo nel corso di Mediatelling, l’evento promosso da AUDICOM, Audioutdoor, Audimovie, Audiradio e Auditel che ha...
    D
    DAZN
    venerdì, 03 ottobre 2025

  • La svolta antipirateria francese: quando la LFP mette Google e Bing sotto scacco

    Il panorama globale della lotta alla pirateria sportiva ha registrato una storica pronuncia proveniente dalla Francia. Per la prima volta, un'autorità calcistica europea ha ottenuto un'ingiunzione preventiva che non colpisce solo i fornitori di servizi di rete (ISP), ma punta direttamente ai motori di ricerca, responsabili della visibilità dei contenuti illeciti. Il Tribunale giudiziario di Parigi, con una decisione datata 18 settembre, ha imposto a colossi del...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 02 ottobre 2025

  • Sky e NOW: accordo pluriennale per i diritti NBA, il grande basket USA su Sky Sport Basket

    // SKY ACQUISISCE NUOVI DIRITTI NBA IN ITALIA:  ACCORDO PLURIENNALE PER LA TRASMISSIONEDELLE PARTITE TOP DEL BASKET USA LA CASA DELLO SPORT DI SKY DIVENTALA CASA DEL BASKETCON IL MIGLIOR SPETTACOLO DEL BASKETDA TUTTO IL MONDO SUL CANALE DEDICATO SKY SPORT BASKETDA OTTOBRE, OTTO MESI DI ALTA INTENSITÀPER UNA STAGIONE SENZA PARI:  IL BASKET AMERICANO CON LA STAGIONE REGOLARE NBA, L'NBA CHRISTMAS DAY, IL MLK DAY, L'NBA ALL-STAR, I PLAYOFF,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 02 ottobre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Domenica 5 Ottobre 2025 Ciclismo Eroica e Europei Maschili, Calcio, Basket e altro

    In vista del weekend, Domenica 5 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 05 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Dumb Money, Domenica 5 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) debutta Dumb Money, il film diretto dal regista di Tonya che racconta l'incredibile storia vera della ribellione finanziaria di un gruppo di piccoli risparmiatori capace di mettere in crisi Wall Street salvando GameStop. Su Sky Cinema D...
     domenica, 05 ottobre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 4 Ottobre 2025 Ciclismo, Pallanuoto, Calcio, Pallavolo e Mondiali Paralimpici

    In vista del weekend, Sabato 4 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: La rapina perfetta, Sabato 4 Ottobre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Alle 21:15 su Sky Cinema Uno (canale 301) va in onda La rapina perfetta, action con Jason Statham che ricostruisce la celebre rapina del 1972 alla Baker Street Bank di Londra, intrecciando mafia, Governo e Monarchia. Su Sky Cinema Due (canale 302) alla stessa ora c'è...
     sabato, 04 ottobre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (3 - 5 Ottobre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.. Da venerdì 3 a domenica 5 ottobre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la 7&am...
     venerdì, 03 ottobre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨