Petra 3 Sky e NOW: Paola Cortellesi con “Il silenzio dei chiostri”, nuova indagine misteri e segreti

mercoledì, 08 ottobre 2025 | Ore: 06:00

È in arrivo 8 ottobre, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW la prima delle due nuove storie di PETRA – TERZA STAGIONE, Sky Original con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi per la regia di Maria Sole Tognazzi.

Ne Il silenzio dei chiostri ritroviamo una Petra Delicato in una veste inedita: vive con il compagno Marco e i suoi tre figli, affrontando un nuovo equilibrio familiare che la mette alla prova sul piano personale. Ma i cambiamenti privati non rallentano la sua attività di Ispettrice a Genova: un omicidio legato al furto di una reliquia la trascina nel mondo dei furti d’arte e nei segreti di un convento di suore.

Paola Cortellesi torna a vestire i panni dell’iconica ispettrice Petra Delicato, affiancata dall’inseparabile Andrea Pennacchi nel ruolo del viceispettore Antonio Monte. Nel cast ritornano Manuela Mandracchia, nei panni di Beatrice, moglie di Monte, e Francesco Colella in quelli di Marco, l’ironico e irriverente fidanzato di Petra; infine, Suor Adriana, la madre superiora del convento in cui è ambientata questa storia, è Laura Marinoni.

Le due nuove storie di questa terza stagione, prodotte da Sky Studios e Cattleya - parte di ITV Studios - in collaborazione con BETA FILM e il Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo - Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, sono scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi e basate sulle opere di Alicia Giménez-Bartlett - Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa – entrambe edite in Italia da Sellerio.

SINOSSI DELLA PRIMA STORIA, IL SILENZIO DEI CHIOSTRI  -  Ritroviamo Petra immersa in un inedito equilibrio domestico e alle prese con un nuovo, complicatissimo caso: un omicidio con furto di reliquia all’interno di un convento. Nel tentativo di venirne a capo, Petra e Antonio dovranno immergersi nel mondo dei furti d’arte e nella riservatissima comunità di suore, entrando così in contatto con un’idea di comunità che toccherà Petra più da vicino di quanto pensasse.

Da non perdere infine l’esclusiva produzione Sky Studios QUATTRO CHIACCHIERE CON PAOLA CORTELLESI in programmazione su Sky Cinema, in streaming su NOW, disponibile on demand e sul canale YouTube di Sky: una chiacchierata intima e informale tra Paola Cortellesi e Gianni Canova in cui l’attrice e regista ripercorre la sua lunga e poliedrica carriera artistica, dai suoi inizi musicali ai progetti teatrali, fino ai grandi successi in tv e al cinema.

PETRA – TERZA STAGIONE andrà in onda mercoledì 8 e 15 ottobre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky sarà disponibile on demand anche in 4K. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

