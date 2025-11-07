Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Max Pezzali e gli 883 arrivano in chiaro su TV8: la serie Sky che fa cantare tutta Pavia

venerdì, 07 novembre 2025

Per la prima volta in chiaro su TV8 sbarca “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, la dramedy Sky Original diretta da Sydney Sibilia, dal 7 novembre, ogni venerdì, in un doppio episodio, alle ore 21.30.

La serie, in otto episodi prodotti da Sky Studios e da Groenlandia - società del Gruppo Banijay, è un coming-of-age che racconta la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto e la genesi di alcune delle canzoni più famose degli 883. Max, interpretato dall’esordiente Elia Nuzzolo, e Mauro (Matteo Oscar Giuggioli – Vostro Onore, Gli invisibili, Il filo sottile) sono due classici “underdog”: un nerd e un entusiasta affossati nella nebbia di Pavia, che, grazie alla musica, diventano gli improbabili eroi di una storia in grado di far cantare ed emozionare intere generazioni di fan. Da una parte Max e la sua passione per il punk unita a una feroce timidezza, dall’altra Mauro e la sua smania di arrivare, di farcela, ma a fare cosa non si sa. Due che da soli, forse, non sarebbero andati lontano, ma che insieme hanno dato inizio a una leggenda arrivata fino a noi.

“Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883” è una serie di Sydney Sibilia (Smetto quando voglio, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, Mixed by Erry), alla regia della sua prima serie, ed è da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone. Completano il team di regia Alice Filippi (Sul più bello, SIC) e Francesco Ebbasta (Addio fottuti musi verdi, Generazione 56k).

SINOSSI DEI PRIMI DUE EPISODI - Per il giovane Max Pezzali essere stato bocciato è la fine: dovrà rinunciare alle vacanze, perderà gli amici e soprattutto dovrà passare l’estate lavorando nel negozio di fiori di famiglia. Ma per fortuna ha la musica. Tutto cambia quando Silvia, la più bella ragazza di Pavia, lo invita a uscire e Max le fa una promessa azzardata: scriverà una canzone per lei! Mauro Repetto ha lavorato tutta l’estate per comprarsi la strumentazione da dj e ora è pronto, deve solo consegnare il suo mixtape al famoso dj americano che suonerà in città. Quando Mauro conosce il suo nuovo compagno di banco Max, capisce subito che è la persona che può aiutarlo, anche lui ama la musica. In un pomeriggio di avventure tra i due nasce un’amicizia e Max fa sentire a Mauro la sua canzone.

HANNO UCCISO L’UOMO RAGNO – LA LEGGENDARIA STORIA DEGLI 883 | Stasera in prima serata su TV8 i primi due episodi.

