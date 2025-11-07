Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
X Factor 2025, nostalgia anni '90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

venerdì, 07 novembre 2025

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOW

TOTAL AUDIENCE DI 752MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE.
NEI SETTE GIORNI OLTRE 2,1 MILIONI (FREE+PAY): +6%
RISPETTO A UN ANNO FA ANCORA RECORD DI VOTI,
QUASI 2,9 MILIONI: +9% SULLA SCORSA STAGIONE

CONTINUA ANCHE L’EXPLOIT DELLA CONVERSAZIONE SOCIAL:
+73% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE,
PROGRAMMA IN ASSOLUTO PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA

Immagini concesse da Sky 
X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand  

Terzo Live Show di X Factor 2025 diviso tra la nostalgia per gli anni Novanta – il tema di puntata, d’altronde, era proprio Back to the 90’s – e la tensione per una gara che si fa sempre più calda. Il lavoro dei giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi è serratissimo, e ognuno di loro ha sostenuto e difeso i propri artisti anche nella serata di ieri, come sempre guidati dalla padrona di casa Giorgia. Un tavolo accesissimo, confronti aperti a ogni esibizione e la competizione tra i cantanti che prosegue: il risultato del terzo appuntamento è un enorme, gigantesco, karaoke a tema 90s concluso con l’eliminazione di MAYU, della squadra di Paola.

Ospite della serata Tommaso Paradiso, che ha eseguito il singolo “Lasciamene un po’”, da settimane ai vertici delle classifiche radiofoniche, e presentato il nuovo album “CASA PARADISO” che uscirà il 28 novembre (già disponibile in pre-ordine) e sarà seguito, nella primavera del 2026, da un tour nei Palasport di tutta Italia.

In più, nel corso della serata, Giorgia ha annunciato che tutti gli inviti, a disposizione lo scorso 5 novembre, per la finalissima in Piazza del Plebiscito a Napoli del 4 dicembre sono andati esauriti in pochissimi minuti; per chiunque non fosse riuscito ad accaparrarsi gli inviti per l’ultimo atto di questa edizione, che già si preannuncia come un grande evento (co-organizzato con il Comune di Napoli), arriveranno – come annunciato anche da Giorgia – altre occasioni per riprovarci.

Per il terzo appuntamento in diretta dello show Sky Original prodotto da Fremantle, ieri, su Sky Uno/+1, Total Audience di 752mila spettatori con il 3,9% di share (con 1 milione e 299 mila contatti unici), un dato stabile rispetto a quello della scorsa settimana.

Nei sette giorni, il Live Show numero 2 è arrivato, tra free e pay, a una Total Audience che triplica il dato del giovedì: 2 milioni 118mila spettatori, in crescita del +3% rispetto alla puntata precedente e del +6% rispetto all’omologa di un anno fa. Anche questa settimana record di voti per le due manche di ieri con quasi 2,9 milioni di preferenze espresse dal pubblico: un dato in crescita del +9% rispetto all’omologo episodio della scorsa stagione.

Benissimo ancora una volta anche i social, in netta crescita rispetto all’anno scorso: grazie alle 425mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e alle 469mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +73% e +66% rispetto alla stessa puntata della scorsa stagione), il terzo Live di #XF2025 si conferma nuovamente il programma in assoluto più commentato della giornata di ieri (fonte: Talkwalker).

Due manche con meccanismo classico e ballottaggio tra i due meno votati. Nella prima si sono alternati sul palco: TOMASI, della squadra di Jake La Furia, vestito proprio come un Gallagher e con in mano una chitarra elettrica per “Don’t Look Back in Anger” degli Oasis; eroCaddeo, del team di Achille Lauro, che ha reinterpretato con grande intensità “Uomini soli” dei Pooh; MAYU, guidata da Paola Iezzi, che sul palco ha dato tutto un altro colore, più pop e delicato, alla gigantesca “One” degli U2; PierC, del roster di Francesco Gabbani, ha messo sul suo pianoforte tutta l’epicità romantica di “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith; e infine rob, della squadra di Paola, che ha rispettato la sua anima punk reinterpretando “What’s Up?” delle 4 Non Blondes.

A seguire, nella seconda manche si sono esibiti: MICHELLE, seguita da Francesco, che ha mostrato al contempo grinta e delicatezza con “Torn” di Natalie Imbruglia; LAYANA, del team di Lauro, che ha interpretato con forza e passione “Meravigliosa creatura” di Gianna Nannini; VISCARDI, della squadra di Paola, che ha portato sul palco l’energia e il ritmo di “Black or White” di Michael Jackson con tanto di coreografia; tellynonpiangere, del roster di Gabbani, che ha regalato un momento di pura leggerezza nostalgica con “Qualcosa di grande” dei Lùnapop; DELIA, seguita da Jake, che ha chiuso la manche con un’interpretazione intensa e teatrale di “Dolcenera” di Fabrizio De André.

Due ragazze le meno votate delle due manche: MAYU e LAYANA, rispettivamente di Paola e Achille, ed è la prima a dover lasciare lo show – salvata solo dalla sua giudice al momento del voto.

La prossima settimana i Live Show di X Factor 2025 compiranno il giro di boa: Francesco vi arriva con il suo terzetto al completo, gli altri tre giudici hanno invece due artisti ciascuno. Alla finalissima di Piazza del Plebiscito manca sempre meno, e la sfida si fa sempre più accesa: chi proseguirà il proprio percorso a #XF2025?

