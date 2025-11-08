Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 7 Novembre alle 20:45 | PISA - CREMONESE



Sabato 8 Novembre alle 20:45 | PARMA - MILAN



Domenica 9 Novembre alle 18:00 | ROMA - UDINESE



PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,

INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT

AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT

E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH



Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026, con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.

UNDICESIMA GIORNATA - Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, appuntamento con l’undicesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Pisa-Cremonese su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 in campo Parma-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte alle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Alessandro Costacurta. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,dalle 14con Mario Giunta insieme a Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, in diretta da Parma con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci,con Michele Padovano e Stefano De Grandis ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e, nella seconda parte, Paolo Di Canio. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

dalle 20 alle 20:40 e dalle 23 alle 24 Studio - Friday Night

in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta Immagini, interviste, commenti sulla partita Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky





in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 11a Giornata: Pisa vs Cremonese

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti

Toscani ancora senza vittorie e reduci dal 4^pari consecutivo,. La Crenonese viene dal ko contro la Juve (1-2), Non vince a Pisa dal 1950 in B, poi 4 pari e 6 ko.

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Mario Giunta, Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile, Francesco Teotino

Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.





in studio: Mario Giunta, Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile, Francesco Teotino Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport. ore 15:00 Parma vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Lecce vs Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) ore 18:00 Juventus vs Lazio [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24 Studio - Saturday Night

dallo stadio "Ennio Tardini" - Parma

in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo



dallo stadio "Ennio Tardini" - Parma in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 11a Giornata: Cremonese vs Atalanta

Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Peppe Di Stefano

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

dalle 12:00 alle 15:30 Studio - Casa dello Sport Day

in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Michele Padovano

Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.





in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Michele Padovano Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo. ore 12:30 Atalanta vs Sassuolo [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Bologna vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)



diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214) ore 15:00 Genoa vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)



diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215) dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football

in studio: Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto, Paolo Di Canio

Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.



in studio: Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto, Paolo Di Canio Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello. ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 11a Giornata: Roma vs Udinese

Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213

Streaming: diretta su Sky Go e NOW

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Massimo Ugolini

Giallorossi reduci dal ko contro il Milan (1-0). L'Udinese viene dall'1-0 sull'Atalanta. Un solo successo nelle ultime 12 sfide all'Olimpico, 11 sconfitte.





Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213 Streaming: diretta su Sky Go e NOW Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Massimo Ugolini Giallorossi reduci dal ko contro il Milan (1-0). L'Udinese viene dall'1-0 sull'Atalanta. Un solo successo nelle ultime 12 sfide all'Olimpico, 11 sconfitte. dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club

in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini

Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.





in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend. dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica

In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Dario Massara

Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.



In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Dario Massara Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello. ore 20:45 Inter vs Lazio [disponibile con opzione DAZN attiva]

diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

TUTTA 11a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Sky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Venerdi 7 Novembre ore 20:45 | Pisa vs Cremonese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Dario Massara - Commento: Nando Orsi

Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Dario Massara - Commento: Nando Orsi Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti Sabato 8 Novembre ore 15:00 | Lecce vs Verona

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Alessandro Sugoni

Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Alessandro Sugoni Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini Sabato 8 Novembre ore 15:00 | Como vs Cagliari

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Andrea Voria

Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Andrea Voria Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli Sabato 8 Novembre ore 18:00 | Juventus vs Torino

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zanon

Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zanon Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo Sabato 8 Novembre ore 20:45 | Parma vs Milan

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Riccardo Montolivo

Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Peppe Di Stefano



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Riccardo Montolivo Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Peppe Di Stefano Domenica 9 Novembre ore 12:30 | Atalanta vs Sassuolo

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Manuel Favia

Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Manuel Favia Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni Domenica 9 Novembre ore 15:00 | Bologna vs Napoli

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Botti

Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Francesco Modugno



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Botti Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Francesco Modugno Domenica 9 Novembre ore 15:00 | Genoa vs Fiorentina

Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)

Telecronaca: Antonio Nucera

Inviati a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re e Vanessa Leonardi



Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216) Telecronaca: Antonio Nucera Inviati a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re e Vanessa Leonardi Domenica 9 Novembre ore 18:00 | Roma vs Udinese

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi

Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Massimo Ugolini



Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215) Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Massimo Ugolini Domenica 9 Novembre ore 20:45 | Inter vs Lazio

Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)

Telecronaca: Riccardo Gentile

Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Andrea Paventi, Matteo Petrucci, Matteo Barzaghi

