Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
sabato, 08 novembre 2025 | Ore: 12:10

Venerdi 7 Novembre alle 20:45 |  PISA - CREMONESE

Sabato 8 Novembre alle 20:45 |  PARMA - MILAN

 Domenica 9 Novembre alle 18:00 |  ROMA - UDINESE

PRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,
INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORT
AGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.IT
E I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH  

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la Serie A Enilive 2025/2026,  con 3 match in co-esclusiva su 10 a giornata per un totale di 114 partite con almeno 30 delle migliori 76 partite del campionato tra cui 4 scontri diretti tra le big disponibili anche in 4K: Roma-Inter (7a giornata), Juventus-Roma (16a giornata), Juventus- Napoli (22a giornata) e Inter-Juventus (25a giornata).

Per l’intera stagione gli Skylights di tutte le 380 partite, per rivivere i momenti salienti di tutti i match con il commento dei telecronisti di Sky e il supporto dello Sky Sport Tech, per analizzaremomenti e tattiche direttamente sul campo, e dello Sky Sport Skill, la novità della stagione per studiare da vicino l’abilità individuale dei calciatori e le giocate da fuoriclasse decisive per i match. Un racconto a 360 gradi con gli inviati di Sky Sport che saranno presenti su tutti i campi della Serie A.   

UNDICESIMA GIORNATA - Da venerdì 7 a domenica 9 novembre, appuntamento con l’undicesima giornata della stagione. Venerdì alle 20.45 si gioca Pisa-Cremonese su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Sabato alle 20.45 in campo Parma-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Domenica alle 18, sarà il momento di Roma-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

STUDI E VOLTI SKY SPORT –Sky forniràuna copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate.

Venerdì sera si parte alle 23 con Friday Night, il programma condotto da Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che saranno in compagnia di Massimo Marianella e Alessandro Costacurta. Sabato pomeriggio analisi e commenti affidati a La Casa dello Sport - Day,dalle 14con Mario Giunta insieme a Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile e Gianfranco Teotino. Pre e postpartita dalle 20 e dalle 22.40 affidato a Saturday Night, in diretta da Parma con Giorgia Cenni in compagnia di Paolo Condò, Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.

Domenica si riparte a mezzogiorno con La Casa dello Sport - Daycondotto da Sara Benci,con Michele Padovano e Stefano De Grandis ospiti in studio. Alle 15.30 spazio a Sky Sunday Football, con Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto e, nella seconda parte, Paolo Di Canio. Durante i match delle 20.45 nuovo appuntamento con Campo Aperto, con gli aggiornamenti live dai campi di gioco con Leo Di Bello in compagnia di Luca Marchetti, Marco Nosotti e Dario Massara.

Pre e postpatita affidato a Sky Calcio Club, il programma condotto da Fabio Caressa. Compongono la tavola rotonda Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini.

Inoltre, tutte e 10 le partite di ogni turno di Serie A saranno visibili nei bar, hotel e altri locali pubblici, con abbonamento Sky Business, sempre con la competenza e la qualità del commento della squadra di Sky Sport.

 Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri le offerte attive
 

SKY SERIE A 2025/26 DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI NOW

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

VENERDI 7 NOVEMBRE 2025

  • dalle 20 alle 20:40 e dalle 23 alle 24 Studio - Friday Night 
    in studio: Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella, Alessandro Costacurta
    Immagini, interviste, commenti sulla partita Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky 

  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 11a Giornata: Pisa vs Cremonese
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251
    Streaming: diretta su Sky Go e NOW
    Telecronaca: Dario Massara - Commento: Nando Orsi
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti
    Toscani ancora senza vittorie e reduci dal 4^pari consecutivo,. La Crenonese viene dal ko contro la Juve (1-2), Non vince a Pisa dal 1950 in B, poi 4 pari e 6 ko.

SABATO 8 NOVEMBRE 2025

  • dalle 14:00 alle 18:00 Studio - Casa dello Sport Day 
    in studio: Mario Giunta, Giancarlo Marocchi, Riccardo Gentile, Francesco Teotino
    Formazioni ufficiali e collegamenti in diretta con gli inviati sui campi di Serie A. News live dai principali eventi del sabato di Sky Sport.

  • ore 15:00 Parma vs Como [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Lecce vs Verona [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • ore 18:00 Juventus vs Lazio [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:40 alle 24  Studio - Saturday Night 
    dallo stadio "Ennio Tardini" - Parma
    in studio: Giorgia Cenni, Paolo Condò, Stefano Borghi, Riccardo Montolivo
     
  • ore 20:45 Serie A Enilive 2025/2026 11a Giornata: Cremonese vs Atalanta
    Satellite: diretta su Sky Sport Uno 201, Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 4K 213 e Sky Sport 251
    Streaming: diretta su Sky Go e NOW
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Peppe Di Stefano

DOMENICA 9 NOVEMBRE 2025

  • dalle 12:00 alle 15:30 Studio - Casa dello Sport Day
    in studio: Sara Benci, Stefano De Grandis, Michele Padovano
    Il meglio della domenica di Sky Sport con aggiornamenti prima, durante e dopo il match di Serie A delle 12.30 con inviati dedicati sul campo.

  • ore 12:30 Atalanta vs Sassuolo [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Bologna vs Napoli [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)
     
  • ore 15:00 Genoa vs Fiorentina [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 2 (215)
     
  • dalle 15:30 alle 17:55 Studio - Sunday Football
    in studio: Leo Di Bello, Lorenzo Minotti, Maurizio Compagnoni, Angelo Carotenuto, Paolo Di Canio
    Immagini, interviste, commenti sulla Serie A e sul calcio internazionale e le ultime news di tutti gli sport di Sky, nello studio condotto da Leo Di Bello.
     
  • ore 18:00 Serie A Enilive 2025/2026 11a Giornata: Roma vs Udinese
    Satellite: diretta su Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 251, Sky Sport 4K 213
    Streaming: diretta su Sky Go e NOW
    Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Massimo Ugolini
    Giallorossi reduci dal ko contro il Milan (1-0). L'Udinese viene dall'1-0 sull'Atalanta. Un solo successo nelle ultime 12 sfide all'Olimpico, 11 sconfitte.

  • dalle 20:00 alle 20:40, dalle 22:45 alle 00:30 Studio - Sky Calcio Club
    in studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio, Marco Bucciantini
    Fabio Caressa, Beppe Bergomi e altri grandi ospiti commentano il posticipo di serie A e tutti gol, le azioni salienti e le maggiori curiosita' delle partite del weekend.

  • dalle 20:45 alle 22:35 Studio - Campo Aperto Domenica
    In studio: Leo Di Bello, Marco Nosotti, Luca Marchetti, Dario Massara
    Il racconto della domenica di sport e del posticipo di Serie A nell'approfondimento condotto da Leo Di Bello.
     
  • ore 20:45 Inter vs Lazio [disponibile con opzione DAZN attiva]
    diretta su app DAZN e canale DAZN 1 (214)

TUTTA 11a GIORNATA DI SERIE A IN DIRETTA SU SKY SPORT BUSINESS

Serie A 2024/25 - Diretta Sky e NOW 311a Giornata: Palinsesto e TelecronistiSky ha raggiunto un accordo che permette a tutti i bar, hotel e altri locali pubblici abbonati a Sky di accedere via satellite a tutte le partite della Serie A Enlive su Sky Sport Business (ch. 215 - 216) con tutte le 10 partite a giornata della Serie A Enlive, commentate dalla squadra di Sky Sport.

L'offerta per i pubblici esercizi via satellite di Sky Business consente di trasmettere nel proprio locale una vasta gamma di eventi sportivi di altissimo livello. Questa offerta comprende tutte le partite di Serie A ENILIVE ogni giornata in esclusiva fino al 2029, inclusa la miglior partita del mercoledì della UEFA Champions League sul canale Prime Sportsbar. Inoltre, copre tutte le partite di UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League fino alla stagione 2026/2027, grazie anche alla modalità Diretta Gol che permette di seguire più incontri contemporaneamente.

 L'offerta include anche il calcio europeo con le migliori sfide in esclusiva della Premier League fino alla stagione 2027/2028 e della Bundesliga fino alla stagione 2025/2026. Per gli appassionati di motori, sono garantiti tutti i Gran Premi di Formula 1® fino al 2027 e di MotoGP™ fino al 2025 in diretta esclusiva, oltre a tutti i Round della World Superbike. Per quanto riguarda il basket, l'offerta copre oltre 300 partite di NBA fino alla stagione 2025/2026. Il tennis è un altro punto forte, con i tornei di Wimbledon fino al 2026 e gli eventi dell'ATP Tour e WTA Tour fino al 2028. Oltre agli eventi sportivi, l'offerta include tanto altro sport, dal rugby al golf, e offre anche aggiornamenti sportivi costanti tramite Sky Sport 24, le news di Sky TG24, e contenuti di musica e intrattenimento. Questa gamma di contenuti è pensata per soddisfare ogni esigenza del pubblico nei locali, garantendo un'esperienza di visione coinvolgente e completa.

Tutte le offerte Sky dedicate ai locali pubblici sono disponibili sul sito ufficiale di Sky Business www.sky.it/business Scopri il più vicino su sky.it/trovabar.

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT BUSINESS è lieta di poter offrire la programmazione completa disponbiile solo per gli esercizi commerciali relativamente alla odierna giornata di campionato di Serie A comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

  • Venerdi 7 Novembre ore 20:45 | Pisa vs Cremonese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Dario Massara - Commento: Nando Orsi
    Bordocampo ed interviste: Marina Presello e Francesco Cosatti
     
  • Sabato 8 Novembre ore 15:00 | Lecce vs Verona
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Alessandro Sugoni
    Inviato a Lecce per collegamenti ed interviste: Manuele Baiocchini
     
  • Sabato 8 Novembre ore 15:00 | Como vs Cagliari
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Andrea Voria
    Inviato a Como per collegamenti ed interviste: Marco Demicheli
     
  • Sabato 8 Novembre ore 18:00 | Juventus vs Torino
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zanon
    Inviati a Torino per collegamenti ed interviste: Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo
     
  • Sabato 8 Novembre ore 20:45 | Parma vs Milan
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Maurizio Compagnoni - Commento: Riccardo Montolivo
    Bordocampo ed interviste: Marco Nosotti e Peppe Di Stefano
     
  • Domenica 9 Novembre ore 12:30 | Atalanta vs Sassuolo
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Manuel Favia
    Inviato a Bergamo per collegamenti ed interviste: Massimiliano Nebuloni
     
  • Domenica 9 Novembre ore 15:00 | Bologna vs Napoli
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Botti
    Inviato a Bologna per collegamenti ed interviste: Francesco Modugno
     
  • Domenica 9 Novembre ore 15:00 | Genoa vs Fiorentina
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 2 (canale 216)
    Telecronaca: Antonio Nucera
    Inviati a Genova per collegamenti ed interviste: Riccardo Re e Vanessa Leonardi
     
  • Domenica 9 Novembre ore 18:00 | Roma vs Udinese
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Federico Zancan - Commento: Massimo Gobbi
    Bordocampo ed interviste: Paolo Assogna e Massimo Ugolini
     
  • Domenica 9 Novembre ore 20:45 | Inter vs Lazio
    Satellite: diretta su Sky Sport Business 1 (canale 215)
    Telecronaca: Riccardo Gentile
    Inviati a Milano per collegamenti ed interviste: Andrea Paventi, Matteo Petrucci, Matteo Barzaghi

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog 

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming.
Clicca qui e scopri le offerte attive

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Derby della Mole, Inter-Lazio 175 giorni dopo e Bologna-Napoli: incroci fondamentali nella corsa all'Europa e allo Scudetto infiammano la Serie A Enilive.   DAZN, dove vive la Serie A: ogni turno tutte le partite, di cui 7 in esclusiva. Scegli subito il tuo piano e vivi la stagione 2025/26  DAZN SERIE A DIRETTA - 11a Giornata - PALINSESTO E TELECRONISTI a cura di Simone Rossi - Digital-News.it DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile...
    D
    DAZN
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 11a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

    Venerdi 7 Novembre alle 20:45 |  PISA - CREMONESE Sabato 8 Novembre alle 20:45 |  PARMA - MILAN Domenica 9 Novembre alle 18:00 |  ROMA - UDINESEPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MATCH   Su Sky e in streaming su NOW prosegue la...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Weekend da urlo su Sky e NOW: Sinner, MotoGP, Formula 1 e il super derby City-Liverpool

    Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K.   Rugby Test Match – Italia-Australia, sabato 8 novembre alle 18.40 Serie A - ...
    S
    Sky Italia
    sabato, 08 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 12a Giornata Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Aquile per la prima gioia casalinga, galletti in trasferta senza tre punti da febbraio. Tutto sul big match Frosinone-ModenaQuesti sono solo alcuni temi che introducono la 12a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend,...
    S
    Sport
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 12a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Sarà lo stadio Pier Luigi Penzo a ospitare l’ultimo match del sabato valido per la 12ª giornata di Serie BKT, con Venezia e Sampdoria pronte a sfidarsi alle 19:30. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e potrà essere seguita anche gratuitamente, senza bisogno di registrazione. Sfida dal sapore di riscatto in terra veneta, con entrambe le squadre desiderose di tornare a fare punti dopo un turno negativo. Il Venezia, reduce dalla...
    D
    DAZN
    venerdì, 07 novembre 2025

  • X Factor 2025, nostalgia anni ’90 e boom di ascolti Sky: record social e finale sold out a Napoli

    TOTAL AUDIENCE DI 752MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE. NEI SETTE GIORNI OLTRE 2,1 MILIONI (FREE+PAY): +6% RISPETTO A UN ANNO FA ANCORA RECORD DI VOTI, QUASI 2,9 MILIONI: +9% SULLA SCORSA STAGIONE CONTINUA ANCHE L’EXPLOIT DELLA CONVERSAZIONE SOCIAL: +73% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, PROGRAMMA IN ASSOLUTO PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA Immagini concesse da Sky X Factor 2025 è tutti giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Max Pezzali e gli 883 arrivano in chiaro su TV8: la serie Sky che fa cantare tutta Pavia

    Miglior debutto per una serie Sky Original negli ultimi otto anni per i primi due episodi Oltre 1.3 milioni di spettatori nei 7 giorni per la serie su Sky La serie ha registrato una permanenza del pubblico superiore al 70%Incremento del +11% di ascolto successivo alla finestra di visione dei 28 giorni, confermandosiserie imperdibile per gli spettatori Per la prima volta in chiaro su TV8 sbarca “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 07 novembre 2025

  • Il Tribunale sbarra la strada alla Serie A: le azioni di gioco virtuali non violano i diritti audiovisivi

    Un'importante pronuncia del Tribunale Ordinario di Genova, emessa dalla V Sezione collegiale, ha stabilito un confine cruciale tra i diritti esclusivi detenuti dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e la libertà di espressione creativa nell'ambiente videoludico. La decisione, che respinge il reclamo della Lega, segna un punto di svolta nel dibattito sempre più acceso su come la normativa sui diritti audiovisivi, nata nell'era pre-digitale...
    S
    Sport
    giovedì, 06 novembre 2025

  • DAZN e Carta Giovani Nazionale: nuove offerte top per i fan dello sport under 35 in Italia

    DAZN, leader a livello globale nell’intrattenimento sportivo e primo OTT ad aver aderito all’iniziativa nel 2023, rinnova la propria collaborazione con Carta Giovani Nazionale, il progetto promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, dedicata ai cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni.Un impegno che prosegue per valorizzare la...
    D
    DAZN
    giovedì, 06 novembre 2025

  • Diretta Esclusiva Sky NOW Europa e Conference League 2025/26 6 Novembre: Palinsesto Telecronisti

    Giovedi 6 Novembre UEFA CONFERENCE LEAGUE UEFA EUROPA LEAGUESU SKY E IN STREAMING SU NOW36 PARTITE LIVE DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEACON DIRETTA GOLTRE LE ITALIANE IN CAMPO: alle 18:45 MAINZ - FIORENTINA alle 21 RANGERS GLASGOW - ROMA e BOLOGNA - BRANNApprofondimento pre e postpartita affidato aSTUDIO EUROPA E CONFERENCE LEAGUEcon i giornalisti e i top talent di Sky Sport   TV8 Europa League Nightin diretta un big match tra club stranieri Giovedi 6...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 06 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 13a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 08 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 8 Novembre Live Rai Sport: ItalRugby, emozioni al femminile tra calcio, volley e basket

    In vista del weekend, Sabato 8 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&eg...
     sabato, 08 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Petra - Gli Onori di Casa, Sabato 8 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie In "Petra - Stagione 3: Gli onori di casa", Paola Cortellesi torna nei panni dell'iconica ispettrice genovese creata da Alicia Giménez-Bartlett. Quando un influente imprenditore viene trovato ucciso accanto a una giovane prostituta, Petra e il fidato Antonio Monte (Andrea Pennac...
     sabato, 08 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (7 - 9 Novembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 7 a domenica 9 novembre in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena l’11ª giornata di Premier League. Si parte sabato alle 13.30 con Tottenham-Manchester United (Sky Sport Calcio); alle 16 appuntamentocon Everton-Fulham (Sky Sport Calcio) e West Ham-Burnley (Sky Sport 259). Alle 18.30 ...
     venerdì, 07 novembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 7 - 13 Novembre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 07 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨