De Niro doppio boss a New York: “The Alto Knights” debutta su Sky Cinema e NOW

Sky Cinema presenta in prima TV THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE, il nuovo film diretto dal premio Oscar® Barry Levinson, con un magistrale Robert De Niro nel doppio ruolo dei due boss della mafia newyorkese Frank Costello e Vito Genovese, in arrivo lunedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.

Distribuito da Warner Bros. Pictures, il film è scritto dal candidato all’Oscar® Nicholas Pileggi (Quei bravi ragazzi) e prodotto dal premio Oscar® Irwin Winkler (Toro scatenato, The Irishman). THE ALTO KNIGHTS – I DUE VOLTI DEL CRIMINE è un epico racconto di amicizia, potere e tradimento ambientato nella New York degli anni ’40 e ’50, quando il sogno americano si intrecciava con l’ascesa della criminalità organizzata.

Al centro, la storia vera di due uomini un tempo inseparabili, poi diventati rivali in una guerra per il controllo della città. Levinson firma un film di grande eleganza visiva e tensione morale, che riflette sull’ambiguità del potere e sui legami che lo alimentano, restituendo al gangster movie il respiro classico del grande cinema americano. Accanto a De Niro, il cast include Debra Messing, Cosmo Jarvis, Kathrine Narducci e Michael Rispoli. Girato tra il Canada e Cincinnati, dove è stata ricreata con straordinaria precisione la New York dell’epoca, il film restituisce con forza e stile il ritratto di un mondo in bilico tra fedeltà e potere, violenza e destino.

SINOSSI - Nella New York del dopoguerra, Frank Costello e Vito Genovese sono due potenti figure della criminalità organizzata. Un tempo amici, diventano rivali in una guerra spietata per il controllo della città. Mentre le alleanze si sgretolano e la lealtà lascia spazio al sospetto, la loro storia diventa il riflesso di un’America divisa tra ambizione, moralità e violenza.

THE ALTO KNIGHTS - I DUE VOLTI DEL CRIMINE | lunedì 10 novembre alle 21:15 su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K per i clienti Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo. E grazie a Sky Extra (il programma loyalty di Sky), per i clienti Sky da più di 3 anni il film sarà disponibile in anteprima on demand con Primissime.

