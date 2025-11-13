Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW
Immagine di X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW - Scopri di più su Sky Italia

X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (com.stampa)

S
Sky Italia
giovedì, 13 novembre 2025 | Ore: 06:00

X Factor 2025: al via le Audition con Giorgia e i nuovi giudici su Sky e streaming NOWPotrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, l’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara (quest’anno powered by McDONALD’S) che in pochi minuti creeranno un loop musicale frenetico e potentemente scenografico da lasciare senza fiato; dopodiché si proseguirà con il meccanismo classico, gli artisti divisi in due manche.

A fine serata, il concorrente meno votato di tutto il quarto Live sarà eliminato direttamente; il penultimo e il terzultimo nella classifica complessiva si sfideranno poi al giudizio del Tavolo formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: da qui arriverà il nome del secondo eliminato.

Come sempre, a tenere le redini in questa serata che si preannuncia particolarmente calda sarà Giorgia.

Il palco dell’X Factor Arena è pronto quindi ad accogliere una puntata che potrebbe segnare un punto di svolta in questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Dopo la Giostra, in cui gli artisti in gara rieseguiranno uno dei brani che più hanno lasciato il segno tra quelli eseguiti fin qui, per la seconda parte della serata queste sono le assegnazioni di questa settimana:

  • Achille Lauro ha scelto per i suoi artisti due brani epocali della musica italiana e complicatissimi da eseguire: per LAYANA “Ancora ancora ancora” di Mina e per eroCaddeo “La cura” di Franco Battiato;
  • anche Francesco Gabbani alza l’asticella per i suoi ragazzi con tre brani conosciutissimi della nostra musica: ha dato a tellynonpiangere “Io sono Francesco” di Tricarico, a PierC “E tu…” di Claudio Baglioni e a MICHELLE “Rimmel” di Francesco De Gregori;
  • sarà uno scoglio decisamente insidioso anche per gli artisti di Jake La Furia: TOMASI avrà “I giardini di marzo” di Lucio Battisti, mentre DELIA canterà “La notte”, brano del 1965 di Salvatore Adamo, inserito in un mash-up sorprendente;
  • infine, due brani molto conosciuti, pur se di due epoche lontanissime, per i cantanti della squadra di Paola Iezzi: a VISCARDI è stato assegnato “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli, a rob “Bring Me to Life” degli Evanescence.

Un ospite speciale salirà sul palco dell’X Factor Arena per questo quarto Live: tornerà a X Factor Mika, uno dei cantautori più originali e iconici della sua generazione, capace di costruire un universo sonoro gioioso, raffinato e intriso di pop alternativo, nonché giudice dello show per 5 edizioni. 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 3 miliardi di stream e 1 miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono a dischi d’oro e di platino ottenuti in 32 Paesi, dopo quasi vent’anni di carriera con sei album in studio, Mika presenterà il suo prossimo album in arrivo nel 2026 e anticipato dal nuovo singolo “Modern Times”.

Come sempre, prima di salire sul palco principale dell’Arena Mariasole Pollio prenderà la parola dal backstage per l’Ante Factor, che condenserà in pochi minuti tutta la tensione di una puntata così importante.

Proseguono inoltre i due appuntamenti quotidiani su Sky Uno e in streaming su NOW che seguono da vicino il percorso dei ragazzi:

  • dal lunedì al venerdì alle 19:20, il Daily di X Factor 2025 per seguire la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove;
  • ogni mercoledì alle 21:15, il Road To X Factor 2025 ripercorre la settimana tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco.

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni dei protagonisti. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor.

L’APP X FACTOR 2025

L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni:

  • HOME, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;
  • PROTAGONISTI, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;
  • VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

  • WEB: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;
  • App X FACTOR 2025: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;
  • Decoder Sky Q:tasto verde del telecomando;
  • Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

PARTNER

  • Sky Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle ha portato a bordo di X Factor 2025: Tim, che per la terza edizione sarà Main Partner di X Factor;
  • il Premium Partner il Beauty Partner l’Automotive Partner gli Official Partner il Technical Partner

MEDIA PARTNER

  • Anche quest’anno RTL 102.5 è la radio ufficiale di X Factor. La radio più ascoltata d’Italia racconterà tutti i momenti più salienti di questa nuova edizione, raccogliendo le voci, le emozioni e i sogni di tutti i protagonisti dello show. Urban Vision Group, media company, leader nel maxi digital outdoor e nella rigenerazione urbana attraverso progetti di comunicazione innovativi, si conferma
  • Rolling Stone Italia, il magazine dedicato alla musica e alla pop culture, anche quest’anno sarà presente a X Factor per raccontare le esibizioni dei protagonisti, le scelte dei giudici e l’avanzamento della gara fino alla proclamazione del nuovo talento della musica.
  • Anche nel 2025 Billboard Italia è media partner di X Factor. Billboard è il riferimento mondiale dell’industria discografica. Nel 2017 nasce la versione italiana, la prima edizione locale in Europa della testata americana. L’obiettivo è promuovere la cultura del nostro Paese a livello globale attraverso una community internazionale di appassionati di musica.
  • Stories Partner di X Factor è Vanity Fair Italia, brand di Condé Nast diretto da Simone Marchetti, che racconta l'attualità e le storie dei personaggi della musica, del cinema e dell'entertainment attraverso interviste e approfondimenti con un linguaggio innovativo e un punto di vista unico e inaspettato.
  • Cosmopolitan è il brand manifesto della Gen Z. Rappresenta individui liberi e alla scoperta di sé, e racconta la musica come strumento di espressione della propria unicità. La mediapartnership con X Factor avrà l’obiettivo di far conoscere al pubblico i giovani concorrenti di questa edizione direttamente nel backstage, alla scoperta di ciò che non si vede sul palco.

CREDITI

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani e Lorenzo Campagnari. Scritto con Elaine Henri, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Nadia Forini, direttore musicale Antonio Filippelli, direzione artistica Laccio&Shake, regia studio Luigi Antonini, regia daily e backstage Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico, costumista Maria Sabato, stylist Susanna Ausoni.

  • Sito ufficiale xfactor.sky.it
  • Hashtag ufficiale#XF2025
  • Instagram @xfactoritalia | @skyitalia | @nowtvit
  • Facebook @xfactoritalia | @SkyItalia | @NOWTVit
  • X @XFactor_Italia | @SkyItalia | @NOWTV_It
  • TikTok @xfactor_italia | @skyitalia | @nowit
  • Youtube xfactoritalia | Sky

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

    Potrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Zverev (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Gruppo Bjorn Borg: grazie al successo di AugerâAliassime su Shelton, Sinner è padrone del proprio destino nel match serale con Zverev. Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. L'Inalpi Arena ha offerto ancora una volta la sua elettrizzante combinazione di tattica e suspense, ma è stato il drammatico epilogo della sessione diurna del Gruppo Bjorn Borg a spalancare la strada a Jannik Sinner. Grazie alla strenua rimonta di Felix Auger-Aliassime su Ben...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Agcom Delibera 96/25/CONS: entra in vigore l’age verification per siti e piattaforme video

    La delibera n. 96/25/CONS relativa all'age verification, come disposta dal Decreto Caivano, entra oggi pienamente in vigore. L'Autorità, in applicazione della delibera citata, ha proceduto alla pubblicazione, in data 31 ottobre 2025, della lista dei soggetti obbligati, oggetto di periodico aggiornamento, che è stata altresì comunicata alla Commissione europea. Per quanto riguarda le tempistiche di implementazione del sistema di verifica, tenuto conto...
    I
    Internet e Tv
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • NOW a Torino: tre giorni di sport, intrattenimento e 'caramelle' in Piazza Vittorio Veneto

    Dopo il successo delle tappe di Milano e Napoli, NOW, il servizio streaming di Sky, approda nel cuore di Torino nel weekend delle Nitto ATP Finals 2025, per celebrare insieme alla città un fine settimana dedicato allo sport e all’intrattenimento. Dal 14 al 16 novembre, Piazza Vittorio Veneto ospiterà un grande evento aperto al pubblico: tre giorni di appuntamenti imperdibili tra sfide di padel, spettacolo e le sorprese del celebre distributore di caramelle,...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Una Figlia in prima TV su Sky e NOW: Accorsi e Francesconi tra amore e conflitti familiari

    Sky Cinema presenta in prima TV UNA FIGLIA, il nuovo film di Ivano De Matteo, con Stefano Accorsi e Ginevra Francesconi, in arrivo mercoledì 12 novembre,alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Dopo MIA, Ivano De Matteo torna a esplorare il legame tra genitori e figli con una storia che affronta temi difficili come la responsabilità, la colpa e la...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 12 novembre 2025

  • Siviglia 4K HDR Summit 2025: UHD, AI e 8K rivoluzionano il futuro dell’audiovisivo globale 💡

    Siviglia torna a essere, per l'undicesima volta, l'epicentro mondiale della tecnologia audiovisiva avanzata. Con oltre 70 esperti provenienti da 22 nazioni tra Europa, Asia, Nord e Sud America, l'edizione 2025 del 4K HDR Summit non è solo un convegno, ma un vero e proprio crocevia in cui "la tecnologia e il contenuto hanno tempo per confrontarsi". L'evento, organizzato da Medina Media Events, si svolge in quattro intense giornate, dall'11 al 14...
    S
    Satellite / Estero
    martedì, 11 novembre 2025

  • Accused – Sotto processo: il legal thriller di Howard Gordon con Chiklis e Breslin arriva su Sky e NOW

    Persone comuni, decisioni difficili, conseguenze impreviste. Dall’11 novembre su Sky e in streaming su NOW arriva ACCUSED – SOTTO PROCESSO, nuovo courtroom thriller creato da Howard Gordon, co-ideatore di Homeland – Caccia alla spia e produttore esecutivo di 24 – Redenzione., dall’omonimo legal drama antologico britannico vincitore dell’International Emmy Award. Ogni episodio di Accused – Sotto processo...
    S
    Sky Italia
    martedì, 11 novembre 2025

  • Amazon blocca app pirata su Fire TV: stop mirato delle illegali per sicurezza e tutela diritti d’autore

    L’epoca in cui la chiavetta multimediale più popolare di Amazon fungeva da inconsapevole porta d'accesso per i sistemi di streaming illegale e IPTV sembra volgere al termine. Dopo anni in cui i giganti della tecnologia si sono concentrati sull’impedire l’ingresso di applicazioni illegali nei loro store ufficiali, Amazon ha deciso di alzare drasticamente il tiro, dando il via a una vasta operazione globale contro la pirateria televisiva che colpisce...
    I
    Internet e Tv
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Sinner - Auger-Aliassime (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Le Nitto ATP Finals di Torino non sono solo l'epilogo scintillante della stagione tennistica, ma quest'anno segnano un traguardo storico per lo sport italiano: per la prima volta, due atleti azzurri competono contemporaneamente nel prestigioso torneo di fine anno. Tutti gli occhi sono puntati sull'Inalpi Arena, dove il campione in carica Jannik Sinner inaugurerà la sua campagna nel Gruppo Bjorn Borg, affrontando subito il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 8 al...
    S
    Sport
    lunedì, 10 novembre 2025

  • Serie A 2025/26: ascolti 11ª giornata DAZN con 5,9 milioni. Inter-Lazio e Juventus-Torino in evidenza

    Ottimo risultato per l’11ª giornata della stagione 2025/26 di Serie A Enilive che ha sfiorato i 6 milioni di spettatori su DAZN (5.916.523). Un dato in netta crescita con un +18% di audience rispetto allo stesso turno della scorsa stagione che aveva totalizzato 5.014.827 spettatori. Il big match Inter-Lazio, in esclusiva su DAZN e decisivo per il ritorno dei nerazzurri in vetta alla classifica, ha contribuito al risultato complessivo,...
    D
    DAZN
    lunedì, 10 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Ghostbusters: Minaccia glaciale, Giovedi 13 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Ghostbusters: Minaccia glaciale" riporta in azione gli Acchiappafantasmi in una New York sconvolta da un'inaspettata Era Glaciale. Vecchi e nuovi membri del team uniscono le forze per affrontare una misteriosa energia maligna che minaccia la città, tra sequenze comiche, effetti...
     giovedì, 13 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Una Figlia, Mercoledi 12 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Una figlia" è un intenso dramma di Ivano De Matteo con Stefano Accorsi. Il protagonista vive esclusivamente per sua figlia dopo la morte della moglie, ma quando prova ad aprirsi a un nuovo amore, si trova a confrontarsi con la reazione imprevedibile della ragazza, tra conflitti, emo...
     mercoledì, 12 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Secret Team 355, Martedi 11 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Secret Team 355" porta sullo schermo un'avventura spy-action tutta al femminile, con Jessica Chastain, Lupita Nyong'o, Penelope Cruz e Diane Kruger. Un gruppo di agenti internazionali deve collaborare per recuperare un dispositivo top secret finito nelle mani sbagliate, affrontando i...
     martedì, 11 novembre 2025

  • Logo Sky TV - Programmi TV

    Logo Sky - Canale TV

    Guida TV Sky e NOW 9 - 15 Novembre: De Niro, Call My Agent, Luke Perry e maratona Jumanji

    GUIDA TV SKY / NOW | 9 - 15 NOVEMBRE 2025 Cerchi qualcosa da guardare su Sky e in streaming su NOW questa settimana? Questo articolo elenca i migliori programmi che andranno in onda sulla piattaforma nei prossimi sette giorni. Troverai film, serie TV, programmi di intrattenimento e altro ancora. Siete pronti a godervi queste imperdibili prime visioni? Quali di questi titoli seguirete con più interesse? Fatecelo sapere nei commenti! Domenica 9 novembre l'appuntamento su Sky e NO...
     lunedì, 10 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: The Alto Knights - I due volti del crimine, Lunedi 10 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "The Alto Knights - I due volti del crimine" segna l'incontro tra Barry Levinson e Robert De Niro in un gangster movie dall'atmosfera densa e autentica, ispirato a una storia vera. Ambientato nella New York degli anni Cinquanta, il film racconta la rivalità tra due figure l...
     lunedì, 10 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨