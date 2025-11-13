X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

Potrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra, l’esibizione senza soluzione di continuità di tutti gli artisti in gara (quest’anno powered by McDONALD’S) che in pochi minuti creeranno un loop musicale frenetico e potentemente scenografico da lasciare senza fiato; dopodiché si proseguirà con il meccanismo classico, gli artisti divisi in due manche.

A fine serata, il concorrente meno votato di tutto il quarto Live sarà eliminato direttamente; il penultimo e il terzultimo nella classifica complessiva si sfideranno poi al giudizio del Tavolo formato da Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi: da qui arriverà il nome del secondo eliminato.

Come sempre, a tenere le redini in questa serata che si preannuncia particolarmente calda sarà Giorgia.

Il palco dell’X Factor Arena è pronto quindi ad accogliere una puntata che potrebbe segnare un punto di svolta in questa stagione dello show Sky Original prodotto da Fremantle. Dopo la Giostra, in cui gli artisti in gara rieseguiranno uno dei brani che più hanno lasciato il segno tra quelli eseguiti fin qui, per la seconda parte della serata queste sono le assegnazioni di questa settimana:

Achille Lauro ha scelto per i suoi artisti due brani epocali della musica italiana e complicatissimi da eseguire: per LAYANA “Ancora ancora ancora” di Mina e per eroCaddeo “La cura” di Franco Battiato;

anche Francesco Gabbani alza l'asticella per i suoi ragazzi con tre brani conosciutissimi della nostra musica: ha dato a tellynonpiangere "Io sono Francesco" di Tricarico, a PierC "E tu…" di Claudio Baglioni e a MICHELLE "Rimmel" di Francesco De Gregori;

sarà uno scoglio decisamente insidioso anche per gli artisti di Jake La Furia: TOMASI avrà "I giardini di marzo" di Lucio Battisti, mentre DELIA canterà "La notte", brano del 1965 di Salvatore Adamo, inserito in un mash-up sorprendente;

infine, due brani molto conosciuti, pur se di due epoche lontanissime, per i cantanti della squadra di Paola Iezzi: a VISCARDI è stato assegnato "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, a rob "Bring Me to Life" degli Evanescence.

Un ospite speciale salirà sul palco dell’X Factor Arena per questo quarto Live: tornerà a X Factor Mika, uno dei cantautori più originali e iconici della sua generazione, capace di costruire un universo sonoro gioioso, raffinato e intriso di pop alternativo, nonché giudice dello show per 5 edizioni. 20 milioni di album venduti in tutto il mondo, più di 3 miliardi di stream e 1 miliardo di visualizzazioni video, che si aggiungono a dischi d’oro e di platino ottenuti in 32 Paesi, dopo quasi vent’anni di carriera con sei album in studio, Mika presenterà il suo prossimo album in arrivo nel 2026 e anticipato dal nuovo singolo “Modern Times”.

Come sempre, prima di salire sul palco principale dell’Arena Mariasole Pollio prenderà la parola dal backstage per l’Ante Factor, che condenserà in pochi minuti tutta la tensione di una puntata così importante.

Proseguono inoltre i due appuntamenti quotidiani su Sky Uno e in streaming su NOW che seguono da vicino il percorso dei ragazzi:

dal lunedì al venerdì alle 19:20 , il Daily di X Factor 2025 per seguire la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove;

, il per seguire la preparazione ai Live e il lavoro in sala prove; ogni mercoledì alle 21:15, il Road To X Factor 2025 ripercorre la settimana tra assegnazioni, backstage e momenti inediti, fino all’accensione del palco.

I Live Show di X Factor 2025 andranno in onda ogni giovedì alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand e su Sky Go, e in chiaro il martedì successivo alle 21.30 su TV8.

Torna l’appuntamento con Ante Factor, in diretta dal backstage a pochi metri dal palco, per raccontare in tempo reale emozioni e tensioni dei protagonisti. Alla conduzione, quest’anno, ci sarà Mariasole Pollio, che entra così per la prima volta nella famiglia di X Factor.

L’APP X FACTOR 2025

L’app di X Factor 2025 ha 3 sezioni:

HOME , per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025;

, per rivedere tutte le esibizioni dei Live Show, gli ospiti e i commenti dei giudici, il Daily e i contenuti esclusivi dal dietro le quinte di #XF2025; PROTAGONISTI , per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice;

, per trovare subito le notizie e i contenuti che riguardano uno specifico giudice o la conduttrice; VOTA, con cui votare gratuitamente i concorrenti durante le sessioni di televoto e decidere chi sarà il vincitore di X Factor 2025.

I 4 CANALI DI VOTO DI X FACTOR

Il voto durante i Live sarà disponibile tramite i seguenti canali in modo totalmente gratuito:

WEB : accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google;

: accedendo al sito xfactor.sky.itda desktop o da mobile, loggandosi con il proprio Sky ID oppure registrandosi oppure loggandosi con Facebook, Apple o Google; App X FACTOR 2025 : scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google;

: scaricando gratis l’App X Factor 2025 da Apple Store o, per i dispositivi Android, da Google Play e accedendo alla sezione di voto. Per procedere al voto è necessario fare login con Sky ID o Facebook; Apple Id, Google; Decoder Sky Q :tasto verde del telecomando;

:tasto verde del telecomando; Sky Glass:tasto interattività del telecomando.

CREDITI

X Factor 2025: capo progetto Paola Costa, produttori esecutivi Barnaby Boccoli, Barbara Gerli, Paolo Scarbaci, un programma di Giacomo Carrera, Laura Mariani e Lorenzo Campagnari. Scritto con Elaine Henri, Alessandro Caruso, Anna Ferrajoli, Nadia Forini, direttore musicale Antonio Filippelli, direzione artistica Laccio&Shake, regia studio Luigi Antonini, regia daily e backstage Adriano Galli, direttore della fotografia Ivan Pierri, scenografo Paola Spreafico, costumista Maria Sabato, stylist Susanna Ausoni.

