Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itNotizieSky Italia › Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
Immagine di Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - Scopri di più su Sky Italia

Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

News inserita da: Simone Rossi (Satred)

Fonte: Digital-News (original)

S
Sky Italia
domenica, 16 novembre 2025 | Ore: 11:18

Torna il grande calcio internazionale su Skyin streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

Domenica 16 in programma i primi otto match della decima giornata di qualificazioni: alle 15 Portogallo-Armenia (Sky Sport Calcio)e Ungheria-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport 257), alle 18 Albania-Inghilterra (Sky Sport 255) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Ucraina-Islanda, Azerbaijan-Francia e Serbia-Lettonia. Alle 20.45 sarà la volta di Israele-Moldavia (Sky Sport Calcio). Italia-Norvegia saràtrasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio.

Lunedì 17 ancora grandi appuntamenti: alle 20.45 Germania-Slovacchia (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Irlanda del Nord-Lussemburgo, Malta-Polonia, Paesi Bassi-Lituania, Repubblica Ceca-Gibilterra e Montenegro-Croazia.

Martedì 18 il giorno conclusivo. Alle 20.45 Spagna-Turchia (Sky Sport Uno e Cielo) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Galles-Macedonia del Nord, Svezia-Slovenia, Kosovo-Svizzera, Scozia-Danimarca, Bielorussia-Grecia, Bulgaria-Georgia, Austria-Bosnia Erzegovina, Romania-San Marino e Belgio-Liechtenstein.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

Digital-NewsDIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive  

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

  • Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. F - PORTOGALLO vs ARMENIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Christian Giordano
    Gruppo F con Ungheria seconda a quota 8 e Repubblica d'Irlanda terza a 7. Portogallo primo a quota 10. Ha vinto 6-0 all'andata. Armenia ultima con 3 punti.
     
  • Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. F - UNGHERIA vs REPUBBLICA D'IRLANDA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Paolo Ciarravano
     
  • Ore 18:00: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

    - Ucraina vs Islanda (Gr. D): Fabrizio Redaelli
    - Azerbaijan vs Francia (Gr. D): Andrea Voria
    - Serbia vs Lettonia (Gr. K): Elia Faggion 
    - Albania vs Inghiltera (Gr. K): Nicolò Ramella
     
  • Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. K - ALBANIA vs INGHILTERRA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Nicola Roggero
     
  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
     Con: Mario Giunta, Gianfranco Teotino, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. I - ISRAELE vs MOLDAVIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Gianluigi Bagnulo
    Gruppo I con Norvegia prima a quota 21, Italia seconda con 18 ed Estonia con 4. Israele terza con 9 punti. Ha vinto 4-0 all'andata. Moldavia con un punto.
     
  • Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. I - ITALIA vs NORVEGIA
    Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: differita su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

LUNEDI 17 NOVEMBRE 2025

  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
     Con: Mario Giunta, Federico Zancan
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti

  • Ore 20:45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

    - Irlanda del Nord vs Lussemburgo (Gr. A): Paolo Ciarravano
    - Germania vs Slovacchia (Gr. A): Christian Giordano
    - Malta vs Polonia (Gr. G): Luca Mastrorilli
    - Paesi Bassi vs Lituania (Gr. G): Antonio Nucera
    - Repubblica Ceca vs Gilbilterra (Gr. L): Andrea Voria
    - Montenegro vs Croazia (Gr. L): Dario Massara

  • Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. A - GERMANIA vs SLOVACCHIA
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca: Pietro Nicolodi

MARTEDI 18 NOVEMBRE 2025

  • Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
     Con: Leo Di Bello e Gianfranco Teotino
    Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
     
  • Ore 20:45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata - DIRETTA GOL
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali. 

    - Galles vs Macedonia Del Nord (Gr. J): Matteo Marceddu
    - Svezia vs Slovenia (Gr. B): Christian Giordano
    - Kosovo vs Svizzera (Gr. B): Elia Faggion
    - Scozia vs Danimarca: (Gr. C): Dario Massara
    - Bielorussia vs Grecia (Gr. C): Giovanni Poggi
    - Bulgaria vs Georgia (Gr. E): Fabrizio Redaelli
    - Spagna vs Turchia (Gr. E): Antonio Nucera
    - Austria vs Bosnia Erzegovina (Gr. H): Pietro Nicolodi
    - Romania vs San Marino (Gr. H): Manuel Favia
    - Belgio vs Liechtenstein (Gr. J): Federico Zanon
     
  • Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. E - SPAGNA vs TURCHIA
    [in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
    Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201
    Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
    Telecronaca Federico Zancan

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi)

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

Tutto lo Sport di Sky in diretta streaming F1®, MotoGP™, UEFA Champions League, Serie A e molto altro! 5,99€ per il primo meseCon NOW tutto lo sport su Sky in diretta streaming
Clicca qui e scopri tutte le offerte attive  

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Domenica 16 in programma i primi otto match della decima giornata di qualificazioni:...
    S
    Sky Italia
    domenica, 16 novembre 2025

  • Tennis ATP Finals Torino 2025 🎾Semifinale OGGI Sinner - De Minaur (diretta Sky Sport, NOW e Rai 2)

    Sinner entra in campo con un dominio statistico quasi irreale, De Minaur risponde col coraggio di chi non ha nulla da perdereDiretta tv ore 14:30 su Sky Sport Uno, NOW, Rai 2. Il primato di Alcaraz contro l’ascesa feroce di Auger-Aliassime costruisce un equilibrio pronto a esplodere Diretta tv ore 20:30 su Sky Sport Uno, NOWLa Inalpi Arena stratifica attese, rivalità e un senso di resa dei conti imminente Torino si prepara a ospitare il culmine della stagione...
    S
    Sport
    sabato, 15 novembre 2025

  • Sky Up The Edit torna nelle scuole per insegnare rispetto e valori dello sport

    Bertolucci, Schiavone e il Ministro Abodi guidano incontroSky promuove inclusione digitale e fair play tra studentiOltre 2.500 ragazzi collegati in streaming discutono di rispetto dentro e fuori dal campo. Nuovo appuntamento nelle scuole per Sky Up The Edit, il progetto di Sky che offre a studentesse e studenti tra gli 8 e i 18 anni l’opportunità di mettersi alla prova nella creazione di un contenuto multimediale sul tema del Rispetto, al centro di questa quarta edizione,...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • X Factor 2025 Sky NOW Live #4 travolge con doppia eliminazione, ritorno Mika e tango di Favino

    HELL FACTOR INFIAMMA IL TAVOLO DEI GIUDICITOTAL AUDIENCE DI 771MILA SPETTATORI MEDI, +9% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO, E OLTRE IL 4% DI SHARENEI SETTE GIORNI 2,1 MILIONI PER LA PUNTATA PRECEDENTE (FREE+PAY)ANCORA RECORD DI VOTI: QUASI 3,5 MILIONI: +19% SULLA SCORSA STAGIONE X FACTOR DOMINA LA CONVERSAZIONE SOCIAL:+69% RISPETTO ALL’EDIZIONE PRECEDENTE, È IL PROGRAMMA PIÙ COMMENTATO DELLA GIORNATA  Immagini concesse da Sky X Factor 2025...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Avvocato Ligas Sky e NOW: Luca Argentero nel teaser di un legal drama esplosivo

    La serie presenta un protagonista geniale e pericoloso in bilico tra carisma, caos e casi impossibili.   Affascinante, geniale, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole. Lorenzo Ligas è un avvocato penalista dal talento indiscusso e con una vita privata… turbolenta. A prestargli tutto il suo carisma è l’amatissimo Luca Argentero: è lui il protagonista assoluto di AVVOCATO LIGAS, il primo legal drama Sky Original...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Hanno Ucciso l’Uomo Ragno su TV8 accende l’ascesa degli 883 tra amicizia e prime fratture

    Il terzo e quarto episodio ripercorre l’origine del mito tra sogni adolescenziali, musica e la prima crisi tra Max e MauroVenerdi 14 Novembre alle ore 21:30 su TV8 Da due compagni di banco per caso, due ragazzi che sono amici come lo si può essere solo durante l’adolescenza, prende il via la storia di un successo travolgente, in grado di dar vita in pochissimi anni a una delle realtà più amate e iconiche della musica italiana. Ed...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Call My Agent Italia 3 su Sky e NOW sconvolge la CMA tra rivoluzione interna e guerra con UBA

    La CMA affronta una stagione che ribalta dinamiche,poteri e fragilità portando la serie nel suo punto di massima tensione.da Venerdi 14 Novembre alle 21:15 su Sky e in streaming su NOW L'agenzia CMA riapre le sue porte, un luogo che Nils Hartmann, Executive Vice President di Sky Studios Italia, ha definito un vero e proprio "crocevia di talenti" e dove "il motore della serie è la famiglia disfunzionale". Ma in questa terza stagione, che...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 14 novembre 2025

  • Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 9a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno. Giovedì 13 novembre 2025, le qualificazioni europee ai Mondiali 2026...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

  • HbbTV Awards 2025: tutti i vincitori dell’eccellenza nella TV interattiva

    L’Associazione HbbTV, una iniziativa globale dedicata alla definizione di standard aperti per la distribuzione di servizi interattivi, sia via broadcast che via broadband, attraverso televisori e set-top box connessi alla rete, è orgogliosa di annunciare i vincitori per gli HbbTV Award 2025, pensati per rappresentare e celebrare l'eccellenza nella comunità HbbTV. Digital-News.it è media partner italiano dell'HBBTV Symposium 2025 I...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 13 novembre 2025

  • X Factor 2025 Live 4: Hell Factor con doppia eliminazione su Sky e NOW

    Potrebbe essere la serata della svolta a X Factor 2025. Giovedì 13 novembre, in diretta su Sky e in streaming su NOW, il quarto Live Show di quest’anno sarà Hell Factor e scriverà un capitolo importante, forse decisivo, di questa edizione con una puntata ad altissima tensione e soprattutto caratterizzata da una doppia eliminazione: si inizierà con la manche più spettacolare della stagione, la Giostra,...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 13 novembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Tennis e Calcio Domenica 16 Novembre: ATP Finals Sinner-Alcaraz, Italia-Norvegia, Sci Levi

    In vista del weekend, Domenica 16 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è l...
     domenica, 16 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Mi presenti i tuoi?, Domenica 16 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie Stasera su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) va in onda Ti presento i miei 2, il sequel della celebre commedia con Ben Stiller, Robert De Niro, Dustin Hoffman e Barbra Streisand. L'incontro tra consuoceri, con tutti i malintesi e le rivalità familiari, si trasforma in una valanga ...
     domenica, 16 novembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 14a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio come nella connettività, la velocità e la performance sono elementi essenziali. Per questo, Sky Wifi – il servizio ultrabroadband di Sky – è il partner ideale della Serie C, perché unisce cit...
     sabato, 15 novembre 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Sabato 15 Novembre Live Rai Sport: ATP Finals Tennis Sinner-De Minaur, Sci Alpino Levi e molto altro

    In vista del weekend, Sabato 15 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&e...
     sabato, 15 novembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Colpi d'amore, Sabato 15 Novembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all'insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie "Colpi d'amore" porta Ke Huy Quan al centro di una action-comedy dal ritmo serrato, dove un ex killer ormai dedito al mercato immobiliare vede la sua nuova vita andare in frantumi quando riappare la donna che aveva risparmiato anni prima. Tra ironia, resa dei conti e un passato che bussa c...
     sabato, 15 novembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨