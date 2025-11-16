Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti
News inserita da: Simone Rossi (Satred)
Fonte: Digital-News (original)
Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.
Domenica 16 in programma i primi otto match della decima giornata di qualificazioni: alle 15 Portogallo-Armenia (Sky Sport Calcio)e Ungheria-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport 257), alle 18 Albania-Inghilterra (Sky Sport 255) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Ucraina-Islanda, Azerbaijan-Francia e Serbia-Lettonia. Alle 20.45 sarà la volta di Israele-Moldavia (Sky Sport Calcio). Italia-Norvegia saràtrasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio.
Lunedì 17 ancora grandi appuntamenti: alle 20.45 Germania-Slovacchia (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Irlanda del Nord-Lussemburgo, Malta-Polonia, Paesi Bassi-Lituania, Repubblica Ceca-Gibilterra e Montenegro-Croazia.
Martedì 18 il giorno conclusivo. Alle 20.45 Spagna-Turchia (Sky Sport Uno e Cielo) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Galles-Macedonia del Nord, Svezia-Slovenia, Kosovo-Svizzera, Scozia-Danimarca, Bielorussia-Grecia, Bulgaria-Georgia, Austria-Bosnia Erzegovina, Romania-San Marino e Belgio-Liechtenstein.
LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW
EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026
DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.
DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025
- Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. F - PORTOGALLO vs ARMENIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Christian Giordano
Gruppo F con Ungheria seconda a quota 8 e Repubblica d'Irlanda terza a 7. Portogallo primo a quota 10. Ha vinto 6-0 all'andata. Armenia ultima con 3 punti.
- Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. F - UNGHERIA vs REPUBBLICA D'IRLANDA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Paolo Ciarravano
- Ore 18:00: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata - DIRETTA GOL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.
- Ucraina vs Islanda (Gr. D): Fabrizio Redaelli
- Azerbaijan vs Francia (Gr. D): Andrea Voria
- Serbia vs Lettonia (Gr. K): Elia Faggion
- Albania vs Inghiltera (Gr. K): Nicolò Ramella
- Ore 18:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. K - ALBANIA vs INGHILTERRA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Nicola Roggero
- Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:30- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
Con: Mario Giunta, Gianfranco Teotino, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi
Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
- Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. I - ISRAELE vs MOLDAVIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Gianluigi Bagnulo
Gruppo I con Norvegia prima a quota 21, Italia seconda con 18 ed Estonia con 4. Israele terza con 9 punti. Ha vinto 4-0 all'andata. Moldavia con un punto.
- Ore 24:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. I - ITALIA vs NORVEGIA
Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio 202
Streaming: differita su NOW e Sky Go
Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi
LUNEDI 17 NOVEMBRE 2025
- Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
Con: Mario Giunta, Federico Zancan
Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
- Ore 20:45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata - DIRETTA GOL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.
- Irlanda del Nord vs Lussemburgo (Gr. A): Paolo Ciarravano
- Germania vs Slovacchia (Gr. A): Christian Giordano
- Malta vs Polonia (Gr. G): Luca Mastrorilli
- Paesi Bassi vs Lituania (Gr. G): Antonio Nucera
- Repubblica Ceca vs Gilbilterra (Gr. L): Andrea Voria
- Montenegro vs Croazia (Gr. L): Dario Massara
- Ore 20:45 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. A - GERMANIA vs SLOVACCHIA
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca: Pietro Nicolodi
MARTEDI 18 NOVEMBRE 2025
- Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026
Con: Leo Di Bello e Gianfranco Teotino
Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti
- Ore 20:45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata - DIRETTA GOL
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.
- Galles vs Macedonia Del Nord (Gr. J): Matteo Marceddu
- Svezia vs Slovenia (Gr. B): Christian Giordano
- Kosovo vs Svizzera (Gr. B): Elia Faggion
- Scozia vs Danimarca: (Gr. C): Dario Massara
- Bielorussia vs Grecia (Gr. C): Giovanni Poggi
- Bulgaria vs Georgia (Gr. E): Fabrizio Redaelli
- Spagna vs Turchia (Gr. E): Antonio Nucera
- Austria vs Bosnia Erzegovina (Gr. H): Pietro Nicolodi
- Romania vs San Marino (Gr. H): Manuel Favia
- Belgio vs Liechtenstein (Gr. J): Federico Zanon
- Ore 20.45: Uefa European Qualifiers World Cup 2026 9a Giornata Gr. E - SPAGNA vs TURCHIA
[in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]
Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201
Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go
Telecronaca Federico Zancan
