Qualificazioni Mondiali 2026 - Diretta Sky e NOW 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Torna il grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 13 a martedì 18 novembre appuntamento con le European Qualifiers ai campionati del mondo FIFA 2026 e con i match amichevoli. Studi pre e postpartita ogni giorno a partire dalle 20 e dalle 22.45, con la squadra editoriale di Sky Sport che introdurrà gli incontri del giorno.

Domenica 16 in programma i primi otto match della decima giornata di qualificazioni: alle 15 Portogallo-Armenia (Sky Sport Calcio)e Ungheria-Repubblica d’Irlanda (Sky Sport 257), alle 18 Albania-Inghilterra (Sky Sport 255) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Ucraina-Islanda, Azerbaijan-Francia e Serbia-Lettonia. Alle 20.45 sarà la volta di Israele-Moldavia (Sky Sport Calcio). Italia-Norvegia saràtrasmessa in differita a mezzanotte su Sky Sport Calcio.

Lunedì 17 ancora grandi appuntamenti: alle 20.45 Germania-Slovacchia (Sky Sport Arena) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Irlanda del Nord-Lussemburgo, Malta-Polonia, Paesi Bassi-Lituania, Repubblica Ceca-Gibilterra e Montenegro-Croazia.

Martedì 18 il giorno conclusivo. Alle 20.45 Spagna-Turchia (Sky Sport Uno e Cielo) e, con Diretta Gol (Sky Sport Calcio), anche Galles-Macedonia del Nord, Svezia-Slovenia, Kosovo-Svizzera, Scozia-Danimarca, Bielorussia-Grecia, Bulgaria-Georgia, Austria-Bosnia Erzegovina, Romania-San Marino e Belgio-Liechtenstein.

LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI SU SKY E IN STREAMING SU NOW

EUROPEAN QUALIFIERS - CAMPIONATI DEL MONDO FIFA 2026

DIGITAL-NEWS (www.Digital-News.it) grazie alla gentile concessione di SKY SPORT è lieta di poter offrire la programmazione completa su tutte le piattaforme (satellite, fibra, streaming) comprensiva dei telecronisti e degli opinionisti che seguiranno sui campi le partite.

DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025

Ore 15:00 Uefa European Qualifiers World Cup 2026 10a Giornata Gr. F - PORTOGALLO vs ARMENIA

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Christian Giordano

Gruppo F con Ungheria seconda a quota 8 e Repubblica d'Irlanda terza a 7. Portogallo primo a quota 10. Ha vinto 6-0 all'andata. Armenia ultima con 3 punti.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 257

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Paolo Ciarravano



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Ucraina vs Islanda (Gr. D): Fabrizio Redaelli

- Azerbaijan vs Francia (Gr. D) : Andrea Voria

- Serbia vs Lettonia (Gr. K) : Elia Faggion

- Albania vs Inghiltera (Gr. K): Nicolò Ramella



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport 255

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Nicola Roggero



Con: Mario Giunta, Gianfranco Teotino, Stefano De Grandis, Beppe Bergomi

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Gianluigi Bagnulo

Gruppo I con Norvegia prima a quota 21, Italia seconda con 18 ed Estonia con 4. Israele terza con 9 punti. Ha vinto 4-0 all'andata. Moldavia con un punto.



Satellite e Fibra: differita su Sky Sport Calcio 202

Streaming: differita su NOW e Sky Go

Telecronaca: Fabio Caressa e Beppe Bergomi

LUNEDI 17 NOVEMBRE 2025

Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con: Mario Giunta, Federico Zancan

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti





Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Irlanda del Nord vs Lussemburgo (Gr. A): Paolo Ciarravano

- Germania vs Slovacchia (Gr. A): Christian Giordano

- Malta vs Polonia (Gr. G): Luca Mastrorilli

- Paesi Bassi vs Lituania (Gr. G): Antonio Nucera

- Repubblica Ceca vs Gilbilterra (Gr. L) : Andrea Voria

- Montenegro vs Croazia (Gr. L): Dario Massara





Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Arena 204

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca: Pietro Nicolodi

MARTEDI 18 NOVEMBRE 2025

Dalle 20 alle 20:40 e dalle 22:45 alle 23:00- Studio: Uefa European Qualifiers World Cup 2026

Con: Leo Di Bello e Gianfranco Teotino

Le azioni piu' spettacolari con le interviste "a caldo" degli allenatori, dei protagonisti, le analisi e i commenti



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Calcio 202

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Tutti i gol "live" con il racconto e la voce inconfondibile dei telecronisti Sky per non perdersi nulla dei momenti piu' decisivi ed emozionanti di queste qualificazioni mondiali.



- Galles vs Macedonia Del Nord (Gr. J): Matteo Marceddu

- Svezia vs Slovenia (Gr. B): Christian Giordano

- Kosovo vs Svizzera (Gr. B): Elia Faggion

- Scozia vs Danimarca: (Gr. C): Dario Massara

- Bielorussia vs Grecia (Gr. C): Giovanni Poggi

- Bulgaria vs Georgia (Gr. E): Fabrizio Redaelli

- Spagna vs Turchia (Gr. E): Antonio Nucera

- Austria vs Bosnia Erzegovina (Gr. H): Pietro Nicolodi

- Romania vs San Marino (Gr. H): Manuel Favia

- Belgio vs Liechtenstein (Gr. J) : Federico Zanon



[in chiaro anche su Cielo HD - canale 26 DTT, 19 TivùSat e 156 Sky]

Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Uno 201

Streaming: diretta esclusiva su NOW e Sky Go

Telecronaca Federico Zancan

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

