MasterChef Sky & Netflix accende lo scontro con il Demogorgone in una campagna mai vista

Sky Italia
lunedì, 17 novembre 2025

Lo spot trasforma la cucina più famosa d’Italia nel Sottosopra
e mette i tre giudici faccia a faccia con l’ombra di Stranger Things.

Un incontro inedito quanto inquietante: nella cucina di MasterChef, non troviamo gli aspiranti chef, ma una presenza oscura direttamente dalla serie Stranger Things, il Demogorgone. È quello che accade nella nuova campagna di comunicazione, al via oggi, che promuove l’offerta Sky & Netflix e che vede protagonisti i tre giudici di MasterChef Italia, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, alle prese con questo ospite inatteso.

Nel nuovo spot, in onda da oggi, i tre giudici entrano nella cucina di MasterChef, pronti per l’inizio delle riprese della nuova stagione. L’iconico orologio scandisce i secondi, l’attesa cresce, ma basta un attimo e tutto cambia. Le luci tremano, l’aria si fa elettrica e quel luogo caldo e rassicurante si trasforma nel Sottosopra. Subito Locatelli intuisce che stanno accadendo delle “very Stranger Things” e dal centro dello studio emerge il Demogorgone. La sua ombra si avvicina e sembra voler divorare i tre giudici che, ironia della sorte, sono diventati il suo piatto del giorno. Non resta che sperare – come fa Cannavacciuolo – chesia intollerante agli chef…

La campagna mette al centro, con un crossover dallo stile unico e innovativo, la forza dei contenuti di intrattenimento di Sky e tutto Netflix, offerti insieme a un prezzo vantaggioso, a partire dalla nuova edizione di MasterChef Italia – su Sky dall’11 dicembre – e dal primo volume della quinta stagione di Stranger Things, disponibile su Netflix dal 27 novembre.

Ideato dalla Sky Creative Agency e diretto da William9, lo spot – accompagnato dal claim “Due mondi, un solo intrattenimento” – è pianificato su tutti i principali canali televisivi nazionali, oltre che in radio e sulle piattaforme Digital e Retail di Sky. 

CREDITS CAMPAGNA

  • Agency: Sky Creative Italy
  • Director Sky Creative Italy: Andrea Toscano
  • Head of Business: Manuela Bandiera
  • Head of Production: Annalisa Orsi
  • Creative Director: Domenico Montemurro
  • Executive Producer: Ivana Restivo Pantalone
  • Account Director: Elena Amedoro
  • Art Director: Gökçen Dadas, Luca Villa
  • Copywriter: Niccolò Bossi
  • Regia: William9
  • Casa di produzione: Groenlandia

 

NOW: Serie TV internazionali, Film e Sport in streaming

Su NOW le Serie TV internazionali, gli Show di cui tutti parlano,
i Film più attesi e tutto lo Sport di Sky in diretta streaming.

