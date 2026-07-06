Sky TG24 Live In arriva a Milano: ospiti, temi e diretta della giornata speciale

Sky TG24 Live In fa tappa a Milano con ministri, leader politici,

economisti e protagonisti della cultura.

Dal Teatro Lirico Giorgio Gaber in diretta tv

Guido Crosetto, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e

numerosi ospiti per una giornata di dibattiti in diretta.



Sky TG24 Live In torna a Milano per una nuova tappa del suo percorso itinerante tra le principali città italiane. Da anni, il format del canale all news diretto da Fabio Vitale, porta l’informazione fuori dagli studi televisivi per incontrare cittadini, studenti e istituzioni nei luoghi simbolo delle città italiane. Per l’intera giornata del 6 luglio, il Teatro Lirico Giorgio Gaber si trasformerà in un luogo di racconto e dialogo aperto che, a partire dalle 9.30 vedrà confrontarsi, con collegamenti, interviste e panel dal vivo, i protagonisti della politica, dell’economia, della cultura e della ricerca sui temi che attraversano l’attualità italiana e internazionale.

Al centro dell’evento, le grandi trasformazioni del presente: lo scenario internazionale segnato dal confronto tra Stati Uniti e Iran, le conseguenze dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente e gli equilibri geopolitici globali, con l’Europa chiamata a ridefinire il proprio ruolo in un contesto sempre più instabile e competitivo. Sul fronte nazionale, il dibattito si concentrerà sulle sfide che attendono la politica italiana in vista delle prossime elezioni. Dalla tenuta della maggioranza guidata da Giorgia Meloni, alle nuove dinamiche interne al centrodestra, fino alle strategie del centrosinistra: le prospettive del “campo largo” e il tema della selezione della leadership attraverso possibili primarie. Un confronto che attraversa questioni centrali come le riforme istituzionali, la politica estera, la sicurezza, l’immigrazione e la competitività del sistema Paese. Uno spazio importante sarà dedicato alle sfide dell’economia e del mercato del lavoro, tra crescita, innovazione e transizione industriale, insieme al ruolo sempre più centrale della tecnologia e dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi e decisionali. Spazio anche alle grandi trasformazioni sociali contemporanee, dal benessere psicologico alle nuove generazioni, fino al rapporto tra informazione, cultura e innovazione in un ecosistema sempre più digitale.

Tra i nuovi ospiti che prenderanno parte all’evento: Guido Crosetto, ministro della Difesa; Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico; Matteo Renzi, leader di Italia Viva; Pierpaolo Bombardieri, segretario generale UIL; Boris Becker, leggenda del tennis mondiale; Emma Marcegaglia, presidente e Ad Marcegaglia Holding; Carlo Cottarelli, direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani Università Cattolica; Carlo Bonomi, Presidente Fiera Milano SpA; Tommaso Sacchi, assessore alla cultura; Matteo Forte, direttore Teatro Lirico Giorgio Gaber; Enrico Postacchini, delegato Confcommercio al commercio; Gian Maria Mossa, ad di Banca Generali; Barbara Terenghi, direttrice sostenibilità di Edison; Gabriella Greison, fisica e narratrice di meccanica quantistica; Walter Riviera, esperto di AI e Chief AI officer di AI wonder; Domenico Piraina, direttore di Palazzo Reale; Claudia Sorlini, Vicepresidente di Fondazione Cariplo; Bruce Holsinger, autore; Lorenzo Pregliasco, YouTrend; Daniele Cassioli, campione paralimpico di sci nautico e formatore; Valeria Verdolini responsabile di Antigone Lombardia; Damiano Rizzi, psicologo; Serena Mazzini, esperta gaming; Irene Roggero mamma di Rossella Ugues.

Questi nomi si aggiungono agli ospiti già annunciati: Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno; Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle; Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica; Beppe Sala, sindaco di Milano; Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Fondazione La Biennale di Venezia; Gabriele Fava, presidente INPS; Stefania Andreoli, psicoterapeuta; Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi; Bill Browder, imprenditore e autore; Alberto Ricceri, psicologo e psicoterapeuta; Anna Maria Tarantola, vicepresidente Fondazione Giulia Cecchettin; Lawrence Wright, premio Pulitzer e staff writer del New Yorker.

Sky TG24 Live In conferma così la sua vocazione: portare il giornalismo fuori dagli studi televisivi, costruendo occasioni di confronto diretto nei luoghi simbolo delle città italiane e mettendo al centro il dialogo tra istituzioni, esperti e cittadini.

L’appuntamento, che sarà trasmesso in diretta su tutti i canali televisivi e sulle piattaforme digitali di Sky TG24, con una copertura continua e un racconto integrato anche sui canali social del network, si avvale della collaborazione del Comune di Milano, della partnership con Edison S.p.A., Confcommercio, Fiera Milano, Fondazione Cariplo, Sea Milan Airports, Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro - Candiolo e Banca Generali, e del supporto non condizionato di Novo Nordisk.

Chi vorrà partecipare in presenza potrà trovare tutte le informazioni necessarie su skytg24.it

Sky TG24 ogni giorno informa il Paese con più di 7.000 ore di diretta ogni anno, di cui 3.500 dedicate all'approfondimento, garantendo il racconto delle più importanti notizie italiane e internazionali. Si caratterizza per una grande verticalità del racconto, per le breaking news e per saper affrontare – grazie ai propri approfondimenti, inchieste, analisi, reportage e interviste – i maggiori temi della nostra epoca che hanno un impatto concreto sulla vita delle persone e quelli più rilevanti del dibattito socio-mediatico globale. Il tutto attraverso una narrazione sempre più moderna e innovativa, anche dal punto di vista dei format e dei linguaggi. Grazie al sito web e ai canali social, Sky TG24 è un sistema informativo multimediale e flessibile che consente una forte interazione con il pubblico. Sky TG24 è la rete all news edita da Sky Italia, media e entertainment company che fa parte del gruppo Sky, leader in Europa dell'intrattenimento.

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IL PROGRAMMA DI SKY TG24 LIVE IN MILANO 2026

LUNEDI 6 LUGLIO 2026

DIRETTA SKY TG24 - CANALE 100 E 500 SKY

DIRETTA SKY TG24 DTT - CANALE 50 DIGITALE TERRESTRE

DIRETTA SKY TG24 PRIMO PIANO - CANALE 501 SKY

DIRETTA SKY SPORT 257 SKY

DIRETTA CANALI SOCIAL SKY TG24

9:30 - Apertura Live In

Apertura con il sindaco di Milano, Beppe Sala , e il direttore di Sky TG24, Fabio Vitale .



Apertura con il sindaco di Milano, , e il direttore di Sky TG24, . 10:00 - Intervista a Crosetto

Intervista al ministro della Difesa, Guido Crosetto .



Intervista al ministro della Difesa, . 10:20 - Intervista a Piantedosi

Intervista al ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi .



Intervista al ministro dell’Interno, . 10:40 - Intervista a Renzi

Intervista a Matteo Renzi , leader di Italia Viva.



Intervista a , leader di Italia Viva. 11:00 - Intervista a Schlein

Intervista a Elly Schlein , segretaria del Partito Democratico.



Intervista a , segretaria del Partito Democratico. 11:15 - Intervista a Tajani

Intervista al ministro degli Esteri Antonio Tajani .



Intervista al ministro degli Esteri . 11:30 - Business

La rubrica di Economia e Finanza di Sky TG24.

Il commercio in Italia tra sfide e opportunità. Ne parliamo con Carlo Bonomi , presidente Fiera Milano SpA, ed Enrico Postacchini , delegato Confcommercio al commercio.

Intervista a Gian Maria Mossa , ad di Banca Generali.



La rubrica di Economia e Finanza di Sky TG24. Il commercio in Italia tra sfide e opportunità. Ne parliamo con , presidente Fiera Milano SpA, ed , delegato Confcommercio al commercio. Intervista a , ad di Banca Generali. 12:00 - Crisi demografica e futuro

Tendenze e impatti sul mercato del lavoro e sul sistema previdenziale. Un confronto autorevole per comprendere come i cambiamenti demografici influenzeranno il futuro economico e sociale del Paese. Ne discutiamo con Gabriele Fava , presidente dell’Inps, e Francesco Billari , demografo e rettore dell'università Bocconi di Milano.



Tendenze e impatti sul mercato del lavoro e sul sistema previdenziale. Un confronto autorevole per comprendere come i cambiamenti demografici influenzeranno il futuro economico e sociale del Paese. Ne discutiamo con , presidente dell’Inps, e , demografo e rettore dell'università Bocconi di Milano. 12:00 - TG

Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.



Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24. 12:30 - Generazione DipendenZe

Un viaggio nelle fragilità delle nuove generazioni, tra dipendenze digitali, affettive e comportamentali. Ne discutiamo con gli psicoterapeuti Stefania Andreoli e Alberto Ricceri .



Un viaggio nelle fragilità delle nuove generazioni, tra dipendenze digitali, affettive e comportamentali. Ne discutiamo con gli psicoterapeuti e . 13:00 - TG

Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24.



Il consueto appuntamento con il telegiornale di Sky TG24. 14:00 - Intervista ad Anna Maria Tarantola

Dialogo con Anna Maria Tarantola , vicepresidente Fondazione Giulia Cecchettin.



Dialogo con , vicepresidente Fondazione Giulia Cecchettin. 14:15 - Intervista a Conte

Intervista a Giuseppe Conte , leader Movimento 5 Stelle.



Intervista a , leader Movimento 5 Stelle. 14:35 - Giovani e social

La testimonianza di Irene Roggero Ugues , mamma di Rossella, una ragazzina di 12 anni scomparsa tragicamente a febbraio 2024. Un confronto sul ruolo delle tecnologie digitali, la tutela dei minori e le responsabilità di famiglie, istituzioni e aziende.



La testimonianza di , mamma di Rossella, una ragazzina di 12 anni scomparsa tragicamente a febbraio 2024. Un confronto sul ruolo delle tecnologie digitali, la tutela dei minori e le responsabilità di famiglie, istituzioni e aziende. 14:45 - Timeline

Lo spazio di approfondimento dedicato al mondo dei giovani e al loro rapporto tra tecnologia e benessere digitale, tra opportunità e rischi del mondo online. Ne discutiamo con Damiano Rizzi , psicologo, e Serenza Mazzini , esperta di gaming.



Lo spazio di approfondimento dedicato al mondo dei giovani e al loro rapporto tra tecnologia e benessere digitale, tra opportunità e rischi del mondo online. Ne discutiamo con , psicologo, e , esperta di gaming. 15:15 - Diritti e opportunità

Un confronto su parole, diritti e opportunità: dal linguaggio inclusivo all’educazione finanziaria come leva di autonomia femminile, fino alle politiche di sostegno alla genitorialità e all’estensione del congedo per i neo-papà. Un dialogo su come costruire una società più equa, dentro e fuori il lavoro. Ne parliamo con Barbara Terenghi , direttrice Sostenibilità di Edison.



Un confronto su parole, diritti e opportunità: dal linguaggio inclusivo all’educazione finanziaria come leva di autonomia femminile, fino alle politiche di sostegno alla genitorialità e all’estensione del congedo per i neo-papà. Un dialogo su come costruire una società più equa, dentro e fuori il lavoro. Ne parliamo con , direttrice Sostenibilità di Edison. 15:30 - Sky up The Edit

Il progetto di Sky per l’inclusione digitale nelle scuole. Ne parliamo con Alessio Butti , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione tecnologica, Daniele Cassioli , campione paralimpico di sci nautico e formatore, e Gabriella Greison , fisica e narratrice di meccanica quantistica.



Il progetto di Sky per l’inclusione digitale nelle scuole. Ne parliamo con , sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione tecnologica, , campione paralimpico di sci nautico e formatore, e , fisica e narratrice di meccanica quantistica. 16:00 - “Il passaggio - vite che hanno attraversato il carcere”

Il carcere ci riguarda tutti. Conoscere il suo funzionamento, quello che avviene all'interno, il modo in cui le persone detenute affrontano la reclusione, è fondamentale per capire se stiamo lavorando nella giusta direzione. Il carcere non è - o non dovrebbe essere - un punto di arrivo: è un "passaggio". C'è un dopo e il modo in cui si arriva a quel dopo dice molto della nostra società. Ne parleremo con Valeria Verdolini , di Associazione Antigone, e con Francesco, che porterà la sua testimonianza diretta.



Il carcere ci riguarda tutti. Conoscere il suo funzionamento, quello che avviene all'interno, il modo in cui le persone detenute affrontano la reclusione, è fondamentale per capire se stiamo lavorando nella giusta direzione. Il carcere non è - o non dovrebbe essere - un punto di arrivo: è un "passaggio". C'è un dopo e il modo in cui si arriva a quel dopo dice molto della nostra società. Ne parleremo con , di Associazione Antigone, e con Francesco, che porterà la sua testimonianza diretta. 16:15 - Intervista a Nordio

Dialogo con il ministro della Giustizia, Carlo Nordio .



Dialogo con il ministro della Giustizia, . 16:40 - Intervista a Boris Becker

Un'intervista esclusiva a Boris Becker , leggenda del tennis mondiale, che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e le sfide affrontate dentro e fuori dal campo. Un dialogo tra sport, successi, cadute e nuovi inizi, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro.



Un'intervista esclusiva a , leggenda del tennis mondiale, che ripercorre i momenti più significativi della sua carriera e le sfide affrontate dentro e fuori dal campo. Un dialogo tra sport, successi, cadute e nuovi inizi, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro. 17:00 - TG Economia

Un confronto sul futuro del lavoro con Marina Calderone , ministra del Lavoro, e Pierpaolo Bombardieri , segretario Uil.



Un confronto sul futuro del lavoro con , ministra del Lavoro, e , segretario Uil. 17:30 - TG Economia

Le tensioni internazionali, i nuovi equilibri globali e le sfide della transizione economica stanno ridisegnando lo scenario mondiale. Ne discutono Emma Marcegaglia , presidente e ad di Marcegaglia Holding, Carlo Cottarelli , direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, e Giuseppe De Bellis , executive vice president Sport, News & Entertainment di Sky Italia, analizzando gli effetti della geopolitica su imprese, mercati e prospettive di crescita.



Le tensioni internazionali, i nuovi equilibri globali e le sfide della transizione economica stanno ridisegnando lo scenario mondiale. Ne discutono , presidente e ad di Marcegaglia Holding, , direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell'Università Cattolica, e , executive vice president Sport, News & Entertainment di Sky Italia, analizzando gli effetti della geopolitica su imprese, mercati e prospettive di crescita. 18:00 - Intervista a Sorlini

Intervista a Claudia Sorlini , vicepresidente Fondazione Cariplo.



Intervista a , vicepresidente Fondazione Cariplo. 18:10 - Milano

Un viaggio nella storia del Teatro Lirico Giorgio Gaber, dalle sue origini e dal legame con il Palazzo Reale fino al suo ruolo nella Milano contemporanea. Con il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina , il direttore del Teatro Lirico Giorgio Gaber Matteo Forte e l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi , un confronto sul valore della memoria e della cultura per la città.



Un viaggio nella storia del Teatro Lirico Giorgio Gaber, dalle sue origini e dal legame con il Palazzo Reale fino al suo ruolo nella Milano contemporanea. Con il direttore di Palazzo Reale , il direttore del Teatro Lirico Giorgio Gaber e l'assessore alla Cultura , un confronto sul valore della memoria e della cultura per la città. 18:30 - Intelligenza artificiale

Tra lavoro e famiglia l'AI sta già cambiando le nostre vite. Ne parliamo con Bruce Holsinger , autore di “Colpevolezza”, il romanzo di Edizioni E/O che racconta un dramma familiare ai tempi dell'AI, e Walter Riviera , esperto di AI e Chief AI officer di AI wonder.



Tra lavoro e famiglia l'AI sta già cambiando le nostre vite. Ne parliamo con , autore di “Colpevolezza”, il romanzo di Edizioni E/O che racconta un dramma familiare ai tempi dell'AI, e , esperto di AI e Chief AI officer di AI wonder. 18:55 - Intervista a Buttafuoco

Il ruolo della cultura nel mondo contemporaneo, tra identità, creatività e trasformazioni sociali. Un dialogo con Pietrangelo Buttafuoco , presidente della Fondazione Biennale di Venezia per riflettere sulle sfide della produzione culturale e sul valore dell’arte come strumento di dialogo e interpretazione della realtà.



Il ruolo della cultura nel mondo contemporaneo, tra identità, creatività e trasformazioni sociali. Un dialogo con , presidente della Fondazione Biennale di Venezia per riflettere sulle sfide della produzione culturale e sul valore dell’arte come strumento di dialogo e interpretazione della realtà. 19:15 - TG Mondo

Il confronto Usa-Iran, il conflitto in Ucraina e le notizie che arrivano dal mondo. Ne discutiamo con Lawrence Wright, vincitore del Premio Pulitzer e staff writer del New Yorker, e Bill Browder, imprenditore e autore.

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