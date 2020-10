Sorteggio Gironi Champions Diretta Canale 20, Sky Sport (Juventus, Inter, Atalanta, Lazio)

Un girone di ferro (diretta Canale 20 e Sky Sport) con Bayern Monaco, Barcellona e Bruges, oppure Real Madrid, Manchester City e Borussia Moenchenghladbach. O, invece, uno molto più abbordabile con Zenit, Shakhtar e Ferencvaros. È questo il rischio che corrono, o ciò in cui sperano, le tre squadre italiane di Champions League, Inter, Lazio e Atalanta, che nel sorteggio dei gruppi (ore 18 a Nyon) saranno tutte collocate in terza fascia. Nell'anno della pandemia, con un caledario completamente sfalsato, il tradizionale appuntamento Uefa che apre la stagione internazionale è all'insegna dell'incertezza, vista la risalita della curva dei contagi.

Una festa dimessa, ma non per questo meno di fascino, visto il livello delle squadre. Diverso, rispetto alle tre italiane in urna tre, il discorso per la Juventus, perché Cristiano Ronaldo e compagni saranno teste di serie (così come Roma e Napoli nel sorteggio di Europa League di venerdì), e quindi in teoria in qualche modo facilitati. Ma se la sorte fosse maligna, ai bianconeri potrebbe toccare un gruppo con Manchester United o Barcellona, Lipsia e Marsiglia. Rivali abbordabili per la squadra di Pirlo, ma che andrebbero affrontate concentrati al 100%. Intanto con l'accesso, ottenuto ieri sera, di Dinamo Kiev, Olympiacos Pireo e Ferencvaros, il quadro delle partecipanti alla Champions League 2020-2, che comincerà in stadi deserti a causa della pandemia («fino a nuovo ordine», ha precisato l'Uefa), è sempre più chiaro. Inutile ricordare, sempre a proposito del sorteggio, che due squadre dello stesso paese non possono essere accoppiate nello stesso girone. Si comincerà a giocare il 20 ottobre, mentre la 'deadline' entro la quale terminare le partite di questa fase è il 28 gennaio 2021.

Fase a gironi

Prima giornata: 20/10/2020–21/10/2020

Seconda giornata: 27/10/2020–28/10/2020

Terza giornata: 03/11/2020–04/11/2020

Quarta giornata: 24/11/2020–25/11/2020

Quinta giornata: 01/12/2020–02/12/2020

Sesta giornata: 08/12/2020–09/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 16/02/2021–17/03/2021

Quarti di finale: 06/04/2021–14/04/2021

Semifinali: 27/04/2021–05/05/2021

Finale: 29/05/2021, stadio Olimpico Atatürk, Istanbul

IL SORTEGGIO DELLA FASE A GIRONI

Le 26 squadre che si sono guadagnate la qualificazione diretta alla Champions League 2020-21 verranno completate dalle sei vincitrici dei playoff. Le squadre verranno quinte divise in quattro fasce determinate dai risultati (prima fascia) e dai coefficienti UEFA (dalla seconda alla quarta fascia). Nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Inoltre, come stabilito dal Comitato Esecutivo UEFA, le squadre di Russia e Ucraina non possono essere sorteggiate nello stesso girone. Nel caso di federazioni con due o più rappresentanti, le squadre saranno abbinate in modo da suddividere le partite tra il martedì e il mercoledì. Ad esempio, se una squadra abbinata viene sorteggiata nei gruppi A, B, C o D, l'altra squadra abbinata (dopo il sorteggio) verrà automaticamente assegnata al girone E, F, G o H. Il sorteggio stabilisce anche gironi del percorso UEFA Champions League di UEFA Youth League a cui quindi partecipano le medesime formazioni.



Dopo gli ultimi tre playoff, definito il quadro completo delle 32 squadre divise per fascia. La prima fascia è quella dei "campioni", cioè delle squadre vincitrici dei campionati di Italia, Spagna, Inghilterra, Germania, Francia e Russia, più le vincitrici di Champions (Bayern) ed Europa League (Siviglia).

Prima fascia: Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), Juventus (Italia) , Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo).

Bayern Monaco (Germania), Siviglia (Spagna), Real Madrid (Spagna), Liverpool (Inghilterra), , Paris Saint-Germain (Francia), Zenit San Pietroburgo (Russia), Porto (Portogallo). Seconda fascia: Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda).

Barcellona (Spagna), Atletico Madrid (Spagna), Manchester City (Inghilterra), Manchester United (Inghilterra), Shakhtar Donetsk (Ucraina), Borussia Dortmund (Germania), Chelsea (Inghilterra), Ajax (Olanda). Terza fascia: Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), Inter (Italia) , Olympiacos (Grecia), Lazio (Italia), Krasnodar (Russia), Atalanta (Italia).

Dinamo Kiev (Ucraina), Salisburgo (Austria), Lipsia (Germania), , Olympiacos (Grecia), Krasnodar (Russia), Quarta fascia: Lokomotiv Mosca (Russia), Olympique Marsiglia (Francia), Club Brugge (Belgio), Borussia Mönchengladbach (Germania), Istanbul Basaksehir (Turchia), Midtjylland (Danimarca), Rennes (Francia), Ferencvaros (Ungheria).

In tv ci saranno due possibilità di scelta per seguire questi importantissimi sorteggi:

CAMALE 20 - Giovedì 29 agosto 2019 , in diretta su Italia 20 dalle ore 17.00 , sarà trasmesso dagli “RTS Studios" di Ginevra il tanto atteso sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019/2020 . La massima competizione europea per club anche quest'anno sarà visibile sulle reti Mediaset : Canale 5 , infatti, trasmetterà il martedì di ogni turno, in diretta e in esclusiva in chiaro una delle migliori partite, italiane incluse. L’evento sarà visibile anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app sportmediaset (gratuita su tutti i sistemi operativi).





- , su dalle , sarà trasmesso dagli di Ginevra il tanto atteso della . La massima competizione europea per club anche quest'anno sarà visibile : , infatti, trasmetterà il martedì di ogni turno, in diretta e in esclusiva in chiaro una delle migliori partite, italiane incluse. L’evento sarà visibile anche in live streaming sul sito e sull’app (gratuita su tutti i sistemi operativi). SKY SPORT - Nulla vale come le notti europee, dove si fa la storia. A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò. Accanto a lei in studio ci sarà Alessandro Costacurta, che si alza dal tavolo dei commentatori con un ruolo più vicino alla conduttrice, oltre al team confermato composto da Paolo Condò, Fabio Capello, Esteban Cambiasso e Alessandro Del Piero. Alla guida degli studi pre e post partita dell’Europa League ci sarà invece un'altra novità, Leo Di Bello. Due le italiane sicuramente al via della fase a gironi, Roma e Napoli.E per non perdersi proprio nulla, Champions League ed Europa League saranno visibili sul satellite ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Sorteggi da seguire in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24. Giovedi 1 Ottobre a partire dalle 16.45 sarà il turno della Champions League. In studio, Mario Giunta insieme a Paolo Condò e Alessandro Costacurta. Venerdì, per l’Europa League, appuntamento dalle 12.45 con Leo Di Bello e Riccardo Trevisani e Beppe Bergomi. Live anche in streaming su skysport.it e news in tempo reale sull’App Sky Sport. La visione dei sorteggi è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

