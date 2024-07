Marco Cattaneo si unisce alla Squadra Olimpica di Eurosport per Parigi 2024

Eurosport annuncia che il noto giornalista sportivo Marco Cattaneo farà parte della sua squadra olimpica in vista di Parigi 2024. Questo nuovo arrivato porta con sé una grande passione per lo sport e un entusiasmo contagioso. Si tratta di una figura che non vede l'ora di contribuire a raccontare le storie avvincenti che emergeranno durante i Giochi Olimpici, con l'obiettivo di ispirare e coinvolgere il pubblico.

Dal 26 luglio all'11 agosto, oltre 3.600 ore di contenuti olimpici in diretta sui canali e sulle piattaforme Warner Bros. Discovery in Italia. L'esperienza di Eurosport nel trasmettere grandi eventi sportivi di livello mondiale, combinata con le molteplici capacità di streaming di Discovery+, consentirà al pubblico di godere della migliore copertura dei primi Giochi Olimpici europei in più di un decennio. Discovery+ offrirà agli spettatori la possibilità di impostare la propria programmazione olimpica personalizzata, selezionando le gare preferite o programmando gli avvisi di medaglia, oltre a godersi gli highlights e i momenti memorabili in diretta o on-demand da qualsiasi luogo.

Inoltre, Eurosport offrirà un'offerta ampliata ai nuovi canali tematici incentrati sui principali sport olimpici, oltre a un canale per godersi i migliori eventi di Parigi 2024 in qualità 4K, oltre a Eurosport 1, che offrirà un'ampia copertura delle discipline olimpiche classiche, ed Eurosport 2, che fornirà una copertura speciale degli atleti italiani, in modo che i fan possano godersi le loro competizioni olimpiche preferite anche in televisione. A complemento, la copertura digitale su Eurosport.it e sui social network di Discovery+ ed Eurosport offrirà informazioni aggiornate su tutte le ultime novità di Parigi 2024, tra cui tutte le notizie, i video dei momenti più belli, interviste esclusive e molto altro.

Fin dall'inizio del suo viaggio con Eurosport, Cattaneo ha sentito il peso della responsabilità e l'onore di far parte di una squadra così prestigiosa. Ecco le sue parole:

"La prima reazione, lo scorso inverno, è stata chiedermi come e cosa fare per esserne completamente all’altezza. A pochi mesi da Parigi 2024, Eurosport mi aveva proposto di entrare a far parte della sua squadra, la squadra olimpica. Amo lo sport in generale, lo seguo e mi appassiona, non solo quando si gioca in 11 contro 11 per 90 minuti. Eppure, continuavo ad associare a ognuna delle tante discipline che compongono il programma olimpico le grandi penne che ne scrivono e le grandi voci che le raccontano.

E io, rispetto a loro? Me lo sono chiesto spesso, prima di capire che la risposta stava proprio lì, dentro i cinque cerchi. Lo spirito olimpico. Prepararsi, studiare, gareggiare, buttarsi, divertirsi, impegnarsi, documentarsi, provarci. Vivere l’esperienza fino in fondo.

Manca sempre meno all’inizio di Parigi 2024, e ogni giorno che passa aggiungo un pezzo di consapevolezza in più di quello che sta per succedere, dell’emozione che ne deriverà. So che non sarò solo, e che avremo una grande squadra. Ci saranno talent e giornalisti di altissimo livello, tra cui campioni del racconto e veri campioni della disciplina che commenteranno.

Ci sarà un gruppo, Warner Bros. Discovery, ambizioso e pieno di grandi progetti, e ci saranno la forza e la professionalità di Eurosport, che ha già grande confidenza con i cerchi olimpici e sempre più ne avrà. Cercheremo di essere professionali e leggeri, appassionati e coinvolgenti, di emozionarci e di divertirci, tra grandi storie da raccontare e le medaglie che luccicheranno sotto il cielo di Parigi.

E magari luccicheranno anche certi occhi, tutte le sere. A partire dal 26 luglio, non vedo l’ora."

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)