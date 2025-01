Jannik Sinner secondo Australian Open e record di ascolti Discovery Warner Bros | NOVE / Eurosport

RECORD STORICO PER LA FINALE DELL'AUSTRALIAN OPEN IN SIMULCAST SU NOVE ED EUROSPORT



"SINNER-ZVEREV" SEGUITA DA 3,5 MILIONI DI SPETTATORI CON IL 33% SHARE SUL PUBBLICO TOTALE



PROGRAMMA PIÙ VISTO DI SEMPRE SUL NOVE E RECORD DEL CANALE NELLE 24 ORE CON IL 7,5% DI SHARE

Jannik Sinner continua a scrivere pagine indelebili nella storia del tennis mondiale, conquistando per il secondo anno consecutivo il prestigioso titolo degli Australian Open. Il tennista italiano ha dominato la finale contro il tedesco Aleksander Zverev, imponendosi con un netto 3-0. La sfida, durata meno di tre ore, ha evidenziato una supremazia tecnica e mentale di Sinner, che non ha concesso alcuna opportunità al suo avversario.

Il trionfo non solo consolida la posizione di Sinner come numero uno al mondo, ma rappresenta anche un momento storico per il tennis italiano. La finale disputata a Melbourne ha avuto una straordinaria risonanza mediatica, grazie alla doppia trasmissione televisiva: sia in chiaro sul canale Nove, di proprietà di Discovery Warner Bros., che in pay-tv su Eurosport, accessibile attraverso le piattaforme Sky, Amazon Prime e DAZN.

Gli ascolti registrati dalla finale tra Sinner e Zverev hanno segnato un record assoluto per Discovery Warner Bros., che ha raggiunto un totale di 3,5 milioni di spettatori, pari a una quota di mercato del 33%. Il momento clou si è verificato al match point, alle 12:28, quando l’audience ha toccato il picco di 4,9 milioni di spettatori.

Il canale Nove, in particolare, ha raggiunto risultati senza precedenti. Nelle 24 ore, ha ottenuto una media del 7,5% di share, posizionandosi come terzo canale nazionale. Durante la fascia oraria dell’incontro, però, è balzato al primo posto tra tutti i canali nazionali, con uno share del 22% e un pubblico medio di 2,4 milioni di spettatori.

Anche Eurosport 1 ha contribuito al successo mediatico della finale, attirando oltre 1,1 milioni di spettatori e registrando un 11% di share complessivo. In ambito pay-tv, Eurosport ha raggiunto il 48,5% di share, diventando il primo canale a pagamento nella fascia oraria dedicata al match e il terzo canale nazionale sul pubblico totale. Nelle 24 ore, Eurosport ha ottenuto una quota dell’1,9%, posizionandosi come decimo canale nazionale.

Complessivamente, il portafoglio di canali Warner Bros. Discovery ha raggiunto risultati da record, con una media giornaliera del 16% di share e un pubblico di 1,6 milioni di spettatori. Questo traguardo conferma la capacità del gruppo di attrarre un vasto pubblico, sfruttando al meglio la forza di eventi sportivi di portata globale come gli Australian Open.

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato Warner Bros. Discovery Italia:

«Quella di ieri è stata un'altra grande giornata per lo sport italiano, con Jannik Sinner che ha vinto l'Australian Open per il secondo anno consecutivo. Grazie al nostro forte impegno e alla collaborazione con i nostri partner, abbiamo permesso a così tante persone di seguire questo grande evento in diretta su Nove e su Eurosport. Il risultato è stato eccezionale: la partita è stata vista da 3,5 milioni di telespettatori con il 33% di share, segnando la migliore performance di sempre per Nove e per l'intero portfolio! Ancora una volta, lasciatemi dire che sono molto orgoglioso della qualità della nostra copertura sportiva e della straordinaria risposta degli spettatori. Congratulazioni ancora a Jannik Sinner e a tutti i giocatori italiani dell'edizione 2025 degli Australian Open!».